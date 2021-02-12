手殘不會用捲髮器？Dyson Airwrap平價替代推薦　3秒頭髮由直變曲

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-02-12 19:00

女生天生愛美，不止是化妝和穿搭，髮型亦是不可或缺的一環。既使妝容和穿搭有多天衣無縫，只要頂着一頭糟糕的髮型，形象依然大大減分。而整髮器（直髮夾、捲髮器）就是美容電器之中的翹楚，乃女生們家中必備的造型工具。有了它們，無論是要把頭髮弄成浪漫大捲髮，抑或柔順長直髮皆可，在家也可以享受天天變換髮型的樂趣。

話雖如此，但實際操作起來並不容易，儘管網上的捲髮教學比比皆是，但每當要親自操作時，任何造型工具也用不順手，不是怕燙到自己，就是燙出來的效果與理想中的髮型截然不同，髮質甚至變得更加乾旱和毛躁。難道在家真的無法弄出完美的捲度和彎度？

整髮器為女生們帶來樂趣，但並不是人人擁有一雙巧手，依然有搞不定整髮器的女生們，所以自動捲髮器便應運而生，憑藉全自動加熱捲髮這一大特點，讓手殘女生也可以輕鬆打理出百變髮型。而在眾多同類型造型工具之中，就數Dyson的Airwrap造型器的人氣最高，集風筒、捲髮器及造型梳3大功能於一身，產品質量當然毋庸置疑，之不過索價港幣$4,280，甚至比Dyson風筒更加昂貴……

Dyson Airwrap造型器索價港幣$4,280，甚至比Dyson風筒更加昂貴…… （Dyson官網）

馬來西亞家電品牌推無線自動捲髮器 定價更親民

其實除了一些聞名遐邇的大品牌之外，市場上亦有其它值得我們關注的年輕品牌。來自馬來西亞的家電品牌—A&S，集設計、生產、銷售於一身，並與韓國，台灣及中國一流的供應商合作，品質具有保証。A&S所推出的產品向來追求創新，不但外型與性能兼備，定價亦非常經濟實惠。而同樣擁有自動加熱捲髮功能的「A＆S HC100 無線自動捲髪器」，價錢只需 $688，光是性價比這方面經已秒殺Dyson，立即來看看詳細功能介紹。

＆S HC100 無線自動捲髪器 $688（原價$899）

★ 手殘女救星：A＆S HC100 無線自動捲髪器 藍色/黑色$688（原價$899）

【毋須技巧 頭髮自動由直變曲】

「A＆S HC100 無線自動捲髪器」顧名思義就是採用全自動操作，使用時只需要把一小撮的直髮放進捲髪器內，它就會自動「咻」地一下就把頭髮吸進去，短短數秒就把頭髮自動捲好，過程中毋須使用任何技巧。熟練之後，每次做造型時間飛快，再也不會像使用捲髮器一樣，不停來回纏繞頭髮，弄得手酸胳膊酸了。這不但減省許多做造型的時間，而且對於捲髮技巧不夠純熟的女生來說更是莫大的幫助。

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【提供兩種捲曲方向及3級溫度調節】

使用這一類自動捲髪器，不少人會擔心捲髮效果會否生硬不自然，但大家可放心，事關自動捲髮器提供兩種捲曲方向及3級溫度調節，使用時可按所需的效果自行調整，打造出不同捲度的髮型，譬如想捲髮效果更富輕柔及自然感，可選擇以較低的溫度造型；假如想捲髮的持久度更高，效果更為明顯，則可選擇更高的造型溫度。不管是俏皮短髮、及肩中短髮，還是披肩長髮，都可以打造出弧度自然又好看的捲髮髮型。

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【採用陶瓷電氣石技術 燙髮不傷髮】

另外，由於捲髮器內使用了不傷髮的陶瓷電氣石技術，即使是在高溫下造型，亦不會對髮絲造成損傷，保持頭髮如絲般柔滑。這款捲髮器的傑出設計和工程技術，更獲得了2020年CES創新大獎的認可和表彰，在同類產品中被評為最高。

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【無線設計 方便攜帶 隨時使用】

加上機身無線設計，徹底擺脫電線的煩擾和限制，充滿電後，運行時間更長達60分鐘，根本不用擔心捲髮時中途沒電。而且除了適合日常使用之外，也可以隨身攜帶於手袋內，或放在辦公室內，隨時應付下班後突如其來的重要約會。當然，帶去旅行或出差也很方便。

