【有片】淘寶99划算節3大廚房工具開箱實測 必買月銷3萬切蒜神器?

網購攻略 網購攻略

淘寶一向是價廉物美的購物天堂，現時正進行淘寶99划算節促銷活動，正是一眾慳家小主婦的購物好時機！編輯特此入手了三件網上討論度極高的熱賣下廚小工具，實行試試究竟是否真的如此實用！

平日煮飯最花時間必定是事前的預備工夫，切切洗洗經已花去半天時間，而且過程繁複花功夫，令到不少「煮婦」都十分吃力！以下編輯實測過的三大神器均可讓煮飯所需的時間大大減少，更可讓下廚過程事半功倍，立即看看測試效果！

法寶一：剝蛋殼神器

平時烚熟雞蛋後都會因為太熱而無法即時將蛋殼剝去，而且把雞蛋剝殼的過程麻煩，因此坊間就出現了這個懶人剝雞蛋殼神器了！這個神器利用氣壓的科學原理，輕易就能把雞蛋殼去掉。

由於每隻熟的雞蛋內裡都會有一個小小的氣室，利用壓力可將空氣從雞蛋的氣室內逼出，從而將雞殼和雞蛋分離。

使用方法簡單： 1. 將雞蛋的上下面輕輕敲碎 2. 把雞蛋放於工具架懸空的位置上 3. 把伸縮的打氣蓋蓋上 4. 用力擠壓打氣蓋便能把雞蛋與蛋殼分離，脫殼後的雞蛋將從懸空的位置跌出

實測後推薦評分：★★★★☆

經編輯實測後發現放涼後的雞蛋較難與蛋殼完全分離，建議雞蛋烚熟後便可立即使用此工具剝殼。而且由於雞蛋會從下方懸空的位置跌出，建議用家再於工具的下方放置器皿承接雞蛋，慎防雞蛋滑走。

法寶二：電動切蒜機

平日要把蒜頭切成蓉的過程非常費時和吃力，例如製作蒜泥白肉等菜式時便需花費很多功夫。而這個電動切蒜神器便能把這個煩人的工序完美簡化，只需10秒便可以將原來需時10分鐘的工作完成！

使用方法簡單： 1. 把蒜頭的外層剝掉 2. 直接放進打蒜機的器皿中 3. 一鍵即可啟動機械，一直按着開關直至蒜頭磨成理想大小即可

電動切蒜機利用USB接口充電，充滿電一次可持續使用約30次。無論是蒜頭或其他細小食材，如辣椒﹑核桃﹑花生等等亦可透過切蒜機磨成蓉。

實測後推薦評分：★★★★★

實測過程十分順利，蒜頭及辣椒均只需數秒便能打磨成蓉，過程簡單方便。而且工具可拆件分開清洗，因此用後的清潔工序亦不費勁。

法寶三：剝粟米神器

製作牛油粟米等小食時，如果想用到新鮮粟米的話一般均會利用刀或徒手將粟米一行行的剝下，過程十分費時而且不方便。這個剝粟米神器便能幫助大家輕鬆的將粒粒粟米粒完整的剝下，省時又省力。

使用方法簡單： 1. 把粟米條垂直對準工具的鋸齒，然後旋轉扭動粟米 2. 旋轉扭動粟米條直至只剩餘少部份後，可蓋上安全蓋以便繼續扭動 3. 旋轉扭動粟米條直至所有粟米粒完整剝落後即可

這個剝粟米神器還設有磨蓉功能，加上磨蓉蓋子後便可把蒜頭及薑等磨成蓉。

實測後推薦評分：★★★★★

工具設計實用且人性化，旋轉扭動粟米過程只需要少量力氣，便可於短時間內把整條粟米完整剝下所有粟米粒。磨蓉效果亦十分理想。

有了這些入廚工具後，以後煮飯便能方便得多，省卻更多時間與家人相處，又能減輕煮飯的辛勞！趁着淘寶99划算節限時促銷，馬上把握減價機會下單吧！

進入以下文章即睇淘寶99划算節獨家優惠碼：

【淘寶優惠碼】99划算節X01獨家優惠 滿¥499即減¥40! 即搶400限額

按以下圖集即睇更多產品實物圖片：

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/10）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！