優惠合集｜2021家品家電減價情報 43吋4k電視$2258 多功能鍋$429

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2020即將過去，想以最佳面貌迎接新一年的來臨，除了心態的調整，所用的物品當然也少不了要汰舊換新。一年之始正正是把家中老舊電器換掉的最佳時機，不過家電往往要價不菲，要在有限的預算下為家中掃舊迎新，不妨把握網購平台一網打盡於元旦推出的快閃優惠，不論是想買耳機音響激勵新一年的自己，抑或想為家中添置新電視、煮食爐具，今次的優惠中的電器性價比絕對超班，不能錯過！

「一網打盡」元旦快閃搶購優惠

一年之始，一網打盡率先推出優惠打響頭炮。於2021年1月1日，元旦日當天，一網打盡將會於中午12時推出10件必搶產品，當中包括大熱的Airpods、Samsung Galaxy Tab、Sony真無線藍牙耳機、拖地機器人、全高清智能電視等，大部分產品的售價不但比門市便宜，而且更是全網購平台最抵買之選！

除此之外，假如你是香港01的會員，購物時更可將「積分當錢使」，以100「01積分」抵現金$1，以最抵的價錢入手你的心頭好！「積分當錢使」暫時只支援手機訂單，有意為家中添置新家電的記得於明天（1日）準時按此連結，到一網打盡平台搶購！

事不宜遲，以下立即盤點一下新一年值得入手的家電產品！

1.Yohome多功能料理鍋

能夠在家中吃上一口熱飯熱菜是一件幸福又治癒的事情，不過當中要花的時間和心機可就絕不簡單了，無論是備菜、烹煮、甚至事後的清潔的功夫都相當費神及費時間，想用最懶、最方便快捷的方式做好一頓飯，近年坊間就誕生了不少集「煎、煮、蒸、燜、焗」等多功能於一身的煮食神器，除了能同一時間做出多種菜式，還能取代不少廚具，省下廚櫃有限的空間，一舉兩得。

說起多功能煮食神器，大家必定會首先想起電熱鍋始祖Bruno。Bruno固然是集實用及顏值於一身，不過價錢卻絕非便宜，而且體積相對較大，對於居住在小房型家居的用家來說更是頗難收納。假如對價錢及大小有一定考慮，Yohome的多功能料理鍋相信會是更佳的選擇。

來自日本的Yohome多功能料理鍋最大的特色當然就是一鍋多用，除了一般的火鍋及煎肉，換上不同的烤盤後更可製作出章魚燒、燜飯，及各式各樣的小食，雖然外型方方正正，但容量也足足達到3L，無論是二人小家庭，抑或一般田四人家座都同樣適用。

Yohome多功能料理鍋由1000W大功率底部環形發熱底盤，及可拆式烤盤組成，分體的設計不僅方便清潔，易於收納，用家亦可把烤盤自由轉換成家中的其他鍋具，由於底部的發熱裝置有別於傳統電鍋的管式發熱，因此不論是專用烤盤，抑或自家爐具，同樣可快速導熱智能、控溫、加上可調式滑動控溫操作，使用起來既方便又不失靈活性，相信能令你的入廚生活方便不少。

2.Thomson 43吋4K智能電視

選購新電視時，螢幕尺寸、4K高清畫質固然重要，但今時今日的電視又豈止於此？近年各大品牌都相繼推出擁有不同功能及操作系統的智能電視，而與傳統電視不同的是，智能電視除了可以連接互聯網使用，機內亦搭載了不同APP，及提供APP下載功能，譬如Youtube、Netflix、Apple TV+、愛奇藝等一應俱全，用家無需連接額外裝置，已經可以觀賞影音串流平台的最新節目。

眾所周知，電視尺寸越大，售價越高，而假如同時擁有4K畫質，智能功能，價錢毫無疑問也要由三四千起跳，不過今次適逢元旦優惠，43寸的4K 智能電視$2258已經有交易，抵玩程度實在難得一見！

Thomson 43寸智能電視採用4K全高清LED屏幕，擁有3840×2160解像度，三組HDMI高清多媒體輸入、兩個USB接口。精湛的色彩表現除了令畫面色彩更加繽紛、豐富，更可完美呈現出電影的原生色彩，細節表現上亦更加精緻。除此之外，這款電視的最大特點在於它多樣化的娛樂功能，機內搭載了Android 6.0操作系統，用家可使用Google Play下載各式各樣的應用程式、使用內建的Youtube及Netflix觀賞串流影音內容，更方便的地方是機內具備Google Cast 投射功能，用家可以直接將手機或電腦的畫面投射到電視，是非常實用的功能。

