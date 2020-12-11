聖誕禮物︱Price網購全場低至1折 一日限定碼 額外再減多達$200

網購攻略 網購攻略

來到2020年的尾聲，想要趁聖誕節為自己和摯愛親朋挑選聖誕禮物，在節日裡送上最美好的祝福嗎？香港格價網Price將於12月3至28日期間舉行「Price聖誕狂賞Code」，屆時全場大量激筍產品劈價發售，超過300款聖誕禮物低至1折，還有每日一店、品牌專區、折上折優惠碼等數之不盡的折扣。想知道今個聖誕點買最抵？那就千萬別錯過以下的Price網購優惠全攻略，文末還有編輯精挑細選的5大超值聖誕禮物推薦！

「Price聖誕狂賞Code」六大優惠玩法立即睇

優惠1. 100件秒殺Super Deal等你來搶

除了全場產品勁減，今個聖誕又怎會少了勁減Super Deal優惠。Price今次為大家準備好100件Super Deal產品，由12月3至12月22日一連20日每日下午12:30準時開賣。假如想以最優惠價錢買盡心頭好，不妨記得預先點入活動頁面，收藏心水產品，再準時於下午12:30到Price搶購！

即睇聖誕必搶Super Deal>>按此連結

優惠2. 聖誕禮物選購攻略 過300款禮物低至1折

12月3至28日活動期間活動期間，多個商戶重捶出擊，每日下午12:30輪流推出限時全店折扣優惠。更有多個禮物提案清單，例如For Him、For Her、For Kids、$200禮物區、$500禮物區、Party必備等，超過300款禮物低至1折任你搶，絕對是入手好貨的大好時機。惟需留意每間商戶優惠只限一天，換言之在選好心水產品後，就要於即日內盡快下單了。

優惠3. 3,000個優惠碼大放送 總值超過$70萬

想要慳得更多，Price還有提供多款優惠碼任你挑選，不同價位會有對應折扣，只需在結帳前輸入指定優惠碼，全單即享折上折優惠。「Price聖誕狂賞Code」更聯同7位人氣YouTuber（Edwin H.，Stephen Leung 吃喝玩樂，有啖好食，成波之路，Coco哥, Alfred Chan, ValorGears）及合作媒體（ULifestyle）大派優惠碼。優惠碼將限量分批放送，並且只限Price會員，所以想要用盡全部優惠，那就記得要免費登記成為Price會員，無時無刻緊貼優惠資訊吧！

要特別留意12月11日上午10:00至晚上11:59會有限量特別優惠碼，於當日只要買滿$700及$1600，再輸入相應的優惠碼，即可分別減$100和$200，抵上加抵！特別優惠碼名限有限，先到先得。

限量特別優惠碼如下： 1）滿$500減$50 優惠碼: 2020XMAS50 2）滿$700減$100 (一日限定) 優惠碼: 1211SANTA100 3）滿$1600減$200 (一日限定) 優惠碼: 1211SANTA200

優惠4. 恒生卡買滿$800即減$120 精選產品低至22折

12月3至13日期間，以恒生信用卡簽帳購買指定產品，即享低至22折獨家快閃優惠。另外，於Price網購單一商戶單一簽賬淨值滿HK$800，使用指定恆生卡簽賬並輸入於恆生DORI領取的優惠碼，即減$120，買Super Deal產品同樣有得減，變相可享折上折。

優惠5. 購物即送價值$848聖誕禮品包

活動期間於Price網購消費，還可以收到由Price送出的小小心意。禮品包括ZALORA $100購物優惠碼、hmvod 一個月免費試用及額外700點數，及JOOX 一個月免費試用VIP服務，總值$848。

優惠6. 額外維修補償 高達$800保障

活動期間購買指定原裝行貨產品，除原廠保養外，Price更會額外送你6個月高達$800 PriceCare 維修補償。購物後只需填寫填寫簡單登記表格，即可享PriceCare保障，網購消費更安心。

