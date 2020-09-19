【帶飯神器】懶人必備日本THANKO高速煮食盒 14分鐘煮熟飯餸+翻熱

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不少上班族也有帶飯返工的習慣，如此一來不但能夠省錢，也比吃高鹽多油的外賣更健康和衛生。自備飯盒固然是件好事，不過對於忙碌的上班族來說，能帶回公司的午餐往往都是隔夜飯菜。假如想在中午吃到熱騰騰的飯菜，也只好使用微波爐「翻叮」加熱；然而「翻叮」後的飯菜不僅賣相變差，口感亦會變得「又乾又柴」，而且長期吃微波食物也有健康疑慮。

不想吃冷飯菜汁，又怕微波爐破壞食物口感？其實，近年來坊間各大品牌亦相繼推出電熱飯盒，但有的只提供加熱功能；有的則加熱和蒸煮兩種功能兼俱，但普遍通病在於體積太大，並不適宜每天出門隨身攜帶！

日本人氣熱賣THANKO超高速煮食盒（贈送價值$768贈品）

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最近一款由日本知名家電品牌THANKO推出的「超高速煮食盒」在網上引起關注，在日本推出短短半年間就已售出過5萬台，深受消費者喜愛。而它最大的魅力在於，它不只是一個盛載午飯的飯盒而己，還可翻熱食物，並且配備蒸煮功能，可煮白飯及其它簡單食材。簡單來說，THANKO煮食盒就是集「便當飯盒」與「煮食電鍋」功能於一身，猶如一台可攜帶的迷你電飯煲一樣，如此方便又實用的設計，難怪一推出就成功熱賣。

體積細小 輕巧易攜 不佔地方

可愛的長方形外型，體積細小，容易攜帶及收納。

在設計方面，THANKO煮食盒的外型與一般日式便當飯盒無異，可愛的長方形外觀，機身是全白色設計，看起來簡約有質感，男女皆適用。體積如手掌般大，實際尺寸為長24cm x 闊10cm x 高8cm），重量僅732克，十分輕巧易於攜帶，每天帶著它上下班也不感負擔。正因為它體積細小，所以即使放在地方淺窄的蝸居裡面也不佔空間，容易收納。

插電即煮即翻熱 14分鐘極速將生米煮成熟飯

便當盒的底部配備強力發熱線，能將熱力均衡傳熱到整個煮食盒內。

實際操作亦十分簡易，插上電源後，只要輕按一鍵即可自動翻熱或蒸煮食物，過程完全無嘈音無味道。便當盒的底部配備強力發熱線，能將熱力均衡傳熱到整個煮食盒內，讓食物均勻受熱，達致高速煮食效果。

插電即煮，十四分鐘就能品嚐到飯香撲鼻的現煮白飯！

它不但能夠翻熱飯菜，最方便的是還能將生米煮成熟飯，只要直接在裹面放入一量杯的生米（相等於1至2人份量），等上短短十四分鐘就能品嚐到飯香撲鼻的現煮白飯，當然還可以蒸煮一些簡單食材如魚、肉、菜、蛋等，而煮好的飯菜亦不用盛進別個碗裹，可以立即直接享用！

煮好的飯菜亦不用盛進別個碗裹，可以立即直接享用！

簡單煮飯三步曲：

操作簡易，只需三個步驟！

1. 將半杯或一杯的米倒進盒內，然後加水至指示線。

2. 關上蓋後插上電源，按動開關掣開始煮飯。

3. 等待14分鐘後，生米就煮成熟飯，打開蓋後，飯香味撲鼻而來。

機身防水設計

在不插電的情況下，全機可以直接用水沖洗清洗，清潔時更輕鬆又方便。

有了這台迷你煮食盒，以後午飯時間都毋須與別人共用微波爐，不用離開座位便能享受到熱騰騰的午餐，同時又保留了食物的最佳口感。而當你拖著疲憊的身軀下班回家後，亦毋須大費周章開爐煮食，小小一「盒」即可完全出一頓新鮮美味的「住家飯」，的而且確能節省不少時間和功夫，締造更方便的煮食體驗。

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現時Price網購推出超抵限時優惠，THANKO超高速煮食盒原價為$988，現減價至$749！更重要的是，凡購買即送你價值超過$749的豐富贈品，換句話說，購買THANKO超高速煮食盒如同免費！如此著數的優惠，有興趣入手的話可別錯過！

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- 可產生電解離子，分解衣物上污垢、殺菌、除臭

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- 不需使用洗衣粉或洗衣精

- 體積細小、方便攜帶

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/17）

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