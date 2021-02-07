春天潮濕衣物晾極唔乾？$199摺疊式乾衣機　速乾兼殺菌　蝸居必備

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-02-07 18:00

立春剛過，意昧著冬去春來。隨著近日氣溫開始暖和，天氣亦變得潮濕起來，本周相對濕度居然更高達95%。在這種潮濕天氣之下，最惱人的莫過於是衣服洗後晾不乾，這不但阻礙地方，受潮的衣服還有可能滋生細菌和產生一股又臭又悶的「噏味」。加上疫情關係，如今只要穿過出門的衣服都要馬上清洗，這個時侯，衣服晾不乾的問題就更加令人頭痛了。

眾所周之，乾衣機就是為潮濕天氣而設的恩物，它不但能夠迅速地把衣服烘乾，還能夠為衣服去除異味，讓衣服即使是在陰雨綿綿的雨天也充斥著陽光的味道，徹底擺脫潮濕天氣所帶來的困擾。不過，乾衣機雖然方便又好用，卻並不是家家戶戶都擁有。對於租屋族來說，未必會配備乾衣機；而蝸居家庭，也沒有空間再添置一部乾衣機。這樣看來，乾衣機依然是相當奢侈的家庭設備。那麼碰上潮濕天氣，到底有沒有其它好辦法能夠加快衣物晾乾，並去除異味呢？

超慳位！蝸居對抗潮濕必備 —AIR-O-DRY 摺疊式熱力乾衣機$199（原價$399）

儘管摺疊式乾衣機並不是新產物，但它的出現的確解決了不少人的煩惱，即便家裡沒有配備乾衣機，但有了它就能夠令潮濕的衣物快速變乾，不用再顧忌任何天氣，洗衣乾衣更隨心。

收納後超級迷你

摺疊式乾衣機不僅比傳統乾衣機更經濟實惠，而且獨特的折疊式設計，特別方便攜帶和收納，乾衣後可以把它摺起來，收納後的體積只有風褸般大小，相當迷你，不管是儲存擺放在家中任何一個角落都非常節省空間，尤其適合小户型家庭、租屋族、學生或流動群體使用。

乾衣同時消毒殺菌 做好家居防疫

AIR-O-DRY 摺疊式熱力乾衣機利用環體熱力原理，透過360度旋風送風方式，讓氣流分佈更流暢，水份蒸發更快，基本上已脫水的衣物可於一小時內烘乾，大大提升乾衣效率。更重要的是，乾衣機在工作時候，內部發熱溫度最高可達到65℃，高溫得如同太陽般為衣物徹底消毒，有效消滅衣物上的細菌及致敏原，並去除異味，助你輕鬆擊退惡菌，做好家居防疫關鍵性的一步，守護一家大小的健康。

靜態乾衣 不怕磨損

採用靜態乾衣技術，乾衣過程不會像傳統乾衣機般滾動及攪扭，避免掉衣服出現打褶、起皺、受損等的情況。而烘乾後的衣物也會變軟軟的，穿著十分舒適。

操作簡單 設有定時功能

至於操作過程也相當簡單，首先把摺疊式乾衣機完全展開，把掛衣用的支架放入裡面，然後就可以把需要烘乾的衣服通通掛在支架上，最後只要插上乾衣泵並調較定時時間（最長三小時）就可以放心乾衣了，過程不需守在旁邊等待，只要時間一到就會自動停止運作。

摺疊式乾衣機不止是潮濕天氣時必不可少的乾衣好幫手，如果家裡有小寶寶，需要頻繁地洗衣換衣，有了它便可以隨時烘衣服、襪子、玩具娃娃等，非常方便。

烘乾好的衣物當然是一併放入衣櫃裡收納，之不過如果家中衣服數量太多，找衣服時便會有一定的難度。相信有不少人都曾經歷過衣櫃太黑，不好找衣服的困境，所以在衣櫃裡安裝人體感應燈就方便得多了，即便房間內有家人在睡覺，也不用打開房燈影響別人休息，同時也不用再摸黑挑選衣服了。

同場加映：HOME@dd® LED充電式人體感應燈$99 （原價$148）

HOME@dd® LED充電式人體感應燈的運作原理主要為人體紅外線感應 + 光控感應，當人體靠近約3-5米範圍時便會自動亮燈，人離開後延時約15秒關燈，同時透過自動偵測空間明暗度來控制開關，只會在黑暗環境時才會亮燈，更加省電節能。

除了感應模式之外，也可以選擇常亮模式，需要時便可以隨時維持亮燈或當作手電筒使用。

可以根據個人喜好或居家風格來選擇黃光款(色溫3000K)，或者白光款(色溫6500K)，配合10顆高亮長壽LED光源，柔和護眼。

不管是安裝在衣櫃、櫃桶、廚櫃、床邊等位置做為緊急照明都適合不過，用途相當廣泛。

安裝方法很簡單，燈底配有帶背膠的磁鐵片，內置480mAh鋰電池，USB充電使用，毋須接線，不侷限於插頭範圍使用，因此日後需要移動或拆除時亦十分方便。

節能護眼之選：HOME@dd® LED節能小夜燈 (智能感光加手動開關)$69 （原價$99）

許多感應燈會在黑暗環境之下驟然亮起燈光，這個對於視力發展尚未完全的嬰幼兒而言，可以說是一種外來刺激。HOME@dd®的這款LED節能小夜燈就更加照顧眼晴，採用柔和的 LED光源，無頻閃、無幅射、無紫外線，能夠帶來溫暖又不刺眼的舒適照明。

這款LED節能小夜燈提供1W超低功率，節能最高達90%，比起一般鎢絲燈泡更加慳電環保。更貼心的是，它配有旋轉式插頭，最多可以旋轉至90度，讓你可以隨時依照需求來調整照明的方向和位置，方便尋找擺放於不同角落裡的物品。

而且它同樣擁有自動感應(AUTO)、常亮(ON)、關燈(OFF)三種模式選擇，靈活的設計更添整體的實用性。

*如欲購買可以按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/05）

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