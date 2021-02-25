淘寶收納｜¥58掛袋變公仔收納神器 免安裝置物架妥善展示模型車仔

網購攻略 網購攻略

撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-02-25 18:25

收納向來是香港家庭的一大難題，有小朋友的家庭相信更為頭痕，無論是衫褲鞋襪、日用品、文具書簿，抑或是玩具毛公仔都只會越來越多，但反觀家中的可用空間，卻早已接近上限。雖然近年流行「斷、捨、離」，但有些物品扔掉太浪費，要收納往往又不知從何入手，面對這種空間不足，甚至連收納櫃子都已經放不下的宭境，市面上其實還有不少小工具可以幫上大忙，讓大家在無需額外騰出空間的情況下，妥善收納雜物。

無論家居的面積孰大孰小，想令空間變得整齊企理，要不就是下定決心把物品「斷、捨、離」，要不就是騰出收納空間，把物品統統收藏整理，然而香港不少家庭的居住面積都相當狹小，當連走動的空間都已經所剩無幾的時候，要如何再騰出位置收納雜物？日前一位香港網民在Facebook「淘寶開心share」群組的分享就非常值得大家借鑑。

圖片來源@Facebook「淘寶開心share」群組

事源該女網民的家中有不少珍藏多年的毛公仔，因擔心公仔惹塵會引起鼻敏感，遂特地從淘寶購入一個透明設計的多層掛袋，將毛公仔一一收納並掛於門後，一來既可讓毛公仔重見天日，二來亦可起到防塵防髒的作用，非常醒目。

圖片來源@Facebook「淘寶開心share」群組

該女網民的分享不但引起大量討論，更吸引不少網民效法，紛紛將自己的珍藏公仔、手袋放進掛袋內收納，大讚慳位又實用。

所以，即使蝸居的面積有限，只要讓儲物空間往上發展，善用牆上、門後的位置收納雜物，一樣可以為家中開拓出不少可用空間。牆上收納，最常見的方法當然是安裝層板，但假如不想在家中鑽牆，女網民分享的掛袋亦是相當方便的選擇。

萬能慳位收納神器：密封防塵儲物掛袋

淘寶的收納用品向來受不少香港人歡迎，事關它選擇多，價錢便宜，而品質亦相當不俗。一如這款掛袋，售價只需約六七十元，雖然是生活小物，不過設計上亦有不少值得一讚的地方。

懸掛式設計 慳位收納更方便

譬如這款掛袋採用了懸掛式設計，整個掛袋厚度只有約11cm，無論懸掛在門後或衣櫃內均可節省不少位置。掛袋的厚度雖薄，但每一格均41cm x 32cm的充足空間讓用家擺放物品，不論想收納毛公仔、高身的手袋、帽子等等的服飾小物，空間都綽綽有餘，亦不怕物品因擠壓而變型，一舉兩得。

拉鏈封閉設計 防潮防塵令物品更耐用

有別於之前流行的「掛包神器」，這一款掛袋採用全透明的密封拉鏈設計，一來可達到防塵、防潮、防髒的作用，令物品更為耐用，減少需要經常清潔的麻煩，二來透明的設計更可讓物品一目了然，除收納外亦可讓大家展示珍藏。

雙向雙拉鏈設計 開關取物更方便

掛袋的兩側各有一條雙向拉鏈，無論在左方或右方均可取物，在使用時更為方便就手。而雙向的拉鏈亦方便用家取物時不用屢屢彎下腰，由下而上拉開拉鏈，設計相當靈活便利。

兩種懸掛方式 兩種使用方法

掛袋配備一個原木衣架及一對扁平的掛勾，提供兩種使用方法。除了可以如一般衣架方式懸掛在杆上，亦可將衣架上的掛勾拆除，換上扁平掛勾，將其懸掛在門後使用，方便應用於家中不同的位置。

以上這款掛袋可以說是萬能的收納神器，不但可收納手袋衣物，彷效網民用來收納毛公仔亦是非常醒目的做法，尤其值得有小朋友的家庭參考。除了毛公仔以外，有不少大人小朋友都喜歡收藏扭蛋公仔、人偶模型、車仔玩具等等，想妥善地整理並展示這些珍藏的小玩具，編輯發現在淘寶上亦有不少小工具值得入手。

媽媽收納必備：玩具模型收納展示盒

男生喜歡收集小車子，女生喜歡收集小玩偶，想好好收藏心愛的小物，這款透明的模型盒子就最適合不過了。展示盒提供多種不同格數及大小的款式供大家選擇，而格子的大小則是按照市面上的常見的模型尺寸而設計，譬如有適合橫向放置1:64、1:32尺寸的車子模型款式，亦有可放置人偶手辦的直立式收納架。

全透明設計 帶門款收納組合更方便

雖然收納架子的設計看似平平無奇，不過在造工細節上卻是下足功夫。物料上採用了環保的高透明材質，通透強韌之餘，長久使用亦不會變色及變形。而接駁位的邊緣亦同時經過人工打磨，不刮手之餘，亦不會傷害到模型的外觀。每款收納架均有「帶門」及「不帶門」設計，帶門的款式可避免模型黏上灰塵污垢，減少需要經常清潔的煩惱。

無需組裝 即買即用

市面很多大型的置物架都需要用家親自組裝，而這款收納架卻採用一體成形的設計，用家不但可按自己的需要訂造不同尺寸的款式，收到貨後更無須組裝，省卻繁複的安裝步驟。除此之外，收納架的背後亦帶有掛孔設計，購買時會贈送安裝配件，方便用家將收納架掛於牆上作展示之用。

附停車場底圖 小朋友最愛

除此之外，值得一讚的是其中一款收納架更帶有停車場的設計，造工非常仔細，除了讓收納更為美觀之外，相信還可以吸引平時「冇手尾」的小朋友放好自己的玩具車，一舉兩得。

有了這些收納小物，相信以後即使物品雜亂也能夠一一整理妥當。除了以上的介紹，淘寶其實還有不少CP值非常高的收納物品，大家不妨到淘寶逛逛吧！有意購買以上用品可按藍色連結，或「立即購買」按鈕前往購買頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/02/25)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！