【雙11•Apple】兩代Airpods激減$930有交易 + Apple Pencil 2優惠

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《一網打盡》一連兩星期的「雙十一購物折」已經在昨日正式展開！場內有大量時下人氣產品，皆以劈價形式發售，最平貨品低至$11！產品種類更應有盡有，涵蓋數碼影音、家品家電、廚具用品、生活百貨等。相信大家經已急不及待趁此機會買盡最超值的心頭好，下文立即奉上明天11月5日開搶的蘋果（Apple）產品，當中包括 Airpods 2、Airpods Pro及Apple Pencil 第2代，減價幅度低至7折，即睇以下搶購攻略！

眾所周之，Apple旗下的產品鮮少減價，以AirPods Pro為例，儘管經已推出好一段時間，但官方售價始終企硬不減，而即使街價有回落的跡象，但始終市面上假貨泛濫，難免不令人望而卻步。如欲入手Apple的AirPods系列耳機或Apple Pencil，不妨可趁雙十一活動期間以低價購買原裝正貨。留意，以下產品一律將於明天11月5日中午12點正式開售！

兩代Airpods同時激減

Apple Airpods II 配有線充電盒

秒殺價：$930 (原價：$1,299)

Apple Airpods Pro 藍芽耳機

秒殺價：$1,540 (原價：$1,999)

AirPods Pro是Apple推出的首款真無線藍牙降噪耳機，至今依然是耳機市場上的大熱產品之一，不斷亦有新的用家投入AirPods的懷抱。加上新登場的iOS 14，更為AirPods系列耳機提供了不少升級功能，使AirPods變得更強大，不論是實用性和音質方面均有大幅提升。

第2代Apple Pencil優惠

Apple Pencil (第 2 代)

秒殺價：$940 (原價：$999)

Apple Pencil推出已有好一段日子，相信大家對它都並不陌生。而第2代的Apple Pencil不止新增了無線自動充電功能，其筆尖的精準度更達至像素級，加上延遲時間極之短，所以使用時就如用普通鉛筆寫字般輕易又自然，配合iPad Pro或iPad Air能創造更多可能性。不論是要用來畫圖畫、繪草圖，還是填顏色、寫筆記、在電郵中做標記等，表現亦同樣出色。難怪有不少專業創作者都紛紛入手了Apple Pencil，畢竟有了它即使是躺在床上都可以隨時作畫。

而且隨著iPadOS 14的登場，Apple Pencil的寫字體驗亦隨之方便了不少。透過新增的「隨手寫」功能，所有的文字輸入欄，例如搜尋欄、備忘錄，甚至乎是Safari的網址連結欄，通通都支援用Apple Pencil來手寫輸入繁簡中文、英文。如果需要刪除、選擇文字，或加減空格都可以直接利用Apple Pencil操作，過程完全毋須呼出鍵盤，非常方便。Apple Pencil配合iPad便能完全取替紙張，將iPad打造為最實用的隨身筆記簿，不僅更加環保，日後也不用攜帶一本又一本厚重的筆記，生活更加方便。

*以上貨品購買即可享有免運費配送服務*

再次提提你：以上產品將於明天11月5日中午12點正式開賣，數量有限，先到先得，售完即止。想確保能把您的心頭好搶購到手？不妨可按上面的藍色連結前往產品頁面，預先把網址Bookmark收藏好，方便一到開售時間立即準時去搶！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/04）

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