髮絲毛躁打結?C&E全新入秋楓糖漿系列 內而外帶來革命性滋養體驗!

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天氣開始入秋，除了衣着上的改變，連護膚品也要開始替換。Crabtree & Evelyn的The Gardeners護膚系列近日則推出了全新糖漿系列，迎合大家入秋的護膚需求，務求讓大家由內而外滋養身心！

The Gardeners 糖漿系列非常有話題性，皆因系列結集身體及面部的護膚產品之餘，更推出了能夠食用的滋味糖漿！在護膚品市場上開拓了具創意的嶄新發展，吸引了不少討論熱度。

全系列的產品主要成份來自美國東部農場從天然樹林採集的糖漿，充滿健康植物成份，讓身處城市久了的疲倦身心重返大自然的懷抱，讓你享受森林的平靜自然氣息。

糖漿系列一共包含6款全新話題產品，以下逐一介紹：

【身體及頭髮護理推介：泡泡沐浴露+樹液滋養髮膜組合】

1.THE GARDENERS 琥珀蜜糖泡泡浴露 - 350MLHK$285（點擊連結立即購買）

琥珀色的蜜糖泡泡浴露十分滋潤，形態稠密，只需少量便能搓成出絲絨般的泡泡，讓麥盧卡蜜糖、人參和椰子油修護肌膚。泡泡浴露的香味非常怡人能讓人放鬆身心，結合了薑、麥盧卡花和雲呢拿香氣，能讓你盡情享受沐浴時的私人專屬時間。

泡泡浴露成份中的，麥盧卡蜜糖、人參和椰子油能讓每一次沐浴後的肌膚變得超級柔嫩和充滿營養。 麥盧卡蜜糖在滋潤肌膚同時更能帶來亮澤效果，融和椰子油的修護滋潤效果，能使肌膚如絲般幼滑。

蜜糖泡泡浴露適合入秋沐浴選擇，讓身體每一個飢渴的毛孔得到深層滋潤。持續使用能讓全身肌膚蛻變成白滑牛奶肌，讓亮滑誘人的肌膚展示魅力。

2.THE GARDENER 樹液滋養髮膜 - 200MLHK$295（點擊連結立即購買）

不少人平日洗髮後均會用護髮素修護頭髮，但光是這樣其實是不夠的，很多人也忽略了使用髮膜的重要性。 樹液滋養髮膜能利用楓糖萃取物提升乾澀髮絲吸收水份的效能，成份中的白樺葉能滋養秀髮，令打結﹑乾燥﹑容易斷裂的髮絲變得有彈性而且柔軟順滑。

髮膜質感豐盈而不膩，有助滋潤乾旱髮絲，不用擔心使用後頭髮會變得厚重，因此可以從頂部髮根開始滋養秀髮，為每一條髮絲從根部至髮尾作深層修護。

洗頭後塗於頭髮等待5分鐘後即可以清水沖走，除了當髮膜使用亦可用作護髮素於日常使用。樹液滋養髮膜的濃郁的果香令人一試難忘，使用後能讓秀髮全天散發着吸引又悅心的芳香。

【面部護理昇華推介：花蜜再生精華+耀眼光感精華液組合】

1.THE GARDENERS 花蜜再生精華 - 100MLHK$275（點擊連結立即購買）

花蜜再生精華集精華和爽膚水功能於一身，能為肌膚注入健康好氣色，為肌膚加上一層防護，完美平衝肌膚水油比例。

日常早晚洗面後即可使用花蜜再生精華作爽膚水及精華用途，均勻塗於面上即可有效提亮膚色，改善膚色不均問題。成份中含有白樺樹汁和龍舌蘭萃取物能淨化肌膚，將堆積在毛孔中的污垢帶走，令膚質變得乾淨水潤明亮。

花蜜再生精華的質地厚薄剛好，薄如爽膚水般乾爽，同時又帶有豐富楓糖成份，為肌膚細胞注滿水份同時不會粘膩。

2.THE GARDENERS 耀眼光感精華液 - 15MLHK$295（點擊連結立即購買）

想為暗啞的膚色帶來亮澤感？在護膚程序的最後使用耀眼亮膚精華液可以讓皮膚增加自然的水潤光澤感，精華液結合了打亮液和亮膚護膚品的功效，成份中的雲母石和雪耳萃取物能為肌膚帶來持久光芒，從面部任何角度都能感受肌膚散發的耀眼光感。

耀眼光感精華液呈非常吸引的豆沙玫瑰色，綜合了雪耳、沙棘籽油和乳木果的精華滋潤肌膚。而當中的雲母石能為肌膚帶來閃石般的提亮效果，細緻的閃粉能瞬間帶來飽滿且神采飛揚的好氣息而又不生硬，讓肌膚重拾活潑生氣。

若你有皮膚暗啞的問題，耀眼光感精華液便是解決這問題的好選擇，塗抹在面上便能立即看到震撼性的改變。

【食用糖漿推介：田園風光糖漿＋樹液糖漿三重奏】

不少研究顯示，食物中的糖會破壞皮膚中的膠原蛋白，使皮膚鬆弛並失去彈性，加速老化。減少糖分攝取可以預防肌膚衰老，看起來亦會較年輕。因此Crabtree & Evelyn研發了以楓糖替代的食用糖漿，為大家帶來更健康美味又較為天然的美食。

楓糖漿是將萃取自楓樹的樹汁，經過加熱熬煮濃縮而成。它的含糖量與熱量較低，而且含有豐富的礦物質和維生素，當中的含鉀量遠高於蜂蜜，熱量更比蜂蜜為低。鉀能有效消除水腫，同時楓糖漿的成份中含有抗氧化功能，因此楓糖漿絕對是瘦身和養顏美容的不二之選。

1.THE GARDENERS 田園風光糖漿 HK$180（點擊連結立即購買）

田園風光糖漿由美國東部有機農場製造，味道由薑和楓糖而成，帶有香甜而辛辣。薑有暖身功效，能同時帶來有益脾胃的驚喜味道。

2.THE GARDENERS 樹液糖漿三重奏 HK$370（點擊連結立即購買）

樹液糖漿三重奏包含三款口味的楓糖漿，包括玉桂香料楓糖漿﹑沙棘果楓糖漿，和印度奶茶楓糖漿。

楓糖漿加入了有益健康的植物及香料，而且楓糖成份比較天然，用以代替傳統糖份更為健康。搭配各樣美食一樣可口，可倒在熱香餅和窩夫上，亦可與水果和燕麥片混在一起。或加入凍咖啡、茶、甜點、沙律醬和煎炒菜式中，讓糖漿帶來更健康更可口的甜味。

立即到Crabtree & Evelyn官網選購心儀護膚產品，體驗Crabtree & Evelyn重新出發探索之旅，欣賞嶄新個性簡約包裝。成為會員首次購物即可享有9折優惠，凡於網店消費滿HK$500即可享免費送貨服務。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/11）

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