廚具｜主婦熱捧千元麒麟鑊有咩特別? 新技術不黏易潔 炒菜見鑊氣

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-02-26 17:43

要做出一頓色香味俱全的可口飯菜，除了要靠主婦的一雙巧手，好的鍋具同樣都是幕後功臣。儘管只是簡蛋的炒菜，一隻傳熱快、不黏底的炒鑊是絕對可以令到菜色更有「鑊氣」，更見風味。然而好鑊不易尋，市面上的中式炒鑊單是材質上已經選擇甚多，生鐵鑊、易潔鑊、不鏽鋼鑊、鑄鐵鑊，加上林林總總的塗層物料，到底它們有什麼分別？假如想為家中物色一隻好用兼耐用的炒鑊，又有哪一款值得推薦？

易潔鑊省油易清潔 不鏽鋼鑊耐用有鑊氣

一隻好的炒鑊最重要是具備傳熱快、熱力均勻，以及耐用三大優點，假如易於清潔那就更錦上添花。不同物料的鑊都各自有其優點與缺點，譬如幾乎每個家庭都必備的易潔鑊，因為鑊底大多加上了PTFE或PFOA塗層，因此它可以做到不黏底、易清洗的效果，但同時由於塗層是以化學物質製作，當遇上高溫分解時，便會釋出有毒氣體，因此易潔鑊並不適宜用來乾燒及快炒，煮食時宜先放食油，並以低中火烹煮。此外，使用及清潔時亦要格外小心，避免尖利的鑊鏟、餐具把塗層刮花，否則同樣有可能釋出有毒物。

想煮得放心，食得安心，傳統的生鐵鑊會是更安全的選擇。生鐵鑊具備傳熱快、熱力均勻及耐用的特點。炒菜要有鑊氣，說的就是用鐵鑊的功勞。鐵鑊非常適合用來作大火快炒，煎煮油炸之用，而烹煮的過程中並不會釋出任何有毒物質。但相比起易潔鑊，鐵鑊稍不注意便容易黏底，而且清潔及保養功夫亦相對繁多，譬如第一次使用前需要先「開鑊」，而使用後亦要抹上一層薄薄的油作保養，才能夠達到不黏底、易潔、不生鏽的效果。

除了以上兩種鑊，不鏽鋼鑊亦是近年家庭主婦的新寵，事關它同樣具備傳熱快、熱力均勻，及耐用三大優點，而且物料主要由鐵及其他金屬組成，因此同樣不含化學物質，適合大火快炒，而且非常耐用，配合適當的保養，一個不鏽鋼鑊用十年以上也絕對不成問題。不過，不鏽鋼鑊在使用上卻比易潔鑊更難控制，假如溫度控制不當、油量不足都容易令食物變燶、黏底，難於清潔。

簡單來說，不同物料的鑊各有優劣，哪一種較好主要視乎家中常用的烹調方式，譬如易潔鑊相對更適合不是常常下廚，多烹煮西餐及簡單小炒的家庭，亦更適合在電磁爐使用；假如喜歡吃鑊氣小炒，想尋找一款耐用安全的鍋具，那麼鐵鑊及不鏽鋼鑊無論是明火快炒，抑或煎煮油炸俱有不錯的效果。

易潔鑊已經是家家戶戶的必備鍋具，假如想為家中添置多一款不鏽鋼鑊，市面上那一款又值得推薦？

繼雪平鍋後，近年亦有一種款名為「麒麟鑊」的不鏽鋼非常受主婦歡迎，甚至在不同的百貨公司都可以看到它的身影，以下就來看看這款炒鑊有什麼特點，又是否值得大家入手？

和興隆 - 麒麟鑊2代(36cm)

和興隆 - 麒麟鑊2代(32cm)

六角形紋理 不黏技術不含化學物質

上文提到， 不鏽鋼鑊的最大缺點是易燶及易黏底，所以令不少家庭主婦望而卻步。亦因如此，這款由日本設計，本地品牌生產的不鏽鋼鑊便針對這一點作出改進。鑊底有別於傳統不鏽鋼鑊所採用的金屬物料，加入如魚鱗一樣六角形壓紋，這是一項新式的氣浮不黏技術， 透過高溫烹煮食物時釋出蒸氣，將食物向上推離鑊底，令食物不易燒焦變燶，從而達到不黏底的效果 ，同時亦更易清潔。

