聖誕禮物2020｜C&E激罕BlackFriday全店75折優惠 嚴選3大聖誕套裝

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11月可謂是瘋狂購物的季節，儘管「雙十一」已經過去，隨即還有全球最大型的網購節日——Black Friday（黑色星期五）即將殺到！不只海外網店紛紛推出折扣優惠，Crabtree & Evelyn 香港網店亦於即日起至 11月30日 期間推出極罕有「全店 75 折優惠」，不設最低消費，換言之全部訂單均可享有75 折。與此同時，購物滿 HK$880 或以上，更可獲贈旅遊探索手帳及CRABTREE系列香水2ml乙支。既然聖誕節快將來臨，聖誕氣氛亦愈見濃厚，一於趁此機會提早準備聖誕禮物給摯愛的家人、閨密、好友、同事及自己吧！

挑選聖誕禮物確實是門大學問，怎麼樣的禮物才能討得收禮者的歡心呢？禮物的包裝既要講求精緻，內裡的產品也要兼俱實用性，加上實惠的價格，就是最恰當的送禮首選了。今年聖誕，Crabtree & Evelyn 推出多款全新聖誕禮盒套裝，完全符合以上三大考量，無論是拿來送禮，還是獎勵辛勞一年的自己，都屬不錯的送禮提案。

Crabtree & Evelyn 全新聖誕禮盒

Crabtree & Evelyn 一系列的人氣禮盒套裝涵蓋多個皇牌系列，包括【Evelyn Rose】、【The Gardeners】、【Crabtree】。不但有大家都很是熟悉的潤手霜，還有臉部保養、身體護理、家居香薰、沐浴用品包羅萬有，種類之多讓大家可按對方喜好來度身挑選最貼心、最實用的禮物，加上令人眼前一亮的禮盒包裝，讓你的禮物在第一眼就脫穎而出，給對方留下無比難忘的印象。

仍在為聖誕禮物傷腦筋嗎？編輯精心挑選出以下三款最值得購買的 Crabtree & Evelyn 人氣禮物套裝，不論是包裝、實用性和價錢各方面兼優，一個禮盒足以解決所有送禮煩惱，毋須再左挑右選。

編輯推薦一：皇牌體驗護手霜套裝原價$480 優惠價$360（75折）

提到 Crabtree & Evelyn，不少人都會立即聯想起他們家的皇牌護手霜。護手霜向來都是不會出錯的送禮之選，畢竟對於女生而言，護手霜絕對不會嫌多，況且受疫情影響，日常反覆洗手和使用酒精搓手液，雙手也比以往變得更加乾燥敏感。護手霜自然變得必不可少，是能令雙手回復柔滑的關鍵法寶。

「皇牌體驗護手霜套裝」集結 Crabtree & Evelyn 6款熱門香氣的滋養護手霜，每款具有不同的滋潤配方、不同的淡雅香氣，在搽上手的瞬間便能放鬆心情，慢慢按摩至吸收後，原本乾旱繃緊的雙手馬上感覺滋潤。對方還可以隨著心情、穿搭，甚至日子而選擇合適香氣的護手霜，非常貼心。

皇牌體驗護手霜套裝

配合今年度全新的精美聖誕禮盒包裝，以充滿神秘質感的塔羅牌主題為設計，及充滿異國情調的色彩為主調，配上霧面的揭蓋式硬盒及燙金圖案，讓收禮者在收到禮物的第一眼經已愛不釋手！

編輯推薦二：美夢甜睡香氣套裝原價$520 優惠價$390（75折）

現代人生活忙碌，工作壓力大，失眠可以說是困擾無數人的常見都市病。假若你的身邊人正在經歷失眠的煩惱，又或者被壓力壓得喘不過氣來，這款「美夢甜睡香氣套裝」就送得相當合乎時宜，既能表達關心之情，又有著實際的用途，實屬一份送到別人心坎裡的禮物，相信收禮者也會被你的體貼入微而感到無比窩心。

這款禮盒同樣是今年度聖誕節的塔羅牌主題禮盒，光是包裝經已叫人一眼愛上，為對方帶來更多期待，而裡面的兩款產品亦相當實用，分別是BALI 賽巴巴線香和落日餘暉香氛蠟燭，對於解壓和助眠有著明顯幫助。

美夢甜睡香氣套裝

賽巴巴線香是世界上最受歡迎的燃香之一，它獨特的清新芳香有著平靜思緒、放鬆感官、讓人靜坐安定之效果，很常會在冥想時使用，也是令它備受歡迎的原因之一。而另一款香氛蠟燭就帶有溫暖辛香的肉荳蔻和薑香氣，讓人猶如置身於日落時的沙灘，仿如在峇里漫步。在準備入睡前先點燃蠟燭，不僅可以淨化室內的異味，還可以營造更放鬆舒暢的氣氛，閉目思索，聞「香」解壓，就此放下心中煩惱，帶來一夜好眠。

編輯推薦三：EVELYN ROSE 非凡補水套裝原價$590 優惠價$442.5（75折）

冬天將至，在容易因乾燥缺水而引致肌膚泛紅、龜裂的季節，保濕就更為重要。加上節日過後，肌膚亦會因為接二連三的派對而變得疲勞，為對方及自己提早送上「Evelyn Rose非凡補水套裝」便最合適不過了。

光聽名字已經知道它是主攻保濕功效，套裝裡面包括天鵝絨身體水潤乳霜、緞光絲滑護手霜和柔滑潔面泡沬三大產品，從清潔至保養的需求全都照顧周到，並且帶來清新的玫瑰香氣，為面部、全身和手部肌膚重新注入活力，尤其適合秋冬乾冷氣候。

EVELYN ROSE 非凡補水套裝

雖然 Evelyn Rose 系列是主打保濕滋潤，但乳霜和護手霜的質感卻一點也不油膩，抹在身上後竟絲滑如油，一觸即如水滴般滑開，快速滲透於每吋肌膚之內，膚感格外清爽舒適。配合豐富的玫瑰萃取物補濕成份，既能舒緩肌膚的乾旱不適，又能讓肌膚得到飽潤水感，不再乾燥暗啞。而柔滑潔面泡沬則是日常護理肌膚的第一步，性質溫和但功效強大，可以深層清潔肌膚，洗去化妝殘餘物，不傷皮膚。一個禮盒就能滿足從頭到腳的清潔和保養需求，就實用性來說，絕對是不會出錯的小禮物。

再次提提大家：適逢 Black Friday，Crabtree & Evelyn 香港網店於即日起至 11月30日 期間推出全店 75 折優惠，同時購物滿 HK$880 或以上，更可獲贈旅遊探索手帳及CRABTREE系列香水2ml乙支。不論是送禮或自用，都是千載難逢的好機會。

有意Crabtree & Evelyn聖誕禮物的可按藍色連結前往產品頁面。