聖誕禮物2020｜$300-$500實用禮物大合集 家人/男女朋友/同事適用

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距離聖誕節只剩下一個星期，仍然未找到合適的聖誕禮物嗎？

聖誕節普天同慶固然高興，不過一想起家庭聚會、公司活動、閏蜜約會，全都離不開交換禮物這一環節，的而且確令人傷盡腦筋。畢竟挑選禮物是門大學問，到底如何能在有限的預算內，送出極具誠意又實用的禮物呢？編輯立即為你奉上送禮靈感，精選以下十大$300 - $500元內的聖誕禮物，當中不僅包含實用小家電，亦不乏男女老少皆適用的款式，幫大家輕鬆找到心儀禮物，在節日裡為身邊人送上暖暖心意。

Life Element 生活元素免加水電熱飯盒 F58 （冬日特別版）

送禮最難之處莫過於要充分暸解對方喜好，假如未有足夠信心能夠投其所好，那倒不如送上一份至實用的禮物，起碼對方收到後必定能大派用場。假如你的送禮對象也是「帶飯一族」，那麼電熱飯盒就不失為一個最佳選擇，不止每天能夠用得上，而且電熱飯盒獨有的蒸煮和翻熱功能，也為對方帶來更方便的體驗。

來自生活元素的免加水電熱飯盒外型簡約有質感，搭載300w大功率，短短5分鐘就可加熱飯菜，比起坊間其它品牌的電熱飯盒快上一倍。另外亦可以直接在飯盒內蒸煮或煎炒食物，無需提前準備，20分鐘即煮即食，猶如一間可移動廚房，以後即使身處office也可品嚐到新鮮菜式。小小一台特別方便隨身攜帶，加上1000ml大容量，應付成年人的胃口綽綽有餘。

Life Element 生活元素 400W 400ml 養生杯 I156

冬天不管是在公司辦工，還是家裡休息，有時少不免想喝上一口熱飲暖暖胃。生活元素養生杯就送得相當合乎時宜，它既是杯子又是燒水壺，不僅可以煲滾水，同時提供熱奶、煮奶茶、燕窩、花果茶、薑糖茶、保溫七大功能。操作過程亦十分簡單易用，直接點擊觸控式屏幕即可切換七大功能及調整工作時間，完全毋須技巧。

加上整體外觀小巧精緻，透明玻璃杯採用了鎏金杯身和手柄，搭配香芋紫色的壺蓋和機座，顏值方面絕對過關，即使有的時候不用，看起来也相當的賞心悦目。把它送給身邊注重健康養生的人，那麼以後隨時都可喝上暖入心扉的熱飲，不論是枸杞水、紅棗茶、熱薑茶、紅豆粥通通都辦得到，居家或辦公室內都適用。

Life Element 生活元素便攜式電熱水杯 I139

自備保溫杯到公司或學校，已經是不少人的日常習慣。保溫杯雖然相當實用，但對於收禮者而言可能就欠缺一點新鮮感，那麼不妨可從性能上更具創意的款式著手，為對方帶來驚喜。

同樣是來自生活元素的便攜電熱水杯，它有別於一般的保溫杯，集燒水、飲水、保溫三大功能於一身。體積小巧細長，一手即可掌握，方便隨身攜帶。杯身內置靈敏的NTC感溫探頭，可實時感知水溫狀態，透過可視化加熱燈，水溫一目暸然。

一鍵觸控式操作，只要6分鐘就可以將開水燒成熱水，並且自動切換至 60℃保溫模式，讓你走到哪裡都有熱飲相伴。另外備有創新的茶濾式設計，把茶葉放入茶濾後，再將菜濾置於杯體之上，倒置杯身即可泡製出一壼茶渣分離的熱茶。如此多用途的熱水杯，相信定能為收禮者帶來意想不到的驚喜。

récolte麗克特 RPS-2 (R) Plaid厚燒格仔三文治機 紅色 香港行貨

日本的小家電向來以顏值見稱，這款récolte三文治機就正是例子，光憑外型買來送禮亦絕不失禮，加上它簡單實用的功能，不論是要送給愛吃的閏蜜，年輕的主婦同事，還是最愛的母親大人都相當適合不過。