這種壓紋雖然與易潔鑊的塗層十分相似，但當中卻絕無有害的化學物質，而且整個炒鑊更是以食品級304鋼材製作，並通過美國食品藥品監督管理局FDA測試，集易潔鑊及不鏽鋼鑊的優點於一身，不但安全無害，更有易潔及不黏的效果。

高效傳熱 炒出「鑊氣」

「鑊氣」是中式炒菜的精髓，藉由猛火及爆炒令餸菜及香料在短時間內產生焦香，繼而帶來層次鮮明的味道及香氣。雖然「鑊氣」往往只能意會不可言傳，不過其實只要煮食時的火候足，在家中一樣可以炒出惹味小菜，因此，炒鑊的導熱能力就是相當關鍵的一環。

麒麟鑊由於使用無毒無害的材與製成，因此即使在明火高溫下烹調，亦不會如易潔鑊一樣釋出有毒物質。除此之外，鑊身亦具備不鏽鋼鑊傳熱快、導熱均勻的優點，因而特別適合作爆炒之用。不止如此，密封式鑊蓋亦有鎖水存氣的效果，燜焗菜式時以蒸氣循環的方式令食材平均受熱，簡單一個炒鑊，已經可以烹調出煎、炒、煮、炸、燜、燉、蒸、焗等多種菜式。

耐酸耐鹼 壽命更長

有不少人躍躍欲試不鏽鋼鍋具，其中一個原因就是因為它非常耐用，相比起兩三年就已經磨蝕的易潔鑊，不鏽鋼鑊只要配合適當的保養，壽命是可以長達十年以上。而一般不鏽鋼鑊之所以要花更多時間保養，原因就在於它燒焦食物後會較難清潔，亦容易生銹。而麒麟鑊由於加入了六角形紋理的不黏技術，因此比起一般的不鏽鋼鑊可說是更容易清潔，更不易生銹。另外，麒麟鑊本身亦具備高硬度、耐酸、耐鹼等特質，即使使用金屬鑊鏟亦不成問題。不過提提大家，麒麟鑊鑊身雖然堅硬耐刮，但仍然有被刮花的可能，即使刮花後不會釋出有害物質，但假如想保持鑊身歷久常新，建議可使用圓角鑊鏟，減少刮花的可能性。

一鑊多用 可入焗爐

麒麟鑊雖然價錢較一般炒鑊昂貴，但由於它使用用途廣，非常萬能，所以絕對是值回票價。麒麟鑊除了適合明火爆炒、煎煮燜燉，亦可作烤焗用途，適合放人焗爐以260℃烘焗。值得一提的是，麒麟鑊不僅適用於焗爐、煤氣爐、石油氣爐，即便在電磁爐、紅外線爐、電爐、電陶爐上使用亦不成問題。

簡單來說，麒麟鑊的價錢雖然較一般不鏽鋼炒鑊及易潔鑊昂貴，但它由於採用了新的不黏技術，因此可以說是揉合了易潔鑊不黏易潔，以及不鏽鋼鑊耐用、導熱快的優點。假如你一直對不鏽鋼炒鑊躍躍欲試，卻又擔心清潔問題，不妨考慮這款可一鑊多用，安全又耐用的麒麟鑊。

麒麟鑊開鑊方法

麒麟鑊由於使用了不黏技術，因此開鑊方法不如一般不鏽鋼鑊繁複，第一次使用時只需要以食油滋潤鍋身，以中細火溫熱後洗淨即可使用。

麒麟鑊保養秘訣

儘管麒麟鑊加入新技術，但它仍然是不鏽鋼鑊，因此在煮食時要尤其注意。最理想的做法是先在凍鑊下油，然後用中火加熱，待食油冒起微煙時便可調細爐火，加入食物，隨後再因應情況加大爐火，切忌心急。

假如真的不慎燒焦食物，可先加半鍋清水落鑊，蓋上鍋蓋後以中火加熱十五分鐘，其後再以百潔布打圈清洗，即可以令麒麟鑊回復新淨。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/02/26)

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