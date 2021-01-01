2021最新無線耳機＋平板電腦優惠合集｜Samsung平板$829 力撼iPad

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2020是不平凡的一年，突如其來的新冠疫情，打亂了不少人的生活節奏。既然已送走壓抑的2020年，踏入全新的2021年，不如來轉換一下好心情，以最佳面貌迎接新一年。而適當的購物對於轉換心情更有着近乎神奇的效果，既可釋放壓力、帶來愉悅感，順便可為所用的物品汰舊換新。畢竟一年之始正正就是辭舊迎新的好時機，一於告別家裡老舊閒置的雜物電器，換上全新氣象以迎新春。

假如想在有限的預算下掃舊迎新，不妨把握網購平台《一網打盡》於元旦推出的快閃優惠，繼上回介紹過的家電及爐具，本文將會帶來無線耳機及平板電腦的超值優惠，更多詳細優惠即睇下文！

「一網打盡」元旦快閃搶購優惠

一年之始，一網打盡率先推出優惠打響頭炮。於元旦日2021年1月1日中午12時正，一網打盡將推出10件必搶產品，當中包括大熱的Airpods、Samsung Galaxy Tab、Sony真無線藍牙耳機、拖地機器人、全高清智能電視等，大部分產品的售價不但比門市便宜，而且更是全網購平台最抵買之選！

除此之外，假如你是香港01的會員，購物時更可將「積分當錢使」，以100「01積分」抵現金$1，以最抵的價錢入手你的心頭好。惟需留意「積分當錢使」暫時只支援手機訂單。

▼元旦必搶無線藍牙耳機 & 平板電腦優惠詳情▼

SAMSUNG三星電子 Galaxy Tab A 8.0” Wi-Fi (T290) 平板電腦秒殺價$829 原價$988

近年來的智能手機功能已經越來越豐富，但假如要處理工作、應付Zoom網上聽課或長時間娛樂煲劇，手機上的小螢幕似乎仍然是頗大的局限。雖然桌上型電腦的螢幕足夠大，可是在現今講求輕便、效率的時代，桌上型電腦亦已不再流行，並漸漸由平板電腦取而代之。平板電腦的體積和重量都比桌上型電腦更輕巧，功能亦可與筆記型電腦匹配。要是想同時兼顧大螢幕、便攜性及生產力，介乎手機與電腦之間的平板電腦就是相當方便、實用的選擇。

如果你對於平板電腦的需求不是那麼苛刻，不外乎是用於網上聽課、看文件、處理文書工作、煲劇，那麼SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0 Wi-Fi 會是CP值極高，非常值得推薦的入門之選。雖然其人氣不及iPad，但勝在價錢公道，兼且功能齊全，在性價比方面足於撼贏iPad。而適逢元旦日，《一網打盡》更會以最平的售價，特價$829 + 100「01積分」發售，價錢只是最平型號iPad 的3分1，因此購買時毋須擔心負擔過大，或生怕家中小孩不慎弄壞，浪費金錢。

SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0 具備 8吋螢幕，恰好的大小方便隨身攜帶，無論觀看或使用都很輕鬆無負擔。重量僅345克，連孩童也能輕鬆拿取，成人更能單手握持，比起483克的iPad更加便攜。配備1280x800畫素 16:10 顯示螢幕，綁定YouTube Premium後便可暢快地觀賞串流影片，不受廣告打擾，加上搭載的雙喇叭，讓娛樂體驗更加生動。

另外，配備500萬像素主鏡頭及自動對焦功能，以Zoom進行網課時可自動偵測拍攝主體，以便拍出畫面更清晰的相片、影片，以及進行視像通話。

至於電池續航力亦相當不俗，配備5100mAh大電力，無論遊戲、學習、看劇樣樣包辦，長時間出行都可以盡情賞看。與此同時，運行最新Android 9.0 Pie作業系統，擁有2GB RAM與32GB內建使用記憶體，支援外接microSD記憶卡，最高可擴充至512GB，絕對有足夠空間來儲存相片、文件、音樂、影片，或下載App。

順帶一提，Galaxy Tab A 8.0特設 「兒童之家」模式，提供超過5000種為兒童而設的互動APP、卡通、畫畫等等的娛樂功能，家長可以寓教於樂，讓孩子從娛樂中學習，培養創造力。除此之外，家長亦可透過Kids Home 的家長監控設定，自訂小朋友使用平板的時間、允許使用的應用程式，相當適合小朋友拿來投入學習及娛樂之用。

Apple Airpods II 配有線充電盒秒殺價$999 原價$1,299

自2016年開始，無線藍牙耳機便隨著Apple AirPods的面世而掀起風潮。近來年，無線藍牙耳機更是大行其道，取替傳統有線耳機成為了新時代的主流。不論是方便度，還是音質水準都超越傳統有線耳機，單憑擺脫「線」束縛這一點亦獲得不少消費者的青睞。假如你也剛好打算淘汰舊有的有線耳機，那麼Airpods系列無線耳機確實是最適合iPhone用家們的不二之選。

儘管Airpods 2屬舊款型號，不過作為蘋果的非入耳式耳機，仍然大有市場。加上蘋果最新的 iOS 14 也針對AirPods作出了大量調整，增添多項全新功能，其中一項便可為Airpods Pro及Airpods 2提升通話及聽歌時的音效質素，令Airpods 2的用家在沒有降噪功能的輔助下，仍可享用清晰、高質素，甚至媲美高階耳機的音效。而且Airpods與Apple的家族設備，不論是在手機連接，抑或通話質素上都接近完美無縫，既快捷又穩定，明顯較其它品牌更略勝一籌，的確值得一買。

