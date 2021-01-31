2021智能門鎖選購貼士 最新型號推介比較｜解構電子門鎖安全隱憂

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-01-31 18:00

出門忘記帶鎖匙？家人沒帶鎖匙只好跑回家替他開門？鎖匙隨手亂放，最後不見蹤影？手裡提著大包小包，沒有手開門？相信不少人都曾經歷過以上窘境，甚至乎不止一次… 隨著科技的進步，電子門鎖作為智能家居的重要一員，近年來亦漸趨普及，透來提供多種鎖匙以外的開門方法，例如指紋、密碼、感應卡、手機遙距等等，把以上窘境一一解決，讓用戶摒棄麻煩的鎖匙，進入無鎖匙的全新時代。

那麼電子門鎖除了勝在方便之外，還有哪些不為人知的優點呢？在守護家居方面，又是否安全可靠？消費者該如何選購智能門鎖？下文立即來解答。

智能門鎖 VS 傳統機械門鎖

1. 智能開門鎖門

智能門鎖支持多種開啟方法，主要有指紋、密碼、感應卡、藍牙等。即使遇上忘記帶鎖匙或遺失鎖匙等令人徬徨的情況，只要按下正確密碼或按下指紋即可輕鬆進入家門，比起傳統機械門鎖方便許多。加上智能門鎖能夠在門閉合後自動鎖定，因此再也不用擔心忘記鎖門，以後出門在外都會格外安心踏實。

（網絡圖片）

2. 即時警報功能 防範竊賊

如今的智能門鎖經已可以取替傳統機械門鎖，事關市面上大部份型號都具有智能警報器，假如家裡遭到強行爆門，便會即時啟動警報功能，並發出警號聲響以嚇退竊賊，部份型號還會即時通知屋主，保障其安全。

3. 密碼保護 增加安全性

在密碼保護方面，有很多人都會擔心存在密碼泄露的事情發生，但其實現時大部份型號都設有隨機輸入安全碼或虛位密碼功能，這樣做就可以令指紋均勻分佈，以防賊人通過指紋痕跡來判斷密碼，及有效避免有人窺探密碼。而除了密碼之外，用戶也可以選擇使用指紋出入，相比起很容易就能夠複製的傳統鎖匙，使用獨一無二且無法複雜的指紋出入家中，就能大大提高家居安全防範。

4. 手機遠端監控 隨時掌握出入情況

較高級的型號可以透過App連結至手機，進行遠端監控，讓用戶可以掌握家中開門和鎖門的狀況和紀錄。這個功能不但可以防範賊人，還可以隨時確認留家在中的小孩有沒有按時出門或回家，協助上班族家長遠距離管理孩子狀況。而且假如有好友、家務助理、保姆等訪客臨時上門，也可以通過App替他們遙距開門，又或者可以設置臨時密碼，方便訪客在特定時間之內自由出入。

（網絡圖片）

智能門鎖與傳統機械門鎖明顯截然不同，不論是在便利性、安全性、管理性各方面而言，智能門鎖的表現都更加出色，完全符合現代人既注重安全又崇常方便快捷的需求，的確是目前為止最值得入手的智能家居產品之一。

儘管智能門鎖優點多多，但現時始終有太多種類、款式、品牌選擇，難免不令人感到無從入手。其實在選購智能門鎖時候，消費者可以從開鎖方法、個人需要等方面去考慮。當然，最重要的還是該考慮品牌的可靠性，畢竟市面上的智能門鎖質素質差不齊，價格從幾百至幾千都有。既然要入手智能門鎖，最好不要貪圖便宜，應慎重選擇具有知名度和口碑的品牌，保障家人和財物的安全。

最佳智能門鎖品牌 — PHILIPS EasyKey

「PHILIPS 飛利蒲」作為國際大廠，旗下所出品的一系列EasyKey智能門鎖為現時較多人選擇的熱門品牌。早前，PHILIPS EasyKey更從眾多品牌中脫穎而出，憑藉優質的產品和人性化的售後服務，PHILIPS EasyKey總代理（港澳區）: J lock Company Ltd 迪泩智能居有限公司榮獲由電訊盈科有限公司主辦的《港人港情品牌大獎2020-2021》中「最佳智能門鎖品牌大獎」殊榮，可想言之產品的穩定性和安全性絕對是有保証。

PHILIPS EasyKey 智能門鎖已經推出了不少型號，下文會針對四大型號：9300、9200、Alpha、7300來進行介紹及比較。

PHILIPS EASYKEY 9200推拉式智能門鎖$5,382（原價$5,980）

PHILIPS EASYKEY Alpha 推拉式智能門鎖$3,780（原價$4,980）

PHILIPS EASYKEY 7300把手式智能鎖$3,582 （原價$3,980）

★ 一次過睇 PHILIPS EasyKey 智能門鎖共同功能介紹 ★

門鎖容量

EasyKey 智能門鎖支援多種解鎖方式，包括密碼、感應卡片、指紋、藍牙、鎖匙，開鎖過程亦非常快速，從解鎖到開門一步到位，減省許多時間。門鎖支援管理者密碼1組，用戶密碼10組，讓權限分層，更有保障，另外可以設置一次性密碼，方便臨時訪客出入。門鎖還配有2張感應卡，另可提供高達100組的卡片做登錄，同時支持100組指紋紀錄，不論是小家庭使用，還是辦公使用都十分適合。

安全防護

至於安全性方面，EasyKey 智能門鎖一律設有虛位PIN碼技術，能有效防止偷窺，保護真實密碼安全。加上防貓眼功能、雙重驗證模式、電子反鎖功能等多重保護，為居家安全提供層層的保障。最重要的鎖芯部份是採用了安全等級最高的C級防盜鎖芯，破解時間需4個半小時，可有效防止被暴力破壞或技術性的開啟，安全滴水不漏。配合全自動鎖體，關門後會自動上鎖，再也毋須擔心沒有鎖門，出門無憂。

警報功能

EasyKey 智能門鎖全都設有多重警報，分別是低電壓警報、鎖舌異常警報、佈防驚報、防撬警報，可有效提醒安全隱患存在，時刻保護家人安全，還可以提醒用戶門鎖的狀態，便於使用。

★ EASYKEY 智能門鎖最頂級型號推薦 ★

PHILIPS EASYKEY 9300把手式智能門鎖$5,922（原價$6,580）

大致上，EasyKey 智能門鎖可以分為兩種，一種是9300型號，另一種就是其餘型號。之所以將9300型號與其他型號分門別類，全因為9300是IOT旗艦智能門鎖，無論是材質和性能方面都屬於市面上最頂級。

9300的整體質感更進化，面板採用了鋼化玻璃材質，表面是頂級鋅合金耐腐蝕材質，具有超強大的防撞破壞力。門鎖更具備最新最快的感應系統及感應自動開門功能，當手觸摸到感應器位置，或者红外線感器感應到時，便能在室內立即開鎖，瞬間輕鬆開門。

不止是質感，功能也再升級。9300除了支援指紋、密碼、感應卡、藍牙、鎖匙之外，更重要的是它可以透過獨家App進行遠端操控，利用手機連線開門。而目前市面上的智能門鎖，大部份型號只提供進門通知和紀錄，相反9300就連出門也會紀錄，讓用戶可以可以隨時掌握家中情況，實現真正的門鎖監控。

購買後可以選擇自行安裝或付費安裝，至於安裝收費可以按以上藍色連結或「立即購買」按鈕前往該產品頁面，暸解更多安裝安排詳情。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/31）

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