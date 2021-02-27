想在家唱K？網民淘寶¥768卡拉OK套裝 客廳打造成K房 勁讚方便簡單

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-02-27 19:00

唱K一直以來都是不少港人喜愛的娛樂活動，也是一種釋放壓力的好方法。曾經是想唱就唱、想去就去的K房，在過去這一年間卻因為疫情關係而長期關閉，讓許多鍾情K歌的朋友非常苦惱。既然Stay Home期間無處高歌，有的人便下載一些唱歌App，自己跟著哼哼唱唱過口癮，可是手裡只得手機或平板，就連唱K時最重要的無線MIC都沒有，這感覺與到K房唱歌簡直是天壤之別，對於尤其熱愛唱歌的「MIC霸」來說，怎麼唱也嗨不起來。難道想要一展歌喉，就只能等待卡拉OK場所重開嗎？

近年來網購風氣越漸盛行，在幾乎任何東西都可以網購的時代下，卡拉OK當然也可以網購。向來在大眾眼中「無所不有」的淘寶網，卡拉OK有關的商品比比皆是，就連K房內的點唱機亦通通可以買到，猶如把整個K房搬到家裡一樣。惟這類型的點唱機定價並不親民，動輒二、三千元起跳，有的甚至過萬元。加上點唱機、音響、麥克風等一系列的設備亦相當佔空間，大部份的蝸居客廳根本沒有多餘空間擺放，收納起來也很困難。

卡拉OK點唱機定價高，動輒二、三千元起跳。（淘寶截圖）

網民分享低成本打造家庭KTV，把K房搬到家中！

早前就有網民在Facebook淘寶群組上發帖，分享自己於淘寶網以人民幣 ¥788 購入了家用卡拉OK套裝的經歷，套裝內有一台四合一主機和兩枝無線麥克風。

（圖片來源：Facebook群組@淘寶開心share）

這不但價錢便宜好入手，而且編輯到淘寶網暸解後發現，該主機的功能簡直一應俱全，雖然看來似是一個四四方方型的普通喇叭，沒有什麼特別之處，但實情它是一套無線KTV系統，自帶藍牙和Wi-Fi，只要把它與現有的設備（如電視、電腦、手機、平板）利用藍牙或電線連接之後，再打開各式各樣的唱歌App像是全民K歌、天籟K歌，便可以用套裝內的麥克風無線唱歌，實現唱K自由，讓客廳秒變K房。而該網民更在帖中大讚「開心到癲咗」、「插線插電即用，方便簡單到嘔」。

網民淘寶同款：屁顛蟲家庭KTV套裝 ¥738

網民淘寶同款，超簡單家用卡拉OK系統：屁顛蟲家庭KTV套裝¥768 （按此領券）

★ 海量歌庫，新歌舊歌一應俱全

回想起我們以前一到達K房，是不是都立即去查看歌庫有沒有更新，歌曲夠不夠齊全呢？既然是自已聽了許多次的「飲歌」，當然想要演唱一番，但假如到最後卻發現歌庫裡面根本沒有，這實在是太過掃興了。

而屁顛蟲家庭KTV套裝最大魅力就在於擁有龐大的歌庫曲目，幾乎各種語言的歌曲都有，舉凡是港陸、日韓、歐美歌手或組合的新舊歌都一應俱全。它之所以有比香港K房更多、更新的歌曲，其實是因為這台主機就宛如一台智能小電腦，內置了多種現今流行的唱歌App，搭配電視、電腦、手機等設備，進入唱歌App後便可獲得海量歌庫，輕鬆點歌開唱。日後只需要通過連接網絡，便能一直更新歌庫，唱盡時下新歌，即使卡拉OK場所重開，也不用再浪費金錢去唱K了。

★ 慳位不佔地方，操作簡單，即插即用

主機的體積小巧便擄，不佔空間，不論是放在客廳或睡房都可以，十分易於收納。而且它還內置了優質全頻揚聲器，一體式的設計讓你毋須額外花錢添購音響器材，其音質效果亦被不少買家讚好，再配合上可調節混音和音量的無線麥克風，開機後便可立即使用，讓你瞬間仿佛置身於K房內，沉浸在唱K的快樂之中。

（淘寶買家照片）

★ 支持唱K、聽歌、電視、電影、動畫

除了主打的唱K功能，主機自帶的揚聲器讓你可以把它當作獨立喇叭使用，日常用它播歌聽歌非常方便。而且支持的娛樂應用有很多，當中包括電影和幼兒趣味動畫等，這一系列的功能適合廣泛人群，一家老少都能玩，一次過滿足聽歌、觀影等多種家庭娛樂需求。

值得一提的是，購買即送五光十色的氛圍燈，讓家裡秒變K房，氛圍感十足！

提提大家，在家打造私人K房固然過癮，不過亦有製造噪音，影響鄰居的疑慮。想要隨心所欲地享受音樂，不妨先做好隔音和吸音處理，畢竟也不能夠為了滿足自己的娛樂，而打擾了別人的清靜。不過，幸好這款家庭卡拉OK套裝能夠調節音量大小，只要在使用時注意一下聲浪，也未至於太過擾民。

總的來說，隨著科技的成熟，如今的家庭KTV設備也不再是天價了，唱歌效果也不比去K房差，不僅可以省卻去卡拉OK場所排隊的時間、高消費的開銷，重點是在家唱歌比到K房唱歌更加舒適，始終家裡環境比K房更加乾淨，自然唱得更自在。除了一個人唱歌打發時間之外，閒時還可以約上三五好友一起來唱唱歌，家中的老人、小孩又多了一項娛樂活動，這樣計算下來，花費 ¥768的預算還是相當值得的。

* 如欲購買可以按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/27）

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