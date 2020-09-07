【電子錢包優惠】e肚仔有著數　用WeChat Pay埋單今round請飲餐飽

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電子錢包WeChat Pay HK 最近聯乘e肚仔APP，在e肚仔2週年慶典推廣期內，只要在e肚仔APP落Order，並用WeChat Pay HK埋單，除了即時有HK$ 10回贈，更可儲e肚仔消費印花，每集齊3個印花可換領HK$ 15電子優惠券！優惠受條款及細則約束，數量有限，送完即止，即睇以下優惠詳情：

消費門檻低 嗌早餐、咖啡輕鬆即減 HK$10

於2020年9月7日至10月4日期間，只要在e肚仔APP內消費滿HK$ 30，輸入優惠碼「WPHK10」及選擇WeChat Pay HK付款，即可全單減HK$ 10！（推廣期內每人最多可使用一次）

按圖即睇教學👇👇

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👉早餐、咖啡外賣店

👉下午茶、茶飲

👉宵夜、甜品

👉小食、炸雞、輕食

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食住賺！1次消費可儲3個不同優惠印花獎賞

只要於2020年9月7日至2021年1月6日期間，只要在e肚仔APP以WeChat Pay HK付款滿HK$30，即可獲得1個e肚仔消費印花，儲齊3個，可得一張HK$15電子優惠券，下次於e肚仔APP消費滿HK$50時即可使用。HK$15電子優惠券有效期為21日，每位用戶於活動期內可無限次參與此印花獎賞活動，更可與e肚仔每月印花同時獲得。

另外，e肚仔APP已加入為WeChat Pay HK 日日賺印花商戶，由即日起至10月31日，用戶於全港所有接受WeChat Pay HK支付的商戶消費滿HK$10即可獲得電子印花1個，每3個印花可兌換HK$5電子現金券1張，每月最多可換領3張總值HK$15的電子現金券。

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