Apple Airpods Pro 藍芽耳機秒殺價$1,528 原價$1,999

AirPods Pro則是Apple首款配備ANC主動抗噪功能的入耳式耳機，顧名思義就是透過降低周遭噪音，從而提升聆聽音質。加上採用了長行程的新振膜單元，音色方面也比起上兩代AirPods做得更加專業細膩，低音更加渾厚有力，帶來更高層次的音樂體驗。降噪之餘，同時具備通透模式，讓你能聽見身邊的動靜，相當貼心。另外經重新設計過的舒適耳塞，採用內部收窄設計，備有三種大小任你自選合適尺寸，即使戴著一整天也舒適依然。

即使 AirPods Pro 推出至今已有一段時間，不但銷量依舊不斷，價格方面亦同樣企硬不減。是次優惠期間，價錢將由原價$1,999降至$1,528，有興趣入手的話，不容錯過。

Beats - Powerbeats Pro 真無線藍牙耳機 (黑色) (平行進口)秒殺價$1,400 原價$1,988

Powerbeats Pro為Apple 與Beats 首次合作開發的真無線耳機，面世後迅速受到大量Apple用家關注，世界各地亦有不少名人和運動員配帶，堪稱「運動版AirPods」，同時亦被喻為「AirPods 進階版」。

Powerbeats Pro 專為運動而設，是除自家 AirPods 之外，同樣搭載Apple H1 無線耳機晶片的耳機產品，配合 Class 1 藍牙®技術，讓Powerbeats Pro 擁有與AirPods 一樣優秀的穩定性，在連線配對和「Hey Siri」語音聲控兩方面都一樣方便，反應相當快速和穩定。加上兩邊耳機都可以控制音量及播放控制，例如一戴上耳機便立即播放，一離開耳朵就立即停止，讓用家可以更隨心所欲地享受音樂和通話。

再來，Powerbeats Pro 採行入耳式耳塞+耳掛式設計，兼備防水防汗功能，並且配備可靈活調校、穩固貼合的耳鉤，以及多款耳塞選擇，進一步提高舒適度之餘，同時亦相當貼耳，即使是猛力搖頭、晃身也不會輕易鬆脫，從事運動期間依然活動自如，提供更大的安全感和穩固性。而每邊耳塞均提供長達 9 小時的聆聽時間，配合充電盒使用，播放時間累計可達超過 24 小時，時刻都可邊運動邊聽音樂打氣，續航力相較 AirPods 更為優勝。

雖說是運動型無線耳機，Powerbeats Pro的音質也毫不遜色，採用全新設計的聲學構造，提供澎湃平衡的音效，聽著很清晰不含糊，但亦不失重低音的深沉感。

值得一提的是，Powerbeats Pro不只是支援iOS裝置而己，還支援Android機。假如想要入手一款既可應付日常通勤，又適合運動時使用的真無線耳機，Powerbeats Pro 會是非常好的選擇。況且在《一網打盡》元旦優惠期間購買，可以享有相當於原價7折的優惠，便宜將近$600元。

SONY - WH-1000XM4 無線降噪耳機 (平行進口)秒殺價$2,088 原價$2,890

除了Apple AirPods以外，Sony的頭戴式耳機向來亦不乏支持者。而Sony作為降噪技術的領先始祖，從2年前推出的WH-1000XM3開始一直備受用家推崇，在業界享負盛名。為了延續佳績，Sony更於早幾個月前推出最新升級款—— Sony WH-1000XM4。雖然從外型上難以看出兩代的差別，但原來WH-1000XM4於降噪性能及音質方面都經過悉心改良及優化。

WH-1000XM4採用了全新藍牙晶片，能夠做到對飛機、列車、人聲等嘈音的實時降噪，不只比市面上的同類產品有更高水平的降躁效果，同時亦比上一代WH-1000XM3更勝一籌，帶來完全無干擾的純淨音質。加上使用了全新的DSEE Extreme數碼提升技術，聲音細節表現得更加鉅細靡遺，音色提升至另一層次，更能全情投入到個人音樂世界。

與此同時，WH-1000XM4新增了一系列相當吸引的AI智慧功能，譬如有透過辨識當前地點而自動調節降噪水平的「環境聲音控制」功能、只要說話耳機便會自動暫停音樂的「Speak-to-Chat 」功能，還有自動連接及切換裝置功能等等，使其實用性得到大幅提升，讓耳機變得更加之聰明。

可向內旋轉折疊結構的耳罩，讓你能夠將耳機整齊地收納進輕巧的攜行包中，攜帶出門更方便。

整體來說，WH-1000XM4的確是一款降噪強勁、音質出色、使用便利、佩戴舒適，各方面表現都屬上佳的頭戴式藍牙無線耳機。想由舊機換新機的朋友，不妨就趁著一網打盡的元旦優惠入手，價錢將會由$2,890減至$2,088，足足節省$800元，非常抵買！

最後再次提提大家，以上多款產品將於2021年1月1日，中午12時正式發售，產品數量有限，先到先得，售完即止。而以上產品均有提供配送服務，毋須另付運費即可送貨上門。不想白白錯過優惠，不妨可按上面的藍色連結、「立即購買」按即前往該產品頁面，又或者按此連結到《一網打盡》平台搶購。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/01/01）

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