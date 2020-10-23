網購有賞！累積消費最高　送文華東方Staycation套票

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雖說現在有各式各樣的Staycation 套票，但如果想住得豪華一點，就難免要花費更高價錢。現在，只需透過網購，就有機會輕鬆羸得本地5星級奢華酒店 - 【文華東方逸居之旅住宿套票】！

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食、玩、買齊備！只需網購 就能贏取奢華級Staycation住宿之旅

頭獎是亞洲地區數一數二的奢華級五星級酒店 - 「文華東方逸居之旅套票」(價值 $5,920)。除了基本包辦兩成人一小童一晚住宿及早餐，再加HK$1,000餐飲或水療消費額，特設24小時靈活入住和退房服務，比其他酒店Staycation 套票更具彈性！此外，套票內容比一般Staycation更豐富，最特別的是提供「寵物度假遊」套餐，讓主人與汪星人齊齊渡假！

而2獎及3獎同樣豐富，一樣能滿足喜歡食、玩、買的朋友！2獎是「香港君悅酒店Grand Hyatt豪華客房住宿套票」(價值 $2,278)，可獲贈$1,000餐飲消費及於Tiffin 茶園享用高級下午茶；而3獎則是「九龍東皇冠假日酒店食、住、歎套票」(價值 $1,270)！

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