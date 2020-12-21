【聖誕禮物】C&E年終壓軸優惠 網店全線8折 禮物套裝激罕65折

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今個星期就是萬眾期待的聖誕節了，踏入最後倒數階段，大家還在為聖誕禮物而煩惱嗎？想為對方挑選一份既有心意，又不失實用的禮物確實是一門學問，尤其在有預算考慮的情況下，送禮的難度就更大了。假如尚未準備聖誕禮物，不妨把握Crabtree & Evelyn的節日限定優惠，以低至65折的價錢入手最具人氣的潤手霜及護膚套裝吧！

2020轉眼間來到年尾，無論今年是否如意，臨近聖誕佳節及一年之末，都好應該給自己和身邊人送上禮物，好好慰勞一年來的辛苦。而不論你的送禮的對象是誰，假如想讓你的禮物在眾人之間脫穎而出，除了要投其所好，禮物的包裝、實用性，及價格三者都需要同時兼具。今個聖誕，Crabtree & Evelyn推出的聖誕禮盒就正好符合以上三大特點，包裝既精緻有質感，禮物本身亦相當實用，加上實惠的價錢，也難怪Crabtree & Evelyn多年來都是聖誕禮物的最佳選擇。

Crabtree & Evelyn 2020年終慶典優惠

既然作為聖誕禮物，當然少不免有預算的限制，想以更實惠的價錢購入心儀的聖誕禮盒嗎？近日Crabtree ＆ Evelyn推出2020年終慶典優惠，由12月20日至1月4日中午12時，不僅全線產品均有8折特別優惠，精選套裝更低至65折！

Crabtree & Evelyn今年推出的聖誕禮盒集結了多款人氣產品，涵蓋多個皇牌系列，包括【Evelyn Rose】、【The Gardeners】、【Crabtree】，及最新推出的【Bali】系列。每個系列的香氣和質感都各有特色。仍在煩惱要選哪一款禮盒嗎？以下為大家介紹三款最具人氣的禮物套裝，無論送禮的對象是另一半、閨蜜、同事，家人，都不用再左挑右選，一個禮盒解決所有送禮煩惱。

THE GARDENERS 1+1皇牌手部護理禮盒HK$241 (原價$345)

提起Crabtree & Evelyn，相信大家第一時間想起的必定是它們的皇牌潤手霜，不過潤手霜每年都是最熱門的聖誕禮物之一，無論是收禮人抑或送禮者，也難免會覺得了無新意。想突破一點，這款THE GARDENERS 1+1皇牌手部護理禮盒就最適合不過了，禮物除了包括一款HARVEST滋養豐凝護手霜，還有人氣數一數二的THE GARDENERS 滋養豐凝去角質洗手液，讓大家全位護理你的雙手。

因疫情關係，反覆洗手和使用酒精搓手液已經成為我們每日的指定動作，雙手不僅比以往更加敏感，冬天來臨亦令肌膚變得更加乾燥。想令雙手回復柔滑，THE GARDENERS 滋養豐凝護手霜就可以派上用場了，護手霜富含Omega的滋養成分，不但可為肌膚注入源源不斷的水分，更可預防雙手因乾燥而出現乾敏及乾裂情況。想進一步呵護雙手，THE GARDENERS護膚系列早前推出全新的糖漿產品，滋養豐凝去角質洗手液則可讓大家在日常清潔的同時令雙手變得更加細嫰柔滑，原因在於洗手液主要成份來自美國東部農場從天然樹林採集的糖漿，滋潤度極高之餘，裏頭亦帶有幼細的去角質磨砂粒子，在清潔雙手同時，亦能溫和地去除手部多餘死皮，避免手部因清潔而變得更加乾燥，一舉兩得。

CRABTREE 蘋果木香香薰禮盒HK$489 (原價$720)

擔心對方已經擁有太多潤手霜，想送點與別不同的禮物？不妨考慮蘋果木香香薰禮盒吧！香港人生活節奏急促，壓力、煩惱、失眠都容易把我們壓得喘不過氣。假如想調劑心情，為對方的忙碌生活打打氣，使用香氛都不失為一個治癒身心的好方法。

CRABTREE 的蘋果木香香薰禮盒包含了自然氣息香氛蠟燭及自然氣息火山石香薰兩款單品，蠟燭具有淡雅的蘋果木香香氣，一經點燃，芳香隨即可散發並滿佈整個室內空間，瞬間便能放鬆心情，遠離煩惱。而火山石香薰則結合了新鮮柑橘。大地花香及煙燻木調三種標誌性的香氣，有別於一般氣味香甜的蠟燭，木質香料更能舒緩壓力、淨化身心靈，既可散發清新芳香，亦可作為擺件為家居佈置，無論是實用性抑或質感都無可比擬。

THE GARDENERS 草本滋潤美肌禮盒HK$341 (原價$525)

臨近聖誕氣溫明顯驟降，乾燥天氣令肌膚的缺水、泛紅、敏感問題一一顯現，而當肌膚一缺水，細紋、毛孔、色素沉澱等肌膚瑕疵亦會比以往明顯多了。在這個時節為對方送上滋潤補濕的美肌禮盒吧，讓你的禮物更顯心思和體貼！

THE GARDENERS 草本滋潤美肌禮盒除了可在乾燥的冬日時節作為簡單的肌膚護理，亦可以在肌膚顯現疲態時立即為皮膚進行急救，只要在THE GARDENERS的鮮果奶昔面霜中加入數滴THE GARDENERS 碧綠草本精華油，即可以令面霜的滋潤性大大提升，一整晚鎖住肌膚水份，令皮膚翌日看起來吹彈可破、水潤有光澤。當然，除了結合使用，面霜和精華油亦可以分開配合不同的護膚步驟，與日常護膚品配搭也有相得益彰的效果。

既然是年終慶典，優惠又豈止於此？除了全店8折，現時凡於Crabtree & Evelyn消費滿HK$800，更可額外獲贈Crabtree煥膚及再生潔面泡沫乙支，還沒為聖誕作準備的你還不趕緊到Crabtree & Evelyn搜羅聖誕禮物！

已經有心儀的聖誕禮盒了嗎？想趕在12月24日收到禮物，記得在12月21日午夜前下單！如欲購買可以按上面藍色連結前往產品購物頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/21)

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