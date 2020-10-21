如何選購浴室寶？平價慳位多用途浴室寶推介　對抗潮濕寒冷天氣

網購攻略 網購攻略

完成一天疲憊的工作後，回到家洗個熱騰騰的熱水涼簡直就是一大享受。然而，每次洗澡後浴室都霧氣飛揚，連鏡子都照不清楚？

普遍家庭的浴室空間狹小又密不透風，導致長期通風不良，加上香港天氣偏偏又悶又濕，可想而知浴室潮濕、發霉、發臭、水垢、黑斑等一大堆問題自然接踵而來。要避免這堆問題找上門來，當然是要透過人工方式來補救，所以加裝可使空氣流動的抽氣扇，已經屬於每個家庭都不可或缺的基本設備了。然而，夏天時候打開抽氣扇也沒覺不妥，但只要一到了寒冷的冬天，就連脫掉衣服都需要勇氣，那更何況是要打開冷颼颼的抽氣扇呢？

所以，近年來浴室暖風機（俗稱浴室寶）在香港越趨普及，不少家庭甚至會以浴室寶來取替傳統的抽氣扇。畢竟浴空寶的功能比抽氣扇更加廣泛，它不止為浴室提供了暖氣，締造一個溫暖舒適的沐浴環境，同時亦兼具換氣、循環、乾衣、去味的功能，讓浴室遠離潮濕問題。

市面上的浴室寶款式繁多，那麼應該如何挑選呢？

市面上的浴室寶款式繁多，那麼應該如何挑選呢？編輯根據2017年消委會所發表的選購建議，整理出以下五個重點貼士，大家購買前必讀。

【選購浴室寶重點貼士】

1. 種類和尺寸

浴室寶的款式主要是天花式、窗口式、掛牆式三種，各有其優劣。天花式因安裝在天花上，所以帶來的氣流效果自然更平均，不過安裝時就需要接駁風管到窗外；而窗口式的抽氣效果更快，但會佔用到較多的窗口位置，安裝時要考慮機身戶寸，並只適合有一定窗口面積的浴室；最後掛牆式就適合樓底矮及沒有窗口位置的浴室使用，但亦需要另駁風管到出口。

2. 功率

浴室暖風機的製暖功能主要來自陶瓷式發熱線，再經風扇把暖風吹出。若發熱線的功率達2,000瓦特（W）或以上，加熱能力會較低發熱功率型號為佳。

3. 耗電量

一般浴室寶的耗電量頗⼤，如果使⽤時間越長，電費開⽀亦相對越⾼。若需長期打開來乾衣，那就應該選擇耗電量較低的產品，省電費之餘也省電和環保。

4. 防水及防火效果

浴室寶的安全程度也不容忽視，始終浴室環境相對潮濕，選購時要選擇高防水性能且耐高溫的材質。當然，洗澡時也切忌用水噴射面板；或讓機身處於高溫及高濕度環境，例如安裝在熱水爐的正上方。

5. 安裝費

部分浴室暖風機的售價不包括安裝費，而安裝費可高達逾千元，所以購買前應先查詢好安裝費用。

選購浴室寶前要考慮的問題林林總總，既要確保浴室有足夠空間，還要確保有獨立電路供電，假如浴室未有合適的電掣及電線，還要花錢另行找專業師傅安裝。面對以上種種令人頭痛的問題，「可移動式」的浴室寶似乎就是時下最方便快捷的主流之選了。

高性價比推薦：德國寶 German Pool 移動浴室寶 HTW-220

【易裝易拆 隨心移動】

可移動式的浴室寶最大優勢在於不受面積限制，不用固定安裝於某一位置，且有掛鈎、掛牆、座檯三種安裝方式任意選擇，這樣一來解決了浴室空間不足的窘境，二來毋須另外花錢聘請師傅安裝，三來可以按照需要隨時拆下移動，讓它不在侷限於浴室內使用。只要插上電源，不論是嬰兒房、客廳、辦公室，家中各處皆可使用，實行「去到邊，暖到邊」。

三種靈活安裝方式

【冷暖全能 四季適用】

相比一般浴室寶只供暖風功能，這款浴室寶就足足具備了三項風速模式，包括「高擋暖風」、「低擋暖風」及「獨立涼風」，一年四季都適用。尢其是在寒冬時候，也能讓浴室儼然溫室一樣，感受到從頭到腳的溫暖，特別適合有老人和小孩的家庭，畢竟冬天洗澡對於年輕人而言已經是意志力的考驗，更何況是經不起著涼的老人和小孩。

具備三項風速模式

【極速烘乾毛巾衣物】

配備可拆式的金屬支架，用來晾掛烘乾毛巾或小衣物，為衣物帶來防霉丶減異味丶減細菌的作用。

【慳電節能 使用壽命長】

採用PTC陶瓷發熱元件，發熱功率可達2,000瓦特，能夠高效快速製暖。另外，配備低風環保模式，可優化能源使用，以最少的電力達至所需的溫度，相比其它使用石英管或金屬發熱元件的浴室寶，它更不但能減少金錢開支，亦較省電和環保。

【三重安全裝置】

使用優質耐熱阻燃材料、具備IP23防塵防水保護級別，以及過熱自動斷電功能，三重安全保護裝置使送暖的同時也確保安全。

【貼心的隨機配件】

附送可拆式金屬架、無線遙控器、專用掛鉤配件、專用掛牆配件。

稍有留意都會發現市面上的浴室寶價錢並不便宜，動輒過千元起跳，然而這部德國寶移動浴室寶HTW-220現時只售$699（原價$1,080），實屬高性價比之選。既然秋天已悄然而至，意昧冬天也離我們不遠了，假如家裡還未有浴室寶，不妨提早入手，預先為冬日做好準備吧！

移動浴室寶影片介紹

如欲購買可以按此藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/21）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！