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如何打造空氣感瀏海？

近年來非常流行空氣感髮型，瀏海固然也不例外。不論是短瀏海或長瀏海，瀏海必須要有點蓬度，不能完全貼合額頭，否則看起來不僅不好看，還會給人一種頭髮油膩膩，好像沒有洗頭髮般的錯覺。

近年來非常流行空氣感髮型，瀏海固然也不例外。（Instagram@haum_handeul）

可是香港氣候四季潮濕，瀏海容易變得扁塌，想要維持一定弧度的話，那麼必須借助造型工具來幫忙。而許多髮型師都很推薦利用直髮夾來變換瀏海造型，畢竟直髮夾操作簡單易上手，而且比捲髮器更能打造自然弧度，不怕一不小心就夾得太過捲，效果剛剛好。

★ 打造空氣瀏海，瀏海不垮的秘訣：Babyliss 迷你直髮夾 BAB2050H$319 （原價$450）

Babyliss迷你直髮夾優勢在於便攜性很高，機身僅15cm長，放在手袋或行李箱內皆無負擔，而且體積非常輕巧細小，因此操作時手感出乎意料地輕盈。夾板方面，採用了雙面陶瓷塗層，可保護秀髮，令秀髮順滑而不受損。而迷你的面積亦正好用來處理瀏海、髮尾等細節部分，既可塑造俐落直髮，亦可打造自然曲髮，尤其適用於短髮、靠近髮根及空氣瀏海造型。再加上快速升溫功能，只需30秒快速即可加熱至200℃，出門前臨時需要修整劉海、髮尾都相當方便。

Babyliss 迷你直髮夾 BAB2050H $319 （原價$450）

如何讓頭頂髮根不扁塌？

想讓整個髮型看起來完成度更高，更有質感的話，那麼千萬不要忽略頭頂的位置。不管是什麼造型，只要利用合適的造型工具來澎澎髮根，那麼頭頂看起來便會具有蓬鬆感和空氣感，營造出髮量豐盈的視覺效果，而且臉型看起來也更修長顯瘦，因此臉型偏短和包包臉的女生們要特別注意了！當然，髮根扁塌也是髮量少、細軟髮質的女生們最大的困擾。

頭頂髮根扁塌會顯得沒有精神。（Instagram@haum_handeul）

不少女生會利用風筒把頭髮吹出蓬鬆感，效果的確自然又好看。不過你們有沒有發現，每次出門不消一小時，頭髮便會打回原形呢？想要讓髮根維持一整天站立，其實不能單靠風筒，畢竟香港氣候潮濕，空氣中的濕氣會令頭頂髮根處很快又變得扁塌，顯得臉又圓又大。那麼應該使用什麼造型工具呢？

★ 髮量少、細軟髮質女生有救了！告別扁塌頭頂！燙髮根神器：Babyliss 迷你波浪電髮夾 BAB2151H$319（原價$450）

Babyliss 迷你波浪電髮夾 BAB2151H $319（原價$450）

Babyliss的這款迷你波浪電髮夾可說是髮量少、細軟髮質女生的救星！它外觀看起來與一般的直髮夾無異，但其獨特之處其實就在於夾板內層的波浪形狀，尤其適合處理頭頂髮根位置。操作方法也相當簡單，只要把頭頂外層頭髮撥開，抓出內層的一搓髮束然後輕輕一夾，停留大概2-3秒，依此手法完成其餘髮根位置即可。夾完之後稍微梳整一下，就會發覺頭頂髮根變得格外蓬鬆，而且也沒有傳統玉米鬚夾會有的夾痕，效果更能維持一天之久。

Babyliss為歐洲頂級沙龍的愛用專業品牌，知名程度絕不亞於Dyson、amika、ghd，也是歐洲及韓國首爾各大時尚秀指定使用的美髮造型工具。不論是直髮夾、捲髮夾、熱風梳、風筒等，它們旗下的造型工具向來也不乏追捧者。儘管Babyliss的造型工具定價不算親民，不過以上這兩款迷你直髮夾和迷你波浪電髮夾現時只售 $319，可說是非常划算了。

* 如欲購買可以按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/12）

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