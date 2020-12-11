一文睇清高質特色聖誕到會　早鳥優惠最後今日！

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受疫情影響，很多人都會選擇在家中開「大食會」，「優質食品專頁 Deluxe」推出了一系列聖誕到會優惠，更破天荒與國泰自家品牌Deli-Delight (品悅)合作，推出「14磅原隻火雞聖誕大餐」！聖誕派對不再只是簡陋的菠蘿腸仔，在家中都能品嚐頭等艙級數的豪華派對美食。

【8折預購！】國泰自家品牌聖誕大餐 豪華嘆14磅原隻火雞

國泰航空自家品牌 - Deli-Delight (品悅)今年首推「14磅原隻火雞聖誕大餐」，以14磅以原隻烤焗美國嫩肉火雞為主打，搭配蜜汁燒金門火腿、香甜濃湯及自家製70%黑朱古力的迷你聖誕樹頭蛋糕等，實行將頭等艙的美食帶到聖誕餐桌上！

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現合共3款10人份的派對套餐可供選擇，現到「優質食品專頁 Deluxe」預訂，並輸入優惠碼「XMAS2020」，即可以低至$2,390優惠價訂購。優惠碼名額只限50個，每人限用1次，立即把握機會預訂！

【韓味聖誕】Running Pig韓國風味特色派對到會

除了傳統西式派對美食，「優質食品專頁 Deluxe」亦有東南亞美食可供選擇。韓式小店Running Pig 今年推出「韓式派對到會」，只要輸入優惠碼「XMAS2020」，即可以低至 $872 預訂7至9人份的「韓式派對到會」（原價：$1090）。套餐包括各款韓式沙律、飯糰、冷面、辣炒年糕、炸魚糕等等特色韓國美食，而且可另外加配啤酒套餐和燒酒、米酒，讓大家歡渡「韓風陣陣」的聖誕！>> 7至9人份「韓式聖誕派對到會」：訂購連結

3至5人份「韓式聖誕派對到會」：訂購連結

11至13人份「韓式聖誕派對到會」：訂購連結

【只限50個名額｜8折早鳥優惠碼】

由即日起，只要於優質食品專頁DELUXE 訂購指定聖誕到會滿 $500，輸入優惠碼「XMAS2020」，即可全單8折，每人可用1次，最多可減 $600。名額只限50個，立即把握機會預訂聖誕大餐! >>優質食品專頁DELUXE

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