只要擁有一台récolte三文治機，在家也能夠輕鬆做出令人垂涎欲滴的三明治、鬆餅等精緻輕食。其烤盤更經過改良加深，可以隨意加入喜愛食材和醬料，最厚可達5公分，各種類型麵包都不受限制，包括法國長棍麵包、英式鬆餅、全麥吐司等等。

每次烘烤過程只需3分鐘，就能夠烘出可愛的格仔紋麵包，還可切成自己喜歡的形狀和大小來食用。更值得一讚的是，隨機附送33道三文治料理食譜，只要依照食譜準備食材，新手也可輕鬆變大廚，以後想天天變換早餐也不成問題了。

Thomson TM-MCM002 多用途壓鑄鋁鍋 4色

如果說以上的三文治機適合新手，那麼接下來介紹的Thomson多用途壓鑄鋁鍋就更適合有下廚習慣，或熱愛烹飪的男女士們了。今年聖誕節需要拜訪另一半父母嗎？相信這個壓鑄鋁鍋定能夠討盡長輩歡心！事關一個鍋就可以做出燜、燉、蒸、者、焗、煎、炸等多樣菜式，甚至是煲湯、炆牛腩煲、火鍋亦無難度，早午晚三餐都可單靠它來搞定。

而且Thomson的壓鑄鋁鍋具備良好的導熱及儲熱功能，烹調時能形式良好的熱能循環系統，使鍋底受熱均勻，不但能夠高效快速地煎烤食物，火候亦恰到好處。加上鍋蓋設有凝水凸點設計，幫助蒸氣回流到鍋內，水份不會輕易流失，從而鎖住食物的鮮嫩口感，保持食物原汁原味。配合調溫模式，自由選擇所需溫度，煮食時相當方便。正所謂「工欲善其事必先利其器」，擁有一件下廚神器能煮出更多樣化的美食佳餚，下廚時更得手應心。

Dretec - IM-100 雪糕製造機

雪糕不論對於大人小孩，男士女士而言，都屬難以抗拒的美味誘惑。之所以稱它為誘惑，當然是因為傳統雪糕的脂肪含量和熱量相當高，一球雪糕大約相等於1碗飯的熱量，減肥人士更應少食為妙。與其要邊吃雪糕邊感罪過，倒不如親手自製雪糕，更健康之餘，也吃得更放心。自製雪糕其實並不困難，甚至是超乎想像的容易，而前提是要有一部雪糕製造機。

由日本人氣家電品牌「Dretec」出品的雪糕製造機勝在操作簡單，只要將雪糕機主容器放入冰格大約8個鐘，然後加入喜歡的食材比如水果果粒，打開開關後等待20分鐘便能享用到自製雪糕。

每次製作的份量可供三人食用，一家大細齊齊品嚐，無限DIY雪糕。不論是買來自用，抑或送禮都非常合適。

Deerma 德爾瑪環吸背式吸塵器 DX800

Deerma 環吸背式吸塵器擁有每分鐘37,000轉的16,000Pa大風壓，及H10等級的HEPA過濾器系統，配合獨特的鏤空環形設計地刷，不但能令藏於角落深處裡的灰塵、紙屑、毛髮通通無處可逃，連肉眼無法看見的蟎蟲和花粉等微細灰塵都可有效地捕集，達致深層清潔的效果。塵杯則是採用四重旋梯式過濾，灰塵顆粒過濾直徑精細至0.03mm，有效避免二次污染，排出潔淨空氣。

