【e肚仔2週年】網購買餸8折優惠　最後召集！

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e肚仔2週年慶典終於踏入最後一周，依然為大家帶來精選食材優惠，包括多款即食冰鮮海產、白鱈魚臉頰肉、還有意大利低糖低脂雪糕和日式蛋卷作飯後甜品，優惠仲低至全場8折！中秋在家做節都能夠品嘗到豐富美食，快點捉緊優惠的尾巴，把握最後機會入定貨準備中秋加餸啦！即睇以下優惠詳情：

【2週年慶典優惠－最後召集】全場8折 限時1週

於9月25日至9月30日期間，只要於DELUXE專頁消費滿$500，輸入優惠碼「SALE80」即享全單8折優惠！每單最多可減$600，名額只限100名，現只剩餘少量名額，好好把握最後機會搶購！

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$85入手珍貴稀少白鱈魚臉頰肉

「臉頰肉」是白鱈魚身上最珍貴最鮮味的部分，是魚鰓後的咬合肌，肉質勁道而且含有豐富的亞米茄3脂酸，能幫助腦部及眼睛的發育。無骨無刺亦十分適合小朋友食用，好食之餘又有營養。e肚仔2週年慶典最後一週，只需以嘗鮮價$85(1至2人份量－原價:$120)便能品嚐到來自英國深海珍貴的白鱈魚臉頰肉。

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精選海鮮刺身低至82折 多款即食海鮮任你揀

Sashimi world推出多款貴價海產限定82折優惠：日本熟鱈場蟹腳4L $399(原價:$480)。紅種長腳蟹(鱈場蟹)是長腳蟹中最矜貴的，肉質飽滿清甜，解凍即食。日本刺身帶子3S(41-40隻)$320(原價:$350)，來自北海道海域的原粒大帶子，粒粒圓大飽滿，肉質柔軟，鮮味濃郁。還有阿根廷特大紅蝦L1(20-40隻) $228(原價:$280)生長於阿根廷南部海域的野生大蝦，口感加倍鮮嫩，現在選購即可獲得82折優惠，同時買滿$500輸入優惠碼「SALE80」還可享有全單額外8折優惠！

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$299品嚐高級海鮮盛宴 12隻美國生蠔超滿足

吃海鮮又點少得生蠔！蜂鳥推出的「海鮮盛宴套餐」裡包括了12隻太平洋生蠔、急凍即食熟蝦圈以及500g加拿大熟翡翠螺，甘多豐富食材加埋都只需$299(原價$394)，套餐同時附設開蠔刀，中秋一家大細在家食海鮮，即開即食都無難度，包你超滿足！

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飯後甜品首選 低糖低脂意大利雪糕

中秋在家吃完一頓豐富大餐，當然要有埋甜品先完美，Da dolce的意大利雪糕採用新鮮的意大利材料，優惠期間任選12杯只需$280(原價:$384)，還有多種口味任你選擇，包括經典的朱古力99味、曲奇脆脆味，還有較特別的桑莓雪芭味和榴槤味，低糖低脂做飯後甜品最適合，滿足得來又不怕肥。

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【全手工製作】日式蛋捲買一送一

吃完海鮮怕太寒涼不想吃雪糕?還有日式蛋捲，e肚仔2週年慶典期間，甜品小店Tartson日式蛋捲推出快閃買一送一優惠！$168即可購買2條蛋卷！平均$84一條，可以一次過試兩款口味。(原價$336)多款大熱口味包括原味，焙茶、綠茶、香濃芝麻和特濃朱古力，鬆軟的蛋糕包裹著滿滿的內餡，而且是全手工製，信心保證！

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追加著數！01積分當錢使！

在過去所累積的01積分，今個星期可以大派用場！在e肚仔兩週年慶典期間，賺取的01積分每50分可當$1使，每單最多可扣500分，適用於整個e肚仔整個平台。

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