新年｜團年開年飯+初一食齋外賣推介 傳統菜餚/賀年小食直送到家

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-02-09 18:52

農曆新年是一年一度與親戚好友聚首一堂的日子，相信不少人也正在密鑼緊鼓張羅今年的團年飯及開年飯，期望食出「好意頭」。今年在限聚令及禁堂食的情況下，雖然難以一家大細出外食飯賀新春，不過留在家中其實一樣可以大飽口福。想吃得豐盛一點，又不想親自下廚大費周章，訂購坊間的新年盆菜及團年飯菜式亦不失為一個好方法，既可品嚐傳統滋味賀年菜，亦可一家人吃得舒舒服服，一舉兩得。

新年前夕有象徵「送舊迎新」的團年飯，新春期間亦有寓意「一團和氣」的開年飯，拜年時候還要預備用來招呼親朋好友的小吃糕點，不想餐餐賀年飯也千篇一律，除了傳統如「髮菜蠔豉燜冬菇」等的賀年菜式，坊間亦有不少新派盆菜、傳統菜餚、矜貴佛跳牆、日式賀年小吃等多款創意新式之選。假如吃厭了傳統的賀年食品，以下為大家精選三款與別不同的賀年菜，款款各有特色，而且可經網上訂購直送上門，非常方便。

1.Foodiehero酒釀時令菜餚以酒入饌一鍋兩食

吃厭了傳統盆菜，今次介紹的酒釀時令菜餚「醉愛酒窩」便在傳統之中加入了創意元素，食材包括豬手、鮑魚、虎蝦、雞翼、鴨舌、牛展、蓮藕、豆卜，既有幾樣好意頭的食物，亦用上了矜貴的食材，口味適合男女老幼。

單看食材大家可能覺得與一般菜式沒什麼分別，但其實它大有乾坤。事關坊間大部分賀年菜餚的醬汁一般都以鮑汁、雞湯、蠔油製成，而這款「醉愛酒窩」則先以花雕酒浸釀食材，其後加入白滷水作醬汁熬煮。白滷水吃起來比起一般的作法較為清新，能保留食材的原汁原味。而在燜煮的過程中，花雕酒會慢慢揮發，酒精的殘量少，而吃起來時卻瀰漫著陣陣的酒香，讓菜餚的香氣及風味提升不少。

值得一提的是，這款盆菜除了可以加熱進食，亦可冷食，一鍋兩食別具風味，份量適合三至五人家庭享用，假如席上有好酒之人就不得不試了！

2.Foodiehero 日式賀年小食全盒九格設計好意頭

全盒講求好意頭，有拼湊聚合、十全十美的意思，在新春期間招乎親戚朋友，一般都會奉上賀年糖果，但年年吃糖果又悶又厭，加上現代人又愈來愈注重健康，高糖高熱量的糖果隨時無人問津，既然如此，倒不如試試同樣由Foodiehero出品的日式的賀年全盒，讓人感到耳目一新。

雖然這款是日式的全盒，但除了當中的食材與別不同，整個全盒仍然採用了符合傳統，且在古時皇室人士才可使用的九格設計，非常講究。在食材方面用上了淮山漬、泡菜、小女子（銀魚仔）、蒜頭漬、新漬、蕎頭漬、雞泡魚乾、燒魚翅、芝麻櫻花蝦等多種日本家庭新年的必備食材，既有開胃的酸味漬物，亦有甜甜的魚乾小吃，風味萬千。想今個新年迎來新意，不妨一試！

3. Chumrest Catering健康養生傳統盆菜

盆菜是大時大節必備的傳統意頭食品，一個新年盆菜大多有齊多款寓意食材，譬如象徵「哈哈笑」的蝦、寓意「吉利」的雞肉、「發財好市」的髮菜蠔豉、「橫財就手」的燜豬手等，一家人圍着桌子進行，除了有盆滿缽滿之好意頭，當然亦省卻了不少做年菜的功夫。

假如團年飯席上以長輩居多，擔心以上的推介太過新潮，今次同樣有傳統推介。有不少長輩在大年初一都會奉行吃素的習俗，想遵從傳統的同時又吃得豐盛，近年素食盆菜便非常盛行。Chumrest Catering今年推出多款傳統盆菜，其中極上養生素食盆菜使用天然食材製成，精選了十六款新鮮食材入饌，包括素鮑魚、上湯髮菜、素鴨、牛肝菌、爽脆蓮藕、高湯娃娃菜、冬菇、白靈菇、杞子、秋葵、新鮮淮山、麵筋、冬筍、金菇菜、銀杏、粟子，再配上極上養生素湯，健康之餘口味卻不會過於清淡。素食盆菜分別可供六至八位享用，訂購將可獲贈金華火腿上湯兩盒。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/02/09)

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