隨機附送四款不同刷頭，可針對家中的不同場景或物品的材質來選擇刷頭。清潔軟毛傢俱、空調、百葉扇、實木桌面、皮革座椅、鍵盤等亦不成問題。只要配合不同刷頭吸塵，就能輕鬆清潔每個隙縫角落，減少清潔死角之餘，同時亦又不怕會刮傷傢俱或物品表面。不妨趁聖誕買來送給父母和自己，讓它來減輕日常家務工作的負擔吧！

特福 - 暖風機 (浴室適用) SE6510

今個星期的氣溫明顯驟降，儘管家裡已比街外溫暖，但每當洗澡之時就猶如上演一場「生死時速」，每次穿衣脫衣都在與時間競賽。想冬天洗澡時也一樣舒適自在？那麼浴室寶就大派用場了，尤其是有老人或嬰幼兒的家庭，浴室寶更是必不可少的保暖裝置。今個聖誕不妨把如此暖心禮物送給身邊有需要的人，一起渡過暖笠笠的聖誕節吧！

特福暖風機以IP21防濺水設計，可於浴室內安全使用，加上2段風力設定，功率可調高達2400瓦，能有效快速地加熱洗澡前的浴室。另外亦有涼風功能，促進狹小的浴室空氣流通，一年四季皆適用。而配合恒溫器及防霜設定，則可調節房間內的溫度，讓溫度維持於最理想的狀態，締造最舒適的洗澡環境。當提起暖風機背後的透明手柄，就可以隨意移動至客廳和睡房，纖巧的外型設計完全不佔地方，容易存放。

WellSkins 薇新多功能負離子熱風梳 WX-FT09

長期使用捲髮器或直髮夾，頭髮難免不因高溫熱力而有所損傷，但單靠風筒又無法打造出多變的髮型，怎麼辦好呢？其實一部多功能造型器就足以解決以上問題，實現每天百變造型之餘，又可以減短弄髮型的時間，一機完成吹乾、捲髮、直髮、梳理四大工作。如此實用的神器，當然要在聖誕節與你的好閏蜜分享啦！

WellSkins薇新多功能熱風梳集風筒、捲髮器及造型梳三大功能於一身，提供三款風嘴配件，包括捲髮梳、直髮梳和集風筒，不論乾髮或濕髮時都可以使用，十分方便，堪稱平價版的Dyson Airwrap。至於風力方面也不容小覷，它能提供強勁且恆溫氣流，同時風口釋放的負離子還能有效減少頭髮分叉，使經打理後的頭髮變得更柔順、更亮澤，效果立竿見影。加上三檔風力自由調節，滿足不同人的髮質需求，避免秀髮因高溫而引致的種種損傷。

Oral-B Pro 2500 充電電動牙刷 (黑魂版) + Oral-B 電動牙刷杯型彈性刷頭 EB20 (2支裝)

若要數實用的聖誕禮物，又豈能漏掉電動牙刷呢？畢竟電動牙刷的清潔力是無庸置疑的，對於清潔齒垢、抑制牙菌斑及解決各種口腔問題的成果亦比手動牙刷更為顯著。而且維持口腔清潔是男女老少都不容忽視的課題，所以把電動牙刷列入實用禮物清單之內確實是當之無愧。

Oral-B Pro 2500 電動牙刷配備3D震動旋轉型技術，且採用獨特杯型牙刷頭，左右震動每分鐘達8800次，前後震動每分鐘達44000 次，能有效清潔牙縫間與牙齒表面的牙菌膜，去除5倍牙菌斑，讓清潔無死角。另外，特有刷頭壓力感應技術，當壓力過大時，刷頭便會降低轉速，防止傷害牙齦。加上設有2分鐘刷牙提醒和每隔30秒提示清潔牙齒下一區域，想要養成良好的刷牙習慣，不如就從改用電動牙刷開始。套裝內還附贈多2支彈性刷頭，方便隨時替換。

找到最合你心意的聖誕禮物了嗎？想趕在節日前收到貨的話，就趕緊去下單吧！如欲購買可以按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品購物頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/17）

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