5款「Price聖誕狂賞Code」 抵買產品搶先推薦

1.HomePod mini

開賣日期：12月11日 下午12:30

首輪優惠價：$749

入code’’1211SANTA100’’折上折價: $649

早前Apple發佈會其中一個矚目新產品莫過於是新一代的HomePod mini。現今智能家居風氣漸成，作為新力軍的HomePod mini當然有過人之處，不論內外都有出色表現，更是蘋果罕有售價不需要「千千聲」的產品，無論送給重要的人還是自用都是絕佳選擇。

今代HomePod mini繼續有黑白兩色，體積上更細更輕巧並變成球體，確實稱得上 mini，擺放於家中任何角落都適合。而作為一個喇叭，聲音表現當然是重中之重。HomePod mini 除了可以與HomePod 配合使用，亦可與多部HomePod mini連接形成貫穿全屋的音響系統，同步播歌之餘又可以廣播；而於同一房間配置一對HomePod mini，就可以組成立體聲喇叭組合，營造親臨其境的音樂空間。與此同時，HomePod mini配備的S5晶片也懂得自動計算房間尺吋以自行調教音量及動感範圍，更可用作控制任何HomeKit設備，成為用戶的小管家。

2.B&O Beoplay E8 Motion 真無線耳機 [白色]

開賣日期：12月11日 下午12:30

首輪優惠價：$999 (定價：$3,280)

入code「1211SANTA100」折上折價：$899

假如仍在煩惱聖誕送什麼禮物給另一半的話，一於就選擇真無線耳機吧！事關不論對方是講究禮物實用性，還是注重禮物美觀度，真無線耳機都屬於不會出錯的送禮之選。一副出色的真無線耳機除了要外形討好，最重要的當然是其音質，如果再加上配戴舒適、長續航力、且適合日常及運動，相信沒有人會不對它愛不釋手。

Beoplay E8 具有5.7mm動態揚聲器，小型電磁傳感器及帶DSP的藍牙芯片，實現不同均衡器與增益設置。而在享受音樂途中，只需透過一個快速移動就可以切換至透明模式來收聽外在環境。耳機加上充電盒可帶給你長達16小時的音樂播放，加上無線充電功能，達至100%真無線。此外，Beoplay E8 Motion的設計可穩固用家耳朵，只要換上適合尺吋的耳墊，就算是戶外活動或運動都可以兼顧。

為了更好地連接並避免聲音在通過人體組織時聲音下降，Beoplay E8 Motion採用近場磁感應（NFMI）技術，這是一種聲音流技術，使用磁場將聲音從一個耳機傳輸到另一個耳機。 不論是接聽電話還是沉醉音樂世界都能帶給你最純粹的音質。

3.Philips HD9220/20 空氣炸鍋

開賣日期：12月11日 下午12:30

首輪優惠價：$700 (定價：$1,268)

入code「1211SANTA100」折上折價: $600

近年來氣炸鍋大行其道，逐漸取替傳統落鑊油炸成為主流。目前氣炸鍋市場產品百花齊放，既有經典大牌，亦有年輕新力軍加入，要逐一細心比較都頗為頭痛。

如果你仍然毫無頭緒，不妨考慮Philips HD9220/20 氣炸鍋。其獨特的 Rapid Air 技術讓您可以只需使用少量甚至毋須食油烹調，食物依舊能呈現出外脆內軟的好質感及風味，帶來更健康的炸煎美食。不但煎炸食物出色，還可以烤、焗、煮、炸、煎您喜愛的菜式，配合0.8KG大容量，只要一個 Airfryer 空氣炸鍋就能煮出多種美食佳餚。

內置調節時間和溫度功能，你可以預設烹調時間，最長達到 30 分鐘；同時亦可預設烹調溫度，最高可達 200 度，以上兩個功能均能讓你保証食物在烹調過程中，一直處於最適當的時間和溫度。另外還有貼心的音效提示，告知你食物即將「準備完成」，輕輕鬆髮就能做出酥脆金黃的薯條、小食、雞肉、肉食等多款你和你家人最愛的美食。而且內部配件均可拆出清洗，非常方便又不怕藏污。尤其適合喜愛下廚的她，或是深夜想吃宵夜的他！

