«2020雙11» 精選貨品瘋狂劈價 最平$11搶iPhone12 所有優惠率先睇

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踏入十一月，一眾網購迷翹首以盼的大「折」日雙十一終於也要來臨了！相信大家無不磨拳擦掌，準備趁此機會掏出錢包盡情買買買！

事關每逢雙十一，各大網購平台都會爭相推出各種折扣和優惠，面對排山倒海的優惠，加上一大堆玩法和規則，難免會令人感覺花多眼亂，無從入手。假如想要在雙十一時買得精明、買得划算，那麼就要留意網購平台《一網打盡》一連2個星期舉行的「雙十一購物折」，所有優惠玩法簡單清晰，優惠力度更是史無前例，屆時將有一百件劈價貨品，產品種類涵蓋數碼影音、家品家電、廚具用品、生活百貨等應有盡有。當中更有不容錯過的$11秒殺專區，務求讓大家以最低的價錢買到最超值的心頭好！以下立即為大家奉上雙十一購物攻略，所有著數和優惠一目暸然！

由2020年11月4日至12日，《一網打盡》將會舉行一連兩星期的「雙十一購物折」，期間將會有一連串的震撼優惠等您來搶！想將所有着數優惠舐得一乾二淨？立即細閱以下四大優惠玩法吧！

「雙十一購物折」四大優惠玩法

1. 一連兩星期秒殺：最平貨品低至$11

活動期間，場內會有一百款精選貨品劈價發售，當中更有史無前例的「$11秒殺專區」，玩法簡單直接，顧名思義就是以$11超平的金額搶購時下熱門產品，當中包括最近話題不斷的iPhone 12 PRO，還有居家必備的空氣淨化器、無線吸塵機、浴室寶等。大家只要預先按此連結進入《一網打盡》活動頁面，收藏您的心水產品，再準時於當日中午12點正前往搶購，即有機會以最優惠的價錢把它們帶回家！

2. $11 + 11「01積分」兌換生活百貨

除了以上「$11秒殺專區」，當然少不了專為01會員而設的獨家優惠福利！由11月4日開始，大家可以$11疊加11「01積分」來兌換生活百貨，實行積分當錢使。當然不只價格吸引而己，就連貨品都既精美又實用，事關屆時將會推出一系列Crabtree & Evelyn與Craftholic聯乘的限定精品，包括護腰墊、保溫壺、餐盒連午餐袋套裝，各位奸夫忠粉不容錯過！

3. 雙十一淘寶獨家優惠碼

談到雙十一，又豈能不提及淘寶呢？淘寶是不少人雙十一的主戰場之一，除了淘寶官方原有的優惠以外，香港01再為各位讀者加碼，讓大家可以11「01積分」換取價值¥50的獨家優惠碼，只要於淘寶購物滿¥499即可使用。留意，優惠碼更可以與淘寶紅包、跨店滿減等的津貼優惠疊加使用，絕對是抵上加抵！

▼按此連結或按入下圖換領香港01獨家優惠碼▼

4. 01會員激筍：01積分當錢使

平日儲儲埋埋的01積分不知該如何使用好？是次雙十一絕對能大派用場！活動期間，場內大量貨品可以「積分 + 錢」形式購買，01會員可將已有的01積分當錢使，只要於付款時疊加01積分，便可以更低的價錢買盡心頭好，為您省下更多金錢！

終極攻略：假如想要享盡所有優惠及以最低的價錢購入心頭好，建議大家可預先瀏覽《一網打盡》雙十一購物折的活動頁面，提早選定您最喜愛的產品並Bookmark收藏，方便日後開賣時第一時間搶購。更值得一提的是，全部貨品皆提供配送服務，毋須另付運費，大家足不出戶即可網購到手！

