【PS5】最新遊戲優惠 $3980入手PS5光碟版 另有Cyberpunk2077優惠

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聖誕節將近，挑選聖誕禮物這項任務已經迫在眉睫，跟親朋好友、另一半說好要交換禮物，但至今還沒有任何頭緒嗎？每年聖誕，Google的Shopping Gift Guide都會列出年度最受歡迎的聖誕禮物，今年除了Apple產品繼續大熱，遊戲機的搜尋熱度亦突破五年新高，由剛剛推出的PS5穩坐今年的送禮榜首。 2020年是不一樣的一年，今年亦即將迎來首個抗疫聖誕。既然無法外出慶節，何不考慮為對方送上遊戲機，讓他有趣地消磨時間？

遊戲機向來是每年聖誕的送禮首選，繼去年的Switch炒賣熱潮後，今年新推出的PS5同樣出現一機難求的情況，價錢更足足被炒至3倍天價，令一眾真正想玩的買家望而興嘆。無論想獨樂樂打發抗疫假期，抑或想送禮給身邊大小機迷，假如不想食炒價、排通宵、等抽籤，又想趕在聖誕前到手，那以下的優惠就記得不要錯過。

一網打盡聖誕狂賞搶購優惠

繼雙11後，網購平合《一網打盡》將於12月舉行年終壓軸優惠活動。於12月7日至12月12日期間，《一網打盡》將會一連六日推出「秒殺搶購專區」，屆時將會有多件時下熱門的電子產品以優惠價，甚至低至半價的價錢發售，當中既有香港人最愛的Dyson、小米、Canon、GoPro等的品牌，亦有被炒至天價的PS5、iPhone 12、Airpods、Switch等多件話題產品。

活動已於12月7日正式開鑼，繼Airpods、Dyson、Canon、小米後，明天（12日）壓軸登場的將會是PS5光碟版，限量四部，以原價$3980發售，免郵費直送上門。

要注意的是，PS5的搶購方法與其他產品有所不同，買家需預先按此連結登記電郵地址，購買連結會於當日中午12:00 經電郵發放。

給自己、給另一半的聖誕禮物：PS5光碟版

有別於以往的playstation遊戲機，今次Sony推出的PS5在外形上可謂煥然一新。機身首次採用了黑白配色及流線形曲面設計，當遊戲機運轉時，機身中央會發出藍色燈光效果，設計比起上一代的純黑色更富未來感，整體質感亦提升不少。而尺寸方面，PS5與PS4亦有頗明顯的差距，今代的 PS5主機比起PS4、PS4 Pro 不但體積更大，重量亦更重。

眾所周知，PS4的壽命一般可長達六至七年，而新一代PS5在硬件及效能上有不少改善，壽命相信更不止於此。其中最明顯的改善是遊戲讀取速度，今次的PS5內建高速SSD，每秒可讀取5.5GB未壓縮資料，效能比以往PS4的HDD硬碟高出100倍以上，如此一來便可大大減少遊戲的讀取時間，更快載入遊戲關卡。

除此之外，為了不浪費玩家的遊玩時間，新一代的PS5亦採用了全新的控制中心。玩家只要按下手掣上的PS按鈕，即可在不退出畫面的情況下存取項主機功能，譬如截圖、通關進度、錄影等，而某些功能更可以「子母畫面」模式呈現，縮短操作時的等候時間。

運行速度有所提升，畫質當然亦要有相應的進步。PS5採用全球首款特製的Radeon GPU，除了畫質大幅提升，新增的光線追蹤技術亦可模仿現實中的光線投射效果，配合8K解像度畫面輸出，真實感及臨場感令玩家宛如置身於遊戲場景一樣。

主機以外，PS5的遊戲手掣亦比上一代升級不少。今次的無線遊戲手掣「DualSense」新增了幾項技術，分別是觸覺回饋技術（haptic feedback）、自適應扳機（adaptive trigger）、Create按鈕及內建麥克風功能。

其中在觸覺回饋技術及自適應扳機方面，新手掣以雙致動器取代了傳統馬達，可模擬遊戲場景、角色動作細緻地發出震動、阻力及回彈感，而L2及R2亦改用了自適應扳機技術，手感及震動感均比上一代更逼真，例如遊玩射擊遊戲時，玩家可明顯感受到射擊時的細緻震動及按壓板機的張力，另外，當角色行走在不同質感的地面時，譬如沙地、雪地、硬地時，玩家亦可透過手掣感受到相應的質感。

不過要數遊戲手掣最明顯的改動，必定是新增的麥克風功能。以往玩PS4時想與朋友對話就必需要透過遊戲耳機，而今次的改進則可讓玩家在無需戴耳機的情況下，以手掣內建的麥克風與朋友聊天，而手掣上亦設有專用按鈕，讓玩家隨時靜音及關閉語音對話。