3.Thomson 32吋全高清電視機

平日上班上學已經佔去我們每人每日大部分時間，回到家中想要好好放鬆，打機、睇戲、煲劇都是不錯的選擇，此時一部高清的電視機就必不可少了。

法國品牌Thomson的32吋全清顯示屏，除了適合放在客廳，纖薄的體積更適合放在睡房中使用，從此不用再跟家人「爭電視」！這款電視機採用 16:9、1920x1080 全高清屏幕，精湛的色彩表現可完美還原人體膚色，令影像細節的呈現更富層次及更細膩，加上層次感強的動感立體聲，無論是觀影、音樂播放、打機等娛樂體驗都得以大大昇華。

雖然此型號電視機並不具備智能功能，不過勝在接口齊全，除了設有三個 HDMI 1.4V接口，亦設有兩個 USB接口，即使沒有互聯網連接功能，亦可接上多種不同設備使用。

4.D-Link DCS-8300LH無線網路攝影機

在家居生活中，安全向來都是不能忽略的重點，特別是家中有長者、小朋友、寵物的家庭，不想外出時「心掛掛」，擔心意外發生，在家中安裝一個家居鏡頭就尤其重要了。

D-LINK「DCS-8300LH」無線網路攝影機便是一款功能相當齊全的家居攝影機，迷你袖珍的機身適合安裝於較狹窄的位置如櫃頂、大門角落等，至於攝影方面，雲端攝影機採用137°廣角鏡頭，提供1080p 全高清解像度。鏡頭具備變焦放大功能、提供5公尺夜視距離及夜視功能，就算現場環境昏暗，影像依舊可清晰可見。

除了可當作監控鏡頭監察家門口的環境，全高清的解像度亦可清晰觀察家中的不同位置，並透過手機程式觀看、錄影、拍照，以及將動態過程及聲音一併記錄下來，方便家長觀察子女的生活起居，飼主觀察寵物的一舉一動。

至於網路及儲存方面，「DCS-8300LH」支援網卡及無線網絡兩種傳輸方式，對於一般使用WiFi的家庭來說問題太大。而假如用家有需要進行錄影，亦可透過雲端及MicroSD記憶卡儲存片段，最高可支援128GB容量。無論是安裝上、操作上或設定上都相對簡單清晰。

5.iRobot Braava jet 240 自動拖地機器人

想提高家居的舒適感，整潔的地板、企理整齊的空間就是最關鍵的一環。平日上班下班已經精疲力盡，沒多餘時間拖地掃地，一個自動拖地的機器人此時就可以派上用場了。

美國的iRobot Braava jet 240是世界上第一台乾濕三用拖地機器人，雖然外型上看似與與一般掃地機械人相約，不過功能上卻加入了不少嶄新的部分，令清潔力大大提升，因為市面上常見的拖地機器人，大多將拖地及掃地功能二合為一，容易令地板越擦越髒，而iRobot Braava jet 240則採用乾濕分離的設計，提供乾擦、濕擦、濕拖 3 種清潔模式，加上模彷人類掃地的「噴、溶、震、擦」清潔方式、六種抹布的選擇，無論是地板上、縫隙位、抑或邊邊角角的污漬垃圾都能一一清理乾淨。

拖地機器人的清潔路徑亦是不能忽略的重點之一，假如機器人的清潔路徑單一、越障能力差，除了清潔力不足，更可能因為機器卡住而容易造成水箱滲水等安全問題。亦因如此，iRobot Braava jet 240便搭載了 iAdapt2.0 導航科技，機身上的感應器可自動偵測周遭的環境狀況，並進行S形路徑清掃、定點清潔等，當遇上地毯、樓梯及雜物時，機器人的懸崖模式及迴避功能便會發揮作用，自動停下，而用家亦可自行內建虛擬牆，自動限制清掃區域，當清潔結束時，機器人便會自動回到起點，即使人不在家，亦可自動進行清潔，非常方便。

至於操作及電量方面，iRobot Braava jet 240適用於密封木地板、磁磚、實木地板、大理石、合城地板等多種地板材質，使用時可連接手機 App，控制啟動和相關設定，而單次充電兩小時後，即可使用 60-90 分鐘，足夠應付日常基本所需。

最後提提大家 ，以上多款家電產品將於2021年1月1日，中午12時正式發售，產品數量有限，先到先得，售完即止。以上產品均有提供配送服務，毋須另付運費即可送貨上門。不想白白錯過優惠，大家就記得要預早Bookmark收藏心水產品，方便開賣時立即搶購！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/31)

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