現在立即搶先預覽部份「雙十一購物折」的激筍產品，只要按以下藍色連結或橙色按鈕即可直達產品頁面，產品數量會於開賣當日中午12:00於網頁上更新。

★ 「$11秒殺專區」產品一覽 ★

1.小米空氣淨化器2H

開賣日期：11月4日中午12點

秒殺價：$11 (原價：$999) *名額一部

2.A&S C120SE - Batman 無線輕便吸塵機（蝙蝠俠特別版）

開賣日期：11月10日中午12點

秒殺價：$11 (原價：$1,599) *名額一部

3.iPhone 12 Pro 128GB 石墨色

開賣日期：11月11日中午12點

秒殺價：$11 (原價：$8,499) *名額一部

提提您：iPhone 12 Pro的搶購方法與其它不同，請經以上連結預先登記您的電郵，一經登記後，系統會於開賣時立即把獨家搶購連結發送至您的電郵。

4.德國寶 German Pool 移動浴室寶 HTW-220

開賣日期：11月13日中午12點

秒殺價：$11 (原價：$1,080) *名額五部

★ 更多激筍產品搶先推薦 ★

1.DEERMA 立式手提無線吸塵機 VC40H

開賣日期：11月4日中午12點

秒殺價：$1,299 (原價：$1,698)

2.DEERMA VC01 手持無線吸塵機

開賣日期：11月4日中午12點

秒殺價：$458 (原價：$898)

3.Apple Airpods II 配有線充電盒

開賣日期：11月5日中午12點

秒殺價：$930 (原價：$1,299)

4.Apple Airpods Pro 藍芽耳機

開賣日期：11月5日中午12點

秒殺價：$1,540 (原價：$1,999)

5.Apple Pencil (第 2 代)

開賣日期：11月5日中午12點

秒殺價：$940 (原價：$999)

6.SAMSUNG GALAXY TAB Active3

開賣日期：11月6日中午12點

秒殺價：$3988 (送＄200 Google Play™️ Gift Card )

7.Philips M9-S410J (3+32) Android WiFi Tablet 10.1 inch

開賣日期：11月6日中午12點

秒殺價：$999 (原價：$1,199)

8.ZOHO Z15P (15.6/ 1080P) 可攜式顯示器

開賣日期：11月6日中午12點

秒殺價：$1,200 (原價：$1,280)

9.Nintendo Switch 遊戲主機 (電池持續時間加長型號) + 螢幕保護貼

開賣日期：11月9日中午12點

秒殺價：$2,369

10.Nintendo Switch Mario Kart Live: Home Circuit 瑪利歐賽車實況：家庭賽車場 [2版本]

開賣日期：11月9日中午12點

秒殺價：$699 （原價$798）

11.Nintendo Switch RingFit Adventure 健身環大冒險 [中英日文版][行貨]

開賣日期：11月9日中午12點

秒殺價：$648

12.Oral-B (Pro 2500) 黑魂版 3D電動牙刷

開賣日期：11月10日中午12點

秒殺價：$478

13.ME FLASH 潔牙美白套裝 (藍光LED牙刷 + 專用美白牙膏150G) 再送專用美白牙膏150G

開賣日期：11月10日中午12點

秒殺價：$299（獨家再送專用美白牙膏150G）

14.SONY 無線降噪耳機 WH-1000XM4（黑色）

開賣日期：11月12日中午12點

秒殺價：$1,999（原價$2,899）

15.B&O Play Beoplay E8 真無線藍牙耳機 （黑色）

開賣日期：11月12日中午12點

秒殺價：$768（原價$2,698）

16.Sennheiser Momentum 真無線藍牙耳機（黑色）

開賣日期：11月12日中午12點

秒殺價：$1,188（原價$2,499）

「雙十一購物折」將於11月4日中午12點正式開鑼，場內的劈價貨品絕對不止以上而己，還有大量超筍的數碼影音、家品家電、廚具用品、生活百貨等您來發掘！不想與您的心頭好擦身而過的話，就記得預先按此連結前往《一網打盡》活動頁面，將您的心水產品通通Bookmark收藏好，並且Mark實日期時間準時去搶吧！

★ 點擊下圖放大看「雙十一購物折」搶購時間表 ★

（活動資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/02）

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