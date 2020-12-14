【在家聖誕】預訂趁早！兩大酒店級料理到會　人均消費只需 $101

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歲末年終，最令人期待的就是聖誕派對！不過隨著限聚令的收緊，大部分人都只能選擇在家中舉辦聖誕派對，自己下廚又太麻煩，叫外賣到會又怕品質不好，或者只能吃菠蘿腸仔等簡單食物，「優質食材專頁DELUXE」為大家推介兩款酒店級的料理到會，人均只需$101起，就食到國泰空廚的頭等豪華大餐和生蠔海鮮盛宴！

【預訂趁早】國泰空廚自家製作 阿拉斯加蟹肉沙律、70%黑朱古力迷你聖誕樹頭蛋糕

國泰航空的自家品牌Deli-Delight (品悅)今年破天荒首推「14磅原隻火雞聖誕大餐」，套餐包括頭盤、主菜，甚至還有甜品！所有菜式都使用優質食材，將頭等艙的美食帶到你家中！「凱撒沙律」，配合鮮味的阿拉斯加蟹肉，是道完美的開胃菜；主打的「14磅原隻烤焗美國嫩肉火雞」份量十足，另一主菜「蜜汁燒金門火腿」Deli-Delight (品悅)廚師團隊特意保留原隻火腿，擺上台面都氣派十足！甜品方面，還有自家製70%黑朱古力迷你聖誕樹頭蛋糕、聖誕乾果麵包及迷你聖誕乾果餡餅等，充滿濃濃聖誕氣氛。

現合共3款10人份套餐供大家選擇，輸入優惠碼「XMAS2020」，即可全單8折！如此高級製作的大餐備餐需時7日，大家要把握時間預訂啊！

>>快速預訂「14磅原隻火雞聖誕大餐」

【人均只需 $101 起】24隻太平洋生蠔海鮮盛宴

蜂鳥的海鮮產品一向都十分受歡迎，早前推出的「蠔門蟹宴」更是熱賣之選，這次推出的聖誕「蜂」狂海鮮盛宴可供4-6人享用，套餐包括24隻太平洋生蠔、加拿大翡翠螺500g、2隻英國麵包蟹及2隻加拿大熟龍蝦，並且附開蠔刀即可即食！現在只需在購買時輸入優惠碼「XMAS2020」，即可以優惠價 $607 訂購4至6人份聖誕「蜂」狂海鮮盛宴（原價 $759），6人享用平均只需$101！在家中就能品嘗超豐富的海鮮盛宴！

>>立即以67折入手聖誕「蜂」狂海鮮盛宴

【只限50個名額｜8折早鳥優惠碼】

由即日起，只要於優質食品專頁DELUXE 訂購指定聖誕到會滿 $500，輸入優惠碼「XMAS2020」，即可全單8折，每人可用1次，最多可減 $600。名額只限50個，立即把握機會預訂聖誕大餐! >>優質食品專頁DELUXE

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