PS5的新功能確實是令人心動，畢竟距離上一代PS4推出至今已差不多六、七年的時間，對機迷來說也是時候要革新了。不過很多人擔心PS5才剛剛推出，遊戲的選擇豈不是很少？儘管現時就PS5推出的遊戲數量有限，不過PS5卻向下相容大部分的PS4遊戲，譬如近日推出的遊戲大作Cyberpunk 2077，相信已足夠大家遊玩好一陣子。

年度壓軸遊戲推薦：Cyberpunk 2077 遊戲光碟

年度大作《電馭叛客2077》（Cyberpunk 2077）由波蘭開發商CD Projekt Red於2012年宣佈開發，原訂於今年4月16日推出，在多次延期下，Cyberpunk 2077最終在前日（10日）正式上市。製作時間之久令大家對遊戲的質素非常期待，也難怪遊戲才推出短短3小時，在線玩家人數已衝破100萬。

如此受歡迎，皆因遊戲開發團隊的前作《巫師3》玩法豐富，出色的遊戲質素受到不少玩家大力推祟，加上現作Cyberpunk 2077是遊戲界中少有的Cyberpunk題材，自然有非一般的吸引力。

Cyberpunk 2077故事設定於黑暗的未來社會，玩家將化身非法傭兵V ，在巨型都市「夜城」進行各種任務、尋找植入物，自由打造角色的生化改造裝置，而角色在探索城市的同時，每一次的抉擇都會左右劇情的走向，可能出現的結果及去向絕對比想像中要多。

既然是Cyberpunk遊戲，場景的塑造當然是遊戲中最重要的地方，至於實際呈現效果如何？相信單從遊戲截圖已經可見一斑。

Cyberpunk 2077雖然前日才正式上市，不過有不少玩家已經率先踏入「夜城」的世界，並表示遊戲的可玩性非常高。除了畫面效果亦非常細緻，氣氛渲染效果出色，世界觀亦非常完善、加上任務內容緊密、令遊戲的趣味大大提高，有興趣的朋友記得趕緊入手。

儘管有不少遊戲的視覺效果都非常出眾，但往往都要透過電視等的大螢幕顯示器，才能呈現出最細緻的一面。但可惜香港寸金尺土，不是人人都可以獨霸電視打機，假如想足本享受遊戲中的每一個細節，一個遊戲專用的螢幕可是必不可少。

遊戲專用螢幕推薦：Gigabyte 27" G27

螢幕在遊戲過程中往往是最被低估的小角色，但其實只有高規格的螢幕，搭配高效能的硬體，才能完美地展現遊戲中的視覺效果，發揮遊戲效能。

GIGABYTE推出的GAMING系列顧名思義是專為電競及各種遊戲而設的螢幕。其中又以27吋的大小最受歡迎。螢幕採用了27吋1500R VA面板，視角曲率貼近人體視角，大幅提升沉浸感及視覺感覺。

除了視覺效果，遊戲時角色的反應速度亦是致勝的關鍵，不想角色慢人一步，螢幕的更新率就至關重要了。GIGABYTE G27搭載了165Hz的高更新率及1ms反應時間，能夠有效消除打機時畫面卡斷、撕裂、反應遲緩等情況。遊玩一些要求速度的遊戲時除了可以更快作出反應，更可保持畫面清晰。

另外，螢幕亦搭配了多款戰術型功能，方便玩家搭配不同遊戲使用，提高致勝機率。譬如Crosshair客製化準心功能可讓玩家按照個人喜好畫出各種不同的準心，並透過快捷鍵快速切換，讓玩家百發百中；而Aim Stabilizer啟動瞄準穩定器功能，則可以讓大家更快、狠、準地擊殺對手；Counter功能會在畫面上即時顯示倒數計時，讓玩家可以更容易閃招，更好地掌握蒐尋寶物的時間！

打機一打動軏就是幾個小時，長時間對住發光的螢幕難免會令眼晴感到不適，甚至傷害眼球。想減少接收電子螢幕藍光，最簡單的方法當然是改用具有抗藍光功能的大螢幕。GIGABYTE G27採用了防閃頻及通過TÜV國際認證的低藍光技術，有助消除因長時間觀看螢幕而造成的眼晴疲勞。

假如你是頻繁的遊戲玩家，那麼一款可以減輕眼睛疲勞，又可提升遊戲效能的電腦螢幕就絕對是不得不入手的遊戲裝備。

最後，再次提提大家，限量4部的PS5將會於12月12日於一網打盡平台發售，想快人一步搶到你的心頭好，就記得要預先按以上連結登記你的電郵地址，購買連結將會於當日中午12:00 經電郵發放。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/11)

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