4.Vespa PX150 Mini 兒童電動車 [6色]

開賣日期：12月10日 下午12:30

首輪優惠價：$700 (定價：$1,180)

入code「1211SANTA100」折上折價：$600

疫情下學校停課，小朋友整天留在家中，無法上學放電，令不少家長感到相當煩惱。此時若有一樣可以讓小朋友釋放能量的玩具，相信對爸爸媽媽來說都是福音。Vespa PX150 Mini 兒童電動車或者就是一個好選擇。

為小朋友添置玩具，安全考量至關重要，Vespa PX150 Mini 兒童電動車提供永久保修，品質有所保證。採用Vespa原裝正貨電動設計，三腳插充電配備電源開關，並有平衡車輪，更裝有LED 頭尾燈，所以即使在晚上到戶外遊玩，亦可避免小朋友因環境太暗而撞向周遭硬物引致受傷。

Vespa 兒童電動車具備高可玩性，一鍵即可切換前波後波空波，同時內置響安及音樂，讓小朋友駕駛時更投入興奮。總共有六款顏色選擇，不論男女都定能揀選到喜愛顏色，特別適合1.5-4歲小朋友使用，各位家長不妨趁著優惠期間考慮入手。

5.Dyson Digital Slim™ Fluffy Pro 輕量無線吸塵機 (內送原裝充電收納架)

開賣日期：12月11日 下午12:30

首輪優惠價：$3,799 (定價：$4,880)

入code’’1211SANTA200’’折上折價: $3599

受到疫情影響，香港人的家居衛生意識可說是有增無減，吸塵這種基本的清潔工作更是每天也會持之以恆地做。不過不只地板，就連天花、隙縫、沙發底、櫃底通通都是塵埃碎屑，每天清潔的確耗費不少時間和力氣。既然如此，倒不如選擇一部吸力強勁、功能多又十分輕巧的吸塵機，這樣一來就能將粗重的打掃工作轉化成樂趣，不費吹灰之力即可完成全屋清潔了。

Dyson吸塵機向來備受追捧，而Dyson全新的無線吸塵機Digital Slim系列更是主打輕鬆吸塵，機身採用一體式設計，換言之可以輕鬆地從直立式吸塵機轉為手提吸塵機，因此機身體積亦更細小，收納更方便，而重量更輕巧至僅僅1.9公斤。加上擁有比旗艦機Dyson V11體積小40%、重量輕40%的 Fluffy™ 軟絨毛滾筒吸頭，即使是女性用家單手操作也不感費勁，隨手拿起吸塵機即可快速完成清潔。再配合LED燈隙縫吸頭，發光照亮每個黑暗角落和隙縫，輕鬆讓清潔無死角。

不只外型變得更輕巧，吸力亦不容小覷。內置小巧、輕盈而強大的Dyson Hyperdymium™ 摩打，每分鐘轉速高達120,000轉，可產生100AW強勁吸力，吸力大幅提升，足以應付頻繁的清潔需要。還有11個經重新設計的渦旋式氣旋，可產生100,000g強大離心力，有效清除氣流中的微塵及污垢。除此以外，亦採用了先進的全機過濾系統，透過全密封式五層過濾系統，能捕捉塵垢及致敏原，排出更潔淨的空氣。假如家中有過敏患者、小孩或是寵物，這台吸塵機絕對是適合不過！

在Price活動期間購買即可享有77折優惠，由原價$4,880減至$3,799，足足節省一千大元，不容錯過。

提提大家：以上五款產品全部數量有限，先到先到，售完即止。想要以最平最筍的價錢搶到心頭好的話，記得12月3至28日（星期一至五）每日下午12:30 準時到Price搶購。注意！由12月11日早上10:00起至當晚11:59，會有兩個限量特別優惠碼，折扣比平時更多，付款時記得輸入優惠碼，助你慳得更多。

如有意搶購以上產品，可以按以上藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/08）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！