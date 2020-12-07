聖誕禮物送咩好？GoPro Hero8勁減$1999　Canon無反相機低至65折

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香港人熱愛旅遊的程度絕對不容小覷，儘管受疫情影響而無法外遊，但香港亦有許多美麗的地方值得去我們探索。而旅程期間，不論是拍攝照片或影片，以影像來記下所見所聞都是把點滴回憶永久保存下來的最佳辦法。假若你正打算入手一台既可拍攝靜態照片，又可錄製動態影片的相機，那麼就千萬別錯過由網購平台《一網打盡》帶來的聖誕秒殺優惠，事關明天12月8日將會輪到 Canon 無反相機和 GoPro 運動相機的秒殺專場，屆時可以低至6折的價錢搶購到手，無論是要自用抑或趁聖誕送禮都適合不過。下文立即奉上是次優惠詳情！

《一網打盡》一連六日「聖誕狂賞」秒殺電子產品

繼雙十一後，十二月的優惠同樣精彩。由12月7日至12月12日，《一網打盡》將會推出一連6日的聖誕秒殺活動，每日會有不同的時下人氣電子產品，品牌包括 Apple、Switch、小米、SONY 等等，一律以超低價特價發售。

以下兩大相機優惠將於明日（8號）中午12點正式開賣，由於產品數量有限，先到先得，售完即止，大家記得抓緊機會了。另外，購買以下產品即送免運費配送服務，毋須另付運費即可送貨上門。不想讓優惠白白溜走？不妨可按以下藍色連結前往該產品頁面，把網址預先Bookmark收藏好，方便明天開賣時立即去搶！

▼《一網打盡》12月8日 兩大必搶相機優惠率先睇 ▼

1.Canon EOS M6 Kit EF-M 15-45mm IS STM 相機連鏡頭套裝

秒殺價：$2,799 （零售價：$4,280）

Canon EOS M6是非常深受Blogger和影音工作者喜愛的款式之一，它比起單反相機體積更細小，機身重量更輕巧至僅343克，配備可180度翻轉觸控式屏幕，方便自拍之餘，亦特別適合隨身攜帶出門。儘管機身小巧，卻擁有高畫質細緻影像技術及強大的拍攝規格，在配置上是能夠跟不少中階單反相機睇齊。

EOS M6集眾多優秀技術於一身，尤其是在拍片方面，支援全手動曝光FHD（1920 x 1080）EOS Movie短片拍攝之餘，更配置了雙像素CMOS自動對焦（DAF）技術和寬廣的自動對焦區域，其對焦速度和追蹤對焦能力自然不在話下，即使要捕捉高速移動中的主體，準確度亦十分高。揉合鏡頭與機身的防震技術後，假如是要手持相機邊走邊拍，亦不會出現晃動情況，進一步提升畫面的穩定性。所以對於經常拍片來紀錄日常生活、兒童動態、寵物動態、運動、旅遊等題材的用家來說，EOS M6的確值得考慮。

除此以外，EOS M6在拍攝照片方面亦毫不遜色，事關它採用APS-C 尺寸 CMOS 影像感測器及DIGIC 7數位影像處理器，達到2,420萬像素，即使是在光線不足的環境下，仍可準確對焦低反差或顏色相近的物件，帶來更精緻出彩的高畫質表現。EOS M6更提供超高速1秒起動，支援最高每秒7張自動對焦的連續拍攝，高達ISO 2560感光度範圍，以致能夠清楚捕捉每一個動態及靜態畫面，滿足不同人的拍攝需求。

EOS M6還提供多項無線連接方式，用家可以使用Wi-Fi/NFC6無線連接，透過Canon Camera Connect手機應用程式，於智能手機上實時遙控拍攝及翻看拍攝效果，兼且可自動傳輸照片至智能手機，方便用家快速將照片透過手機分享到不同社交平台。

最值得一提的是，它隨機附送EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 鏡頭，不只適合想要四處旅拍的人，也適合未來想要進一步鑽研攝影的愛好者，即使日後想要考慮升級相機，也可隨時更換鏡頭，屬於「進可攻，退可守」的款式，特別推薦給初入門的攝影新手。更何況，趁著《一網打盡》聖誕秒殺活動期間入手，價錢更會由原價$4,280降至$2,799，相當於足足65折的優惠，以二千多元的價格買到如此專業的無反換鏡相機連鏡頭套裝，可以說是意想不到的划算，CP值超高了。

2.GoPro Hero8 Black 4K 超高清攝像機

第一輪秒殺價：$1,999 *名額5部（零售價 $3,300）

第一輪秒殺價：$2,159 *名額10部（零售價 $3,300）

雖然說目前市面上絕大部份的數位相機或攝錄機，甚至乎是智能手機都配備錄製影片的功能，突然心血來潮手執一部手機都可以拍攝Vlog。之不過如果是想在爬山時、騎自行車時、潛水時、滑雪時，拍攝臨場感十足又兼具畫質的影片，那麼一台運動攝影機就是必不可少的了。

而談到運動攝影機，相信不少人第一反應都會想起GoPro，畢竟GoPro在運動攝影機界耕耘許久，可以說是開山鼻祖，收獲不少忠實擁戴者，同時口碑亦相當之高。假如你也觀望已久，卻礙於預算有限的話，不如趁此秒殺機會入手，屆時將會開放兩輪搶購，首五名消費者可以$1,999（原價$3,300）超划算的價錢埋單，而第二輪則會以秒殺價$2,159發售，相當於原價的65折，便宜一千多元，也算是相當划算，惟第二輪名額只得10部，大家慬記爭分奪秒了！

GoPro Hero8該有的功能都一應俱全，不但能夠拍攝最高4K60p 以及1,200萬畫素的超高清影像，而且還可搭配GoPro的殺手鑭——HyperSmooth 2.0來進行防震處理，即使是在進行劇烈的極限運動或水下拍攝，都能抑制畫面的上下晃動，保持良好水平，單手或無手的情況下都能夠錄製出兼具畫質、流暢度、穩定度的動態影片，防震效果稱得上為相當優異，能夠媲美貴價的三軸穩定器，這是一般手機、數位相機或攝錄機都無可比擬的。

拍攝方面更提供TimeWarp 縮時拍攝功能，當景物及動作快速移動之時，輕觸一下螢幕即可從高速縮時拍攝切換至正常拍片速度，在兩者之間無縫切換。這樣一來不僅更方便捕捉拍攝主體，亦方便用家發揮創意創作不同趣味影片，省卻繁瑣的後製步驟。

另外，不得不提GoPro超強大的超廣角拍攝模式，網上甚至有用家實測過，超廣角模式竟然能夠拍下足足11個人一字排開的團體照。不只是有利於拍攝團體照而己，在超廣角模式下紀錄運動情境，更能突顯出畫面的震撼性和張力，拍攝出如電影級規格，令人驚艷的運動影片。

想要即時分享畫面，也可以直接將影像串流至Facebook大玩直播，相當過癮。

仍在為聖誕禮物傷腦筋嗎？無論你是想要趁節日送禮給親朋摯愛，還是獎勵辛勞一年的自己，不妨趁此機會提早挑選聖誕禮物，甚至亦可以低過市場的價格入手，省下更多金錢。記得每天準時中午12點到《一網打盡》搶購，不要錯過本年度最後一次的秒殺活動喔！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/07）

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