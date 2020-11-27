Black Friday童裝激減低至29折 男女童上衣$40 嬰兒連身褲$19件

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轉眼間又到年尾，意味著冬天又即將來臨，大家準備好今年的冬衣了嗎？每年的11月除了是換季季節了，亦是年尾購物季舉行的日子，想購買冬天服飾當然要把握這個全年最抵的購物時機！雖然雙11才剛剛過去，不過隨即而來還有Black Friday以及Cyber Monday，優惠力度絕對比雙11更強，折扣更堪比清倉優惠！ 除了上次介紹過的成人服飾及百貨，童裝的優惠幅度亦是數一數二，非常抵買。各位家長假如想替子女添置新衣，就不妨留意以下網站，把握時機掃平貨！

香港的童裝雖然款式繁多，不過若然要講究用料，款式與質素兼備的童裝可是絕不便宜，加上小朋友大得快，買太貴的服裝往往只穿一兩個月便不合身，浪費之餘在開支上亦難免會有些微負擔。不過，款式與質素並不是不能兼備，假如想找尋便宜又好看的童裝衣服，家長們其實還可以從海外的網店著手，價錢分分鐘比香港平一半！

美國大型童裝品牌Carter’s，就是少數獲得不少媽媽推薦的童裝品牌，主打0-14歲兒童衣服，過去幾年更屢屢成為Black Friday必買母嬰用品的Top 3之選。

之所以如此備受推薦，原因在於Carter’s的童裝絕對可以用三個字來形容——平、靚、正！不少曾經入手的媽媽們表示，Carter’s的衣服款式設計可愛、質料舒適，甚少會起毛球，而且重點是價錢非常親民，一套6件的Body Suit約$100已經有交易，換言之平均每件只需$25！除了套裝以外，單件上衣、褲子一般約$40-80一件，而較精緻的連身裙約$100一件，可說是相當划算！

Carter’s另一值得推薦的地方，就是它們不時會推出優惠，令原本已經親民的價錢平上加平。適逢最近Black Friday減價季，Carter’s更推出全年最抵的優惠，由即日起全店童裝服飾低至5折！不過編輯發現，Carter’s優惠其實不止半價，大部分衣物均低至35折，有少量更低至23折，長袖厚身的冬衣只要$50就可以入手，超值！

Carter’s必買套裝推薦：

3件式度假小羊毛衫套裝$133.72

一套3件的小羊毛衫套裝以聖誕節為主題，雖然用上鮮艷的紅色，但同時配搭白色的外套及白色的上衣，令整套衣服活潑之餘又不會過於高調，想和小朋友影聖誕靚相穿這套衣服就最適合不過了！

100％棉質睡衣（一套4件）$147 (原價$367)

睡衣用上100％棉質製造，用料舒適，而且設計上用上可愛的動物圖案、鮮艷夢幻的顏色配搭，相信女孩們一定喜歡。

衛市棉褲套裝（一套3件）$320 原價$802

衛衣是冬天必備的款式之一，這套衛衣走美式學院風風格，既休閒又活潑，媽媽們不妨為仔仔添置一套吧！

藍白色Bodysuits套裝（一套6件）$117 原價$317

這套Bodysuits套裝以藍白色為主要色調，物料上以100%純棉製作，柔軟又舒適。

▼下文看更多精選款式▼

T Shirt 約$40-80有交易：

連衣裙款式可愛，造工精緻，約$100一件：

牛仔褲及Leggings款式多多，最平由$40件起：

同場還有不少鞋子、人字拖，最平由$33對起：

Black Friday 搶購攻略

由於Black Friday是全球最大型的購物活動，折扣亦隨時低至1折，因此整個購物的過程可論分秒必爭。想快人一步搶到心儀貨品，編輯建議大家可預先註冊成網站會員，預備購物清單，將貨品加入購物車，並準備多張信用卡，以作萬全準備。另外，大部分的網店優惠都會於該國家的的零時零分開始，而同一國家的不同地區，如美國東西岸，會有時差，因此大家亦需小心留意開售時間。

Black Friday 點買最慳錢？

不同於雙11，Black Friday的優惠主要集中在外國網店，未必所有商家都有提供直運香港的服務，而即使個別商家能直送香港，買家亦要先購物滿固定金額，抑或自行支付高昂的國際運費，隨時得不償失。假如網站並沒有提供直送服務，又想慳得更多，最簡單的方法是借助合適的集運公司，將不同網站的貨品送到集運倉庫的地址，再統一轉運到香港，簡單快捷之餘亦可節省不少運費。

獨家Buyandship轉運現金券 高達$50折扣優惠

市面上的轉運公司多不勝數，不過要數當中服務範圍涵蓋最廣的，相信都是港人常用的Buyandship轉運公司。Buyandship的轉運服務涵蓋美、加、英、日、韓、中、台、澳、意、泰、印尼等地，每周均設有定時航班將貨物運送回港，而且送貨方法亦有頗多選擇，除了送貨上門，亦有不少自提點供用家自行取貨，非常適合不方便在家中收貨的用家使用。

適逢Black Friday購物節，01為讀者們帶來獨家 Buyandship 轉運現金券，憑01積分即可兌換，現金券可直接用作抵銷運費，最高可享$50折扣優惠，隨時零運費即可將貨品送返香港！

讀者們可分別以3000香港01積分加港幣$10 換取$50 Buyandship 國際轉運現金券；以2400香港01積分換取 $30 Buyandship 國際轉運現金券；以及以1600香港01積分換取 $20 Buyandship 國際轉運現金券。（按以下藍色連結或立即購買按鈕即可前往兌換）

Buyandship 國際網購轉運 $50 現金券

Buyandship 國際網購轉運 $30 現金券

Buyandship 國際網購轉運 $20 現金券

尚末註冊成為會員的話，可以按此連結前往預先開設 Buyandship 帳戶。所有新註冊的會員還可自動獲得 $12 迎新運費，抵上加抵，不容錯過！

有意購買Carter's童裝的朋友可按以上藍色連結，或接此連結進入購買頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/27)

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