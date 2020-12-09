聖誕禮物｜任天堂復刻機送禮必備 Switch+Ring Fit套裝2988有交易

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年尾假期總是特別多，除了聖誕節、Boxing Day、除夕等等的大節日，不少朋友更需要清年假。以往一有假期，香港人都會出外旅遊充充電，但可惜今年受新冠肺炎疫情影響，悠長的假期恐怕要留在家中度過了。想有趣地打發時間，打機、做運動都是輕鬆之餘又有趣味的消遣途徑，假如擁有一部Switch遊戲機，那麼兩者就可以同時實現，再也不怕假期無所事事，沉悶度過了。

每逢聖誕節，不少商家都會相繼推出年終壓軸減價優惠。無論想獨樂樂玩遊戲，抑或想送禮予身邊，假如想入手Switch，以下的優惠就要好好把握了！

《一網打盡》聖誕狂賞搶購優惠

繼雙11後，網購平合《一網打盡》將於12月舉行年終壓軸優惠活動。於12月7日至12月12日期間，《一網打盡》將會一連六日推出「秒殺搶購專區」，屆時將會有多件時下熱門的電子產品以優惠價，甚至低至半價的價錢發售，當中既有香港人最愛的Dyson、小米、Canon、GoPro等的品牌，亦有被炒至天價的PS5、iPhone 12、Airpods、Switch等多件話題產品。

活動已於12月7日正式開鑼，繼打頭陣的Airpods、Dyson、Canon後，明天（10日）一網打盡將會推出「Switch遊戲專場」，其中Switch遊戲機套裝將會以超抵價發售，此外，同場亦有任天堂懷舊掌上遊戲機，無論想送人抑或自用，如此優惠的價錢定必不能錯過。

Switch 大電主機 + RingFit Adventure 健身環大冒險套裝(送螢幕保護貼)

Switch遊戲主機自三年前推出至今人氣一直居高不下，除了可玩多款神級遊戲大作、派對體感遊戲，必定少不了近年最受玩家歡迎的話題之作，體感運動遊戲《健身環大冒險》。遊戲自去推出以來一直火熱大賣，其後更多次因為太搶手而導致大缺貨，加上不時有玩家實證遊戲後的減肥成果，令Switch主機及Ring Fit一度成為風頭無兩的人氣產品。

Switch迄今為止總共推出了三款主機，分別是標準版紅藍主機、電池持續時間加長版主機，以及輕量版的Switch Lite。是次套裝內的主機屬於電池持續加長版，是標準版紅藍主機的加強型號，電池續航力比起上一代明顯升級不少，由2至6.5小時，提升4.5至9小時。基本上除了電量以外，其餘功能與標準版紅藍主機相同。

有別於其他遊戲機，Switch的好玩之處在於它的玩法多多，玩家可通過體感、連線、多人對打等方式進行遊戲，除了可以掌機模式遊玩，亦可接駁電視機，以TV模式與三五知己齊齊玩，加上具備體感功能，令不少遊戲的玩法及體驗都昇華不少。

(網上圖片)

而Ring Fit就是正正體感遊戲中的代表作，全因有得玩之餘亦可同時瘦身消脂，令運動不再受天氣、地點、器材、時間而局限。

(網上圖片)

Ring Fit 將RPG與運動結合的健身遊戲，玩家的最終目標是要透過遊戲戰鬥拯救世界，而玩家在戰鬥中所施展的動作、技能與防守都要透過一個的柔軟健身環進行。過程中玩家需要把Joy-Con 綁到大腿上，再使用健身環做出踏步、擺動、屈膝、拉推等一系列的健身動作，以通過一個個難關打敗怪獸。除了角色扮演模式外，遊戲中還具備快速遊玩模式，玩家可透過此模式直接進行特定的肌肉鍛鍊課程。Ring Fit Adventure一共包含三個組件，包括一張遊戲光碟、一個健身環，以及一個把Joy-Con固定在大腿的綁帶。

Nintendo Game & Watch: 超級瑪利歐兄弟

作為手提式遊戲機的元祖開發商，任天堂的成功之作又豈止Switch？早於80年代推出「Game & Watch」，除了是當年人手一部的破格之作，亦是至今為止，不少遊戲迷心目中的經典遊戲機。

(網上圖片)

最近適逢《超級瑪利歐兄弟》誕生35年週年，任天堂特別推出復刻版「Game & Watch」，機內不但內建了紅白機版《超級瑪利歐兄弟1》及《超級瑪利歐兄弟2》遊戲，還有Game & Watch的初代作品《BALL》，讓大家一次過回味當年的經典遊戲。

(網上圖片)

今次的復刻版本還原當年的金紅配色的主機，並將大小壓縮成口袋尺寸，長度只有11.2cm，同時配備紅白機的十字鍵與 AB 按鈕，將初代的掌上遊戲機完美還原。不過比當年進步的是，今次推出的Game & Watch可透過USB Type-C充電，充電3小時即可玩8小時。

而在遊戲方面，機內共有《超級瑪利歐兄弟1》、《超級瑪利歐兄弟2》及《BALL》三款遊戲，其中最經典的作品《BALL》屬於致敬之作，不過拋接球的遊戲主角則因為35週年紀念而變成Mario。至於另外兩款孖寶兄弟則是橫向卷軸遊戲，共有8個世界，4個關卡可供遊玩，非常適合用來打發時間。

除此之外，今次推出的Game & Watch亦為粉絲們隱藏了一個小驚喜。當大家不玩遊戲時，只要按下一個按鈕，或者以USB Type-C連接電源，即可把遊戲機當作成時鐘使用，時鐘功能採用了孖寶兄弟主題，畫面的背景及動態更會因時間不同而有所變化，非常有趣。

再次提提大家 ，以上多款Switch優惠將於12月10日，中午12時正式發售，產品數量有限，先到先得，售完即止。所有產品均有提供配送服務，毋須另付運費即可送貨上門。不想白白錯過優惠，大家就記得要預早Bookmark收藏心水產品，方便開賣時立即搶購！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/09)

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