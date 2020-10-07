優惠家電大盤點 4大家電買1送1+早鳥優惠 買吸塵機即送3L空氣炸鍋

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家電是生活中的得力助手，選對家電不但能大大減省平日做家務的時間，更可令生活質素提升不少。近年家電市場百花齊放，不少產品的CP值均大大提升，大牌子不再是用家的唯一考慮，相反，實用與實惠兼備的家電才是更值得入手的選擇。適逢季末減價時機，市面上又有哪些性價比高的家電值得推薦？

近期優惠一浪接一浪，大量家電品牌相繼加入減價行列，本地品牌Harrow及Lohas最近便推出「買一送一」家電優惠，用一件家電的價錢即可入手兩件家電，而且頭十名購買的人士更可額外享有「早鳥優惠」，非常划算！想入手性能好，價錢經濟的家電就不要錯過下文！

想令家居打掃變得更省時省力，吸塵機必定是最不能少的好幫手。不過貴價的大牌子動輒由二、三千元起跳，假如預算不多，這款吸塵機就相對實惠划算得多。除了價錢相宜，重點是吸塵機還可以一機兩用，只要把組件拆卸出來，即可變成手持式的迷你吸塵機，加上重量只有850g，家用以外亦適合作車廂清潔，方便清理平日難清潔縫隙的位置。

假如以一般手持式的吸塵機來說，LOHAS V10當然不算是非常便宜之選，不過功能上卻比傳統的手持式吸塵機進步不少。機身內置的馬達不但可以達到80000轉，吸力亦足足有14000Pa，加上精鋼濾網與Hepa濾芯的雙重過濾，不論是日常清潔地面浮層，抑或深層清除塵蟎及大顆粒雜物也不成問題。

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氣炸鍋雖然推出已久，但假如要數到2020年最受歡迎的家電廚具，相信仍然非它莫屬。簡單一個鍋，只要準備好食材，幾乎不需用油，就能做出炸、煎、焗多種口感、多道餸菜，絕對能省回不少做飯時間，也難怪被譽為家庭必備的「廚房神器」。

HARROW HT-AF18空氣炸鍋具備1350W大功率，加上9片螺旋風葉的設計，令加熱時的熱空氣可充份環繞食材並帶走水份。這樣的加熱方式除了可以節省能源，更令食材的受熱速度更快，受熱面積亦更均勻。

Harrow HT-AF18 的容量足足有3升，不論是一家人使用，抑或製作大份量的派對食物，容量都絕對綽綽有餘。

在操作方面，HARROW 空氣炸鍋採用雙鈕設計，用家可自行調教80至200度之間的溫度，最長定時30分鐘。除此之外，HT-AF18還加上了不少貼心的小細節，譬如加厚隔熱層、防滑防燙把手、不粘塗層、自動斷電保護裝置，令上菜及事後清潔都變得更加方便，而且亦不用擔心平價氣炸鍋的安全問題，值得加分。

這款氣炸鍋亦有別於傳統氣炸鍋的沉悶設計，外觀復古時尚，既可用作氣炸鍋，亦可為廚房增添不少設計感。

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鼻敏感、濕疹是現代人常有的過敏症狀，而背後的主要元兇不外乎是塵埃與塵蟎，而我們所睡的床鋪，就是這些塵蟎與細菌的溫床。使用吸塵器雖然能清除家中地板、地氈的表面灰塵，但假如吸塵器沒有除蟎功能，即使吸力再強大也無法去除塵蟎及過敏原。不想讓塵蟎進駐家中，除了要勤加清潔，使用除蟎吸塵機亦是一個有效改善敏感的方法。

HARROW 的熱風除蟎吸塵機利用大功率的紫外線燈、高溫熱風，大面積垂直拍打，加上12000Pa吸力，以四大功能來達到除蟎殺菌的效果。加粗的紫外燈管可先為家中的床褥被鋪進行殺菌，然後以高溫熱風及6600次的高頻振動，震出並殺死床褥深處的塵蟎。而以上的功能全部均可一鍵式操作，令除蟎的過程更快捷方便。

HARROW HT-VC616UV使用精鋼濾網與Hepa濾芯進行雙重過濾，有效濾走大部分的顆粒、皮屑、毛絮、塵蟎及有害健康的微小粒子。

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想打造舒適的家居，除了要保持環境清潔，室內的空氣也不能忽視，事關曾經有研究指出。室內空氣的污染程度可比室外嚴重5倍，假如患有鼻敏感、皮膚敏感，需要長時間留在家中或室內環境，空氣清新機絕對能幫上大忙。

LOHAS AF8高效負離子空氣清新機採用日本的負離子技術，機內每秒可產生800萬負離子，再配合精鋼濾網與Hepa濾芯合成的複合濾芯，雙重濾走室內的灰塵、PM2.5 微粒、煙味，以及甲醛、苯等有害物質，並同時殺滅細菌，對所處的環境進行消毒和淨化。

除此之外，空氣清新機亦帶有香薰淨化功能，使用時只需將香水或香精滴於內置的香薰棉中，過濾空氣之餘亦可淨化室內的氣味，令身處的環境瀰漫著自己喜歡的香氣。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/07)