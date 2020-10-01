【去腳皮】腳底皮厚粗糙長繭？簡單1招去除陳年腳皮 雙足如獲新生

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腳跟周圍的皮膚不斷長出厚皮？雙腳甚至粗糙到會鉤破絲襪嗎？

許多女士都非常注重臉部保養，擔心歲月會在臉上留下痕跡，煞費苦心把時間和金錢花在保養臉部肌膚上。但其實我們更應該關注身體的另一端——足部。粗糙的足部不止讓你的年齡一覽無遺、影響美觀，沉積的厚重角質還會為細菌提供環境和營養來源，繼而誘發腳臭、腳氣問題，日復日下甚至乎會出現皸裂、疼痛、長繭等症狀。

腳皮角質增厚主因

為何腳底會不斷長出粗厚的腳皮？其實，撇除年紀因素，腳底變厚最主要的原因是因為受到外部刺激，就像每天外出走路，穿著同一雙鞋子，頻繁地磨擦腳上同一地方都會令腳皮越長越厚。另外，和身體其他部位的肌膚相比，足部本身就沒有皮脂線，容易油脂和水分不足。假如肌膚長期乾燥缺水，便容易累積老廢角質，令肌膚變得乾裂，情況加劇。

防止腳皮角質增生對策

首先，想要解決腳底厚皮的問題，鞋子的選擇也與腳底皮膚息息相關。不合腳的鞋子會造成不當的擠壓和磨擦，如穿著過鬆動的鞋子在走路時，容易讓雙腳在鞋子內滑動，增加對腳跟的刺激；或者鞋墊太硬的鞋子，也會導致腳底局部受力過多，長久下來形成厚皮增生。所以，應慎選尺寸合適的鞋子，具有緩衝吸震效果，且符合人體工學的鞋子就更佳。

適度去角質與做好保濕是關鍵

除了選擇合適鞋子，最重要的一點是應勤於保養雙腳。上文亦有提到，雙腳是全身體上最容易缺水的部位，所以乾燥問題並非秋冬才會發生，不容輕視。而皮膚一但長久處於乾燥狀態，任何肌膚問題如厚皮、皸裂、長繭都會找自動上門來，而且裂痕深難癒合，走起路來還會疼痛不已。想要避免腳底因乾燥而引起的一連串問題，關鍵一步是必需做好保濕。

保濕與去角質兩者關係密不可分，捨一不可。因為過厚的角質層會促使足部乾燥、龜裂的問題，後續搽再多再厚的保濕霜也難以被皮膚吸收，最終陷入腳皮角質增厚的惡性循環裡。所以，要做好保濕首先要適度地去角質，杜絕問題根源。

使用足膜去角質同時保濕

足部的保養品不用太花俏，當感覺到足部的角質層增厚或肌膚粗糙時，不妨可利用「足膜」這個小法寶，幫助打造柔嫩美足，輕鬆解決難題。

編輯推薦：Lucky Trendy - 角質護理腳膜

溫和無刺激 有效去除厚硬腳皮

日本品牌Lucky Trendy歷史悠久，陸陸續續推出過不少知名產品，當中的足膜手膜頗受矚目。Lucky Trendy 角質護理腳膜主要作用是提升並加速足部皮膚自然脫落和再生的過程，最大好處在於夠溫和、無刺激，同時又能有效地去除厚硬、粗糙的表皮。相反，使用磨皮刀等傳統的去腳皮方式，容易會因控制不好力度和時間，反倒對皮膚造成極大刺激和傷害。

使用磨皮刀，容易會因控制不好力度和時間，反倒對皮膚造成極大刺激和傷害。

簡單方便 輕鬆恢復柔嫩美足

Lucky Trendy 角質護理腳膜簡單易用，只要將雙足套進足膜內，調整位置裹好雙足令肌膚緊貼足膜，足膜裡的保養成分便能深入肌膚底層，促進老廢角質代謝。使用後的幾天時間，就會發現足部表面的粗糙腳皮、陳年死皮、老廢角質逐漸剝離，短短兩週雙足便猶如「重生」一樣，恢復至柔嫩光滑的狀態，效果可謂肉眼可見。

豐富美容液 同時兼具保濕功效

Lucky Trendy 角質護理腳膜內的美容液多達18毫升，能滋潤保養雙足，簡單敷上一會兒就能讓雙腳從乾燥變回「飲飽水」般的狀態。

手部護理也要兼顧

手部肌膚也是容易暴露年齡秘密的地方，畢竟日常生活中常常需要用到雙手，例如做家務時會接觸到清潔劑、洗碗精，無形之中都會對雙手造成傷害。加上受疫情影響，每天過度洗手和使用酒精搓手液更會奪走手部皮脂，導致雙手乾燥不堪、失去彈性，繼而形成皺紋，令雙手看起來比實際年齡更老。

除了塗上護手霜以外，每週定期敷上手膜，可深層修護滋潤手部肌膚，對抗皮膚老化、預防皺紋。

編輯推薦：Lucky Trendy - 日本新配方手膜

Lucky Trendy 日本新配方手膜獲得日本Cosme大賞的第一位，在日本有著「家務手膜」的稱號，即使是常常操勞家務的主婦，雙手再乾燥粗糙也可以靠手膜來拯救。手膜是手套式的設計，敷手膜的同時也可以繼續處理家務，絲毫也不礙事，十分方便。

敷手膜的同時也可以繼續處理家務，絲毫也不礙事。（小紅書）

內含豐富的天然保濕美容成份，例如橄欖油、澳洲堅果油、珍珠粉、枸杞子果實精華、大豆精華、日來種獐牙菜精華、海藻精華等等，讓雙手浸泡在滋養成分中。短短敷上二十分鐘即可為疲憊乾燥的雙手提供陣陣花果香味的全方位滋養。持續使用下來，雙手肌膚便能回復青春豐潤。

短短敷上二十分鐘即可為疲憊乾燥的雙手提供陣陣花果香味的全方位滋養。（小紅書）

切忌疏於保養足部和雙手，當乾裂的情況已經嚴重到無法忽視的時候，往往已經太遲了！所以日常的保養絕對不能少！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/30）

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