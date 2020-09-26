【靜脈曲張】雙腳疲勞爆青筋？消委會測試壓力襪 $129日本貨獲勝

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平日站一會兒就覺得小腿腫脹痠痛、沉重不適嗎？腳上青筋浮現，甚至冒出如蜘蛛網、蚯蚓狀的扭曲血管嗎？這就是靜脈曲張。別以為只有銀髮族才會罹患靜脈曲張，其實靜脈曲張於近年已有年輕化的趨勢，特別是需要長期站立工作，或長期久坐不動的上班族，都屬於高危族群。靜脈曲張不只是美觀問題，假如沒有及時預防靜脈曲張的惡化，到後續可能會出現更嚴重的併發症，如潰瘍、血流不止等等，不容怠慢！

靜脈曲張是什麼？

靜脈曲張是一種常見的疾病，多數發生在下肢部位。正常的腿部靜脈都有瓣膜，防止血液受地心吸力影響倒流，如瓣膜出現問題而不能正常合上，血液便淤積於腿部靜脈，久而久之便使靜脈血管變形，形成一條條駭人眼目、彎曲膨脹的靜脈血管。如果平日活動量少，常常久坐或久站都會讓血液淤積於下肢靜脈裡，繼而誘發靜脈曲張。

靜脈曲張是一種常見的疾病，多數發生在下肢部位。

靜脈曲張早期症狀

靜脈曲張早期未必會有明顯症狀，充其量下肢會浮現細微藍色的血管紋路，或感覺小腿搔癢、腿部酸痛腫脹、沉重、疲勞。由於初期實在難以察覺，若果您屬於久站、久坐、家族遺傳等高風險族群，就應多加注意，及早預防，以降低患病機率。

久站、久坐、家族遺傳等屬高風險族群，平日應多加注意，及早預防。

如何預防與改善？

預防靜脈曲張主要有幾個辦法，包括避免長時間久坐久站、適度運動、穿著壓力襪。不少人因工作關係，必須長時間站立或坐著。想要緩解不適症狀，及預防靜脈曲張，日常穿上合適的醫療級壓力襪也能減少腿部負擔，促進靜脈回流。

壓力襪之所以有用，其實是透過為下肢提供壓力，讓下肢的靜脈血液能往上回流至心臟，減輕下肢靜脈及靜脈瓣膜所承受的壓力，從而預防靜脈曲張或阻止惡化。

目前市面上的壓力襪款式不少，如果想要購買有效又合適的壓力襪，應該如何挑選呢？

消委會測試10款壓力襪 表現最佳的是……

去年消委會測試了市面上十款預防性壓力襪，就壓力、耐用度、舒適度、標籤資料等方面來進行測試，結果發現市面上的壓力襪質素參差，部份表現未符理想，效果成疑，有的甚至標誌成分與實際不符，差異嚴重。

而表現最佳的是竟是售價只需$169的日本產「SLIMWALK」，獲得最高總分數，實屬價廉物美之選。相反，售價較貴的德國貨則表現一般，可見效果與價格並無必然關係。

價廉物美之選：SLIMWALK 醫療保健耐勾壓力絲襪褲

日本一般醫療儀器認可

SLIMWALK在日本赫赫有名，屬醫療級別的保健壓力襪，受到日本一般醫療儀器認可，能夠促進血液循環、預防靜脈曲張、改善淋巴流通，同時也是日本藥妝市場上首項能有效改善腿部水腫的產品。

獨特的分段壓力設計 適合人體不同部位受壓

一般人會覺得束縛感越強就越有效果，然而壓力襪並非越緊越好，穿上壓力過大的壓力襪可能反而適得其反。SLIMWALK根據醫學原理及人體生理結構，採用從腳踝向上壓力逐漸降低的「階段壓力設計」，大臂、小腿、腳踭三個階段的壓力值都有所不同，通過不同程度的加壓，讓下方積聚的血液更易回流心臟，從而達到最理想的效果。

消委會建議壓力襪的壓力值應往上漸進遞減。（《選擇》月刊第511期）

不止預防靜脈曲張 還可改善腿部浮腫

水腫是許多女性的夢魘，不少人也有雙腳水腫的困擾，相信這也是壓力襪一直這麼熱賣的原因之一。而上文提到壓力襪的原理是通過對足部進行加壓，來促進下肢血液循環和淋巴循環，所以它不但能夠預防靜脈曲張，還可以達到去水腫的效果，讓視覺上看來瘦了一圈。

家居、外出及上班適用

這款壓力襪是自然透明色款，適合OL上班族穿著，視覺上看來與一般透明絲襪無異，穿上身絲毫也不突兀。而且，在反覆洗滌後，也不會變形縮水，或減弱壓力值，十分耐用。

SLIMWALK的壓力襪細分了好幾種類型，除了以上醫療保健用的款式，還有運動型、睡眠型的款式，每款的壓力值會有所不同，用家可按需要及場景來選擇所需類型。

睡眠型：日本 Slimwalk 美腿壓力襪加強緊實版

睡眠款的壓力值相比外出款的較低，因為人在睡眠時心臟和腿部大處在相同高度，即使是較低的壓力值也能發揮到相同的效果，而且也好讓用家在睡眠時感到更舒適自在。另外，這款還加人了刺激腳底板的功能，讓用家在睡眠中享受到穴道按摩的感覺，減輕日間疲勞，早上醒來雙腿回復輕盈感覺。

（Facebook@slimwalk.tw）

運動型：日本 Slimwalk 美腿運動燃脂短褲

這款壓力襪特別適合想改善下肢脂肪問題的女生。臀部到大腿後側採用TAPING構造，透過在運動時對肌肉增加壓力負荷，從而消耗更多卡路里，加快燃消脂肪。另外，還有穩定腰際的支持骨盆設計，具有收腹提臀的效果。面料方面則使用消臭材質，吸汗快乾。

靜脈曲張絕對不是一件小事，尤其是高危族群更應提早預防。而對於長期腿部疲勞、浮腫的女性而言，選對一款有效的壓力襪還能解決長久以來的困擾，讓雙腿回復輕盈。

如欲購買，可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/26）

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