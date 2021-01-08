【婚前檢查推薦】2021最新婚檢計劃優惠大整合！婚前檢查邊到做？

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恭喜每一位即將步入幸褔殿堂的你和妳… 結婚是一件美好且重大的決定，許多新人亦慎之又慎，悉心準備婚戒、婚紗、酒席場地等一切婚前項目，往往卻忘記了至關重要的一環——婚前健康檢查。到底結婚前有必要做婚檢嗎？婚檢主要包括哪些檢查項目？哪些屬於必驗項目？婚前檢查和生育檢查又是否一樣？那麼婚前檢查應該去哪做？下文會來逐一拆解迷團，並附上2021年香港最新婚檢計劃推薦及優惠整合。

結婚前有必要做婚前檢查嗎？

所謂婚前健康檢查，是專門為即將結婚、尚未懷孕的男女所設計的一次全面性健康檢查，有助夫婦於婚前了解自己及伴侶的健康狀況。

在日後的婚姻生活裡，也許會有生兒育女的計劃，而夫婦的健康狀況與下一代的健康息息相關，或許你覺得自己百分之百健康，可是有些具遺傳性的隱性疾病（如：地中海貧血）和具傳染性的疾病（如：乙型肝炎、性病)並沒有早期徵狀，但透過婚檢就能及早發現，從而及早採取有效的治理，以免這些無預警的疾病威脅自身和伴侣的健康，及避免在不知情的情況下禍及下一代，造成個人和家庭的永久缺憾。所以為了愛和負責任，男女雙方都很有必要進行婚前健康檢查。

（圖片來源：freepik）

常見的婚前檢查主要包括哪些檢查項目？

婚前健康檢查有別於一般的身體檢查，其涵蓋的檢查項目除了基本身體檢查，如身高、體重、驗血、驗尿、肝、腎等，還有針對傳染病及影響下一代的隱性遺傳疾病檢測，如地中海貧血、梅毒、愛滋病、乙型肝炎、德國麻疹抗體測試等檢測項目。

（圖片來源：freepik）

哪些是婚前檢查的必驗項目?

婚前健康檢查提供多種檢查項目，而以下 6 項則是婚前必不可少的必驗項目：

▼ 男女必驗項目 ▼

①地中海貧血：地中海貧血有多種類別，包括重型和輕型。在本港，輕型地中海貧血症相當普遍，患者估計約佔香港人口的8.5%。因此，提早進行測試可預早了解對胎兒的影響，有助計劃生育大計。如孕婦患有甲型地中海貧血，在懷孕期間很可能會出現子癇前症、前置胎盤而造成遑產前或產後大出血，嚴重者可能會於懷孕後期胎死腹中。

（圖片來源：Read01）

②梅毒及愛滋病：梅毒和愛滋病未必有明顯病徵，必須透過檢查才能知道最新狀況，以防傳染另一半及下一代。

③乙型肝炎：乙型肝炎會透過性行為傳染給另一半。另外，嬰兒出生時很大可能會因接觸母親的血液和分泌而感染病毒成為帶菌者，大大增加日後患上肝硬化，甚至肝癌的風險。

▼ 女性必驗項目 ▼

④德國麻疹抗體測試：

假如女士在懷孕後發現自己沒有德國麻疹抗體，而又感染了相關病毒，將會影響胎兒發育，例如眼盲、耳聾、心臟疾病、智力問題甚至胎死腹中。因此，懷孕前必須確保女方進行相關測試及有抗體。如果女士被驗出沒有德國麻疹抗體，便須注射疫苗，同時在注射後一個月內避孕。

⑤子宮頸抹片檢查：如果女士曾有性經驗，就要進行子宮頸抹片檢查，以防患有子宮頸癌。如果子宮頸癌患者懷孕，由於宮腔內環境較差，胎兒不能完全發育，也不能通過宮頸後經陰道自然生產，這就意味着必須在胎兒還沒有完全發育成熟時進行早產和剖腹產，這對胎兒和母親都十分危險。

▼ 男性必驗項目 ▼

⑥精子檢查：婚前檢查中，精液常規檢查是一個非常重要的一項。整個檢查中包括精液的常規指標，如色澤、酸鹼度、凝集、液化、精子活力等等。及時的做檢查可以讓男士早點發現自己身體存在的問題，從而能進行及時治療，對男士身體的康復有着很大的作用。

★ 婚前檢查計劃推介 ★

籌備結婚開支不斷，即便如此婚前健康檢查依然是不容忽視的一環，為了全面保障雙方及下一代的健康，各位準新人應盡快預約正規專業的香港醫療平臺去進行婚前體檢。

以下是由香港醫學診斷及優尚醫療中心分別提供的婚前檢查優惠套餐，當中最便宜的婚檢計劃原價為$1,680，現時低至半價$850，內容已經包含7個項檢查項目及肺部X光，確實相當划算。

除了上述計劃，其餘兩款計劃同樣亦可享有逾半價優惠，而每個計劃的檢查項目和收費都有所不同，新人可以視乎需要自行選擇。（點擊以下藍色連結即可前往暸解該計劃的詳細檢查內容。）

1.優尚醫療 | 標準婚前檢查(包7個項檢查項目及肺部X光) - 男性/女性 $850

2.優尚醫療 | 進階婚前檢查(包15個項檢查項目及肺部X光) - 男性 $1620／女性 $2220

3.香港醫學診斷 | 二人同行婚前綜合婚前檢查 (基礎版)- $2000

婚前檢查和生育檢查是一樣嗎？

其實兩類檢查不盡相同，上文提到婚前檢查目的是有助清楚了解夫婦雙方的健康狀況，並就傳染病及影響下一代的隱性遺傳疾病進行檢測，因此不論是否會計劃生兒育女，各位準新人都可以進行婚前檢查。

然而，對於打算生育的夫婦來說，懷孕前的生育檢查就更為重要。皆因生育檢查更大的作用在於協助有計劃生育的夫婦，在計劃懷孕前明暸雙方的生育能力和健康狀況，了解成孕機會率，並且就傳染病及影響下一代的隱性遺傳疾病進行檢測，確保未來孕育的胎兒於母體可以健康成長。

另外，進行生育檢查亦有助了解夫婦不育的成因，及早進行生育治療，提高懷孕機會。

★ 生育檢查計劃推介 ★

1.優尚醫療 | 尊貴婚前檢查(包15個項檢查項目及HPV病毒基因分型檢驗) - 男性 $2580／女性 $5040

2.香港醫學診斷 | 二人同行婚前綜合婚前檢查 (標準版)(連葉酸需要量基因及脆性X綜合症基因檢測) - $6800

*為針對減低出生缺陷及孩子自閉症成因之一的檢測*

3.香港醫學診斷 | 二人同行婚前綜合婚前檢查 (進階版)(連154項詳細遺傳病基因檢測) - $14800

婚檢是各位準新人步入幸褔殿堂前皆不可或缺的程序，為了日後組織幸褔美滿的小家庭，現在立即做足準備，給另一半一個健康承諾！點擊以上藍色連結，或「立即預約」按鈕即可前往預訂頁面。

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