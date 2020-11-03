【雙11優惠】$11買小米空氣淨化器 小米Deerma無線吸塵機$500有找

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《一網打盡》一連兩星期的「雙十一購物折」將於明天11月4日中午12點正式開鑼了！屆時場內會有大量精選貨品劈價發售，最平貨品低至$11起，產品種類涵蓋數碼影音、家品家電、廚具用品、生活百貨等等，應有盡有。相信大家經已磨拳擦掌，急不及待趁此機會買盡最超值的心頭好，下文立即奉上明天開搶的三大產品預覽及詳細介紹，當中更有由原價$999減至$11的小米空氣淨化器，減價力度可謂空前絕後，萬勿錯過！

國牌小米向來以划算、實用、高顏值見稱，受歡迎程度也不亞於國際大品牌。除了智能手機以外，近年來小米亦陸陸續續推出一系列智能家居產品，定價維持一貫作風，以超划算的價錢發售，其高CP值的形象更是深入民心。是次雙11《一網打盡》就為大家帶來抵上加抵的驚喜優惠，以下三件小米產品將於11月4日中午12點正劈價發售，勢必平上加平！

$11秒殺專區：小米空氣淨化器2H

秒殺價：$11 (原價：$999) *名額一部

香港空氣品質常常超標，如果家裡有小孩、老人、寵物，或者本來就患有哮喘、鼻敏感、氣管敏感的人士更應加倍保護呼吸道健康。除了注意日常家居清潔和保持空氣流通外，使用空氣淨化器來淨化空氣也是預防過敏的好辦法。

小米空氣淨化器2H

小米空氣淨化器2H的體積比第一代縮小了40%，淨化效能CADR值高達310m3/h，它可根據房間的面積，調整至最高效的淨化效率，非常智能。而以一個7坪大的客廳為例，只需10分鐘便能達到明顯的清淨效果，讓房間內的空氣大循環一次。

房內空氣大循環

其高性能的淨化效果其實是透過小米研發的全新空氣增壓系統，源源不斷地湧出高效淨化潔淨後的空氣，快速地從上方吹至天花板，再沿著牆壁、地面360度地四散至整個房間，形成屋內空氣大循環，讓潔淨的空氣穿透到房間每個角落。用家更可以在回家前，預先透過手機遠端調至超強模式，讓你一回到家便感受到煥然一新的清新感覺。

可在回家前預先透過手機遠端調至超強模式

至於濾芯方面，選用與美國前三大空氣清淨機相同的濾芯供應商，提供三層過濾淨化，能有效區分淨化不同大小顆粒的懸浮物，大至毛髮、灰塵、花粉；小至微米級的微小顆粒，甚至是致病細菌、甲醛等有害物質都無一倖免。

小米有品| DEERMA 立式手提無線吸塵機 VC40H

秒殺價：$1,299 (原價：$1,698)

無線吸塵機比起傳統的吸塵方式，能省卻下大量的時間，畢竟過程不受「線」的束縛，毋須反覆更換插座和收放線，手握一機就能清潔客廳、卧室、廚房等每個角落，一步到位。假若想要入手無線吸塵器但預算卻有限，小米有品的DEERMA不失為平價、高效、實用的好選擇。

吸塵器的動力源泉源於摩打，DEERMA配備了數碼無刷馬達，提供高速、強勁、持久的吸力，加上流順的直向風軌，不僅能瞬速且順暢地吸入地面灰塵，就連深藏的毫微灰塵亦能一掃而光。

數碼無刷馬達：高速，強勁的吸力

刷頭方面就使用了由軟硬碳纖維堆砌而成的毛刷，配合螺旋橡筋刷條，三重複合成碳纖滾刷，運轉時能同步「刮、拍、刷」三種效果，透過高速的轉動震盪刷出髒污，不止可清潔地板，地毯亦不成問題。而排出來的空氣亦會經過過濾，不用擔心二次污染。

使用時，用家可按需要或針對家中各處隨意更換3款不同刷頭。加上機身輕盈無線，輕易便可舉高清潔天花板的邊角位。除此以外，像是沙發底的大堆灰塵毛髮、縫隙裡久積的微塵、皮質座椅上的髒污都可搞定，只憑一部機器即可瞬速完成全屋的吸塵工作。而吸口更貼心地配備180ํ度防纏繞的梳齒，可將頭髮及毛線分離，吸塵後毋須額外花時間清理毛刷。

可按需要隨意更換3款不同刷頭

最後，清潔完成後只需把它輕掛牆上，再插上電源就能即時儲能和充電，方便下次使用時能「即取即用」。至於電量方面，配置純進口鋰電池電源組，體積小但能量大，能持續穩定地供能，續航力長達35分鐘，可避免吸塵中途沒電的尷尬情況發生。

掛壁式收納+充電

DEERMA VC01 手持無線吸塵機

秒殺價：$458 (原價：$898)

無線吸塵機的最大好處在於帶來更方便的使用體驗，所以即便家裡已經有一部傳統吸塵機，難免也想添置多部無線吸塵機，方便用來清潔傳統吸塵機難以到達的角落，如天花板高處。有了它，即使日後突然倒瀉零食渣滓，也毋須大費周章地拿出吸塵機慢慢插電和拉線，只要隨手執起無線吸塵機就能瞬間清潔現場，實在是方便不少。

DEERMA VC01手持無線吸塵機

假如你也想添置一部無線吸塵機「看門口」，DEERMA VC01手持無線吸塵機可能會是你的最佳選擇。別看它價錢十分平價，功率不如以上款式，但其實它內置性能超強的迷你摩打，轉速高動力強吸力大；而主機更輕至僅僅1kg，即使是單手手持也毫不費勁，並且可輕易高舉，單手清潔天花板或高處角落也毫無問題。難怪它更榮獲「2020年德國紅點獎」世界三大設計獎之一，絕對是名符其實的「輕便與性能」兼備，不容小覷。

主機輕至僅僅1kg，即使是單手手持也毫不費勁

用家同樣可根據不同需要更換刷頭，而配備的刷頭更多達5種。另外，它針對傢俱底部重新設計了4cm超薄地刷，可以在毋須搬挪家俱的前提下，潛入床底、沙發底地帶清潔除塵，讓全屋清潔工作做得更徹底之餘，花費的力氣和時間亦更少。

充滿電後可提供30分鐘的續航時長，從卧室走到客廳也不怕電力中斷，對於清潔小戶型家居來說，其電量稱得上為綽綽有餘。配合Type-C快充功能，就如手機充電般容易，無需插座，只要有隨身充電器就能為它充電，實行「走到哪充到哪」，因此把它帶到私家車內使用也十分方便，用途更廣泛。

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提提你：以上產品將於明天11月4日中午12點正式開賣，數量有限，先到先得，售完即止。想要確保能把心頭好搶購到手，不妨可按以上藍色連結前往產品頁面，預先把網址Bookmark收藏好，一到開售時間立即準時去搶！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/03）

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