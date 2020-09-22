蘋果AirPods Pro原裝行貨新低價$1520！慳近$500 再享免運費送貨

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蘋果（Apple）自去年年尾推出首款真無線藍牙降噪耳機AirPods Pro後，至今仍是耳機市場上的大熱產品之一，不斷有新的用家投入AirPods Pro的懷抱。這次編輯為大家帶來好消息——AirPods Pro激抵優惠，由官方售價$1,999劈價至$1,520，是次優惠實在划算，如欲購買即睇以下搶購詳情！

AirPods Pro 變得更強大

在剛過去的蘋果發布會上，果迷期待已久的iOS 14登場，其中一大重點是為AirPods Pro提供了全新升級功能，特別是「Spatial Audio 空間音訊」及「Automatic Device Switching 自動切換裝置」兩大功能。空間音訊是指虛擬3D環繞聲音技術，透過偵測用家頭部及裝置的移動，來精巧地調整音場和聲音方向，從而模擬出如戲院般的環繞音效。

除了空間音訊，還帶來全新自動切換裝置功能，其用途如字面意思一樣，讓用家可以在登入同一Apple ID的裝置之間自動切換，比如在使用iPad看電影時，如果此時突然有來電，耳機便會立即自動與iPhone連接，方便用家接聽電話。以上兩大全新功能無疑讓AirPods Pro變得更強大，實用性大大提升，相信末來AirPods Pro的銷量將不減反增。

假如你正躍躍欲試，打算入手AirPods Pro，相信價錢絕對是重點考慮因素。如有留意開Apple的朋友也會知道，Apple產品鮮少減價，儘管AirPods Pro已經推出一段時間，但官方售價始終企硬不減。即使街價有回落跡象，但因市面上假貨泛濫，購買時應選擇具有信譽的商戶。

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AirPods Pro 勁減劈價優惠

Apple AirPods Pro 降噪無線耳機（原裝行貨）

網購平台《一網打盡》為大家推出 AirPods Pro 劈價優惠，全新原裝行貨AirPods Pro降噪無線耳機價錢將由 $1,999 減至 $1,520，足足是官方價格的76折，可以節省下將近五百元！值得一提的是，購買更可享有免運費直送服務！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/23）

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