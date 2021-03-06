淘寶｜天貓超市38入貨攻略 盤點必領優惠券 買滿¥199即減¥100

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-03-06 18:00

淘寶的貨品從服飾到家電包羅萬有，向來都是不少港人的首選入貨平台，加上不時推出大型減價活動，只要看準時機入手，價錢隨時比香港便宜不止一半！適逢「淘寶38節」，除了淘寶和天貓正密鑼緊鼓進行優惠活動，天貓超市亦推出了各式各樣的優惠券及降價促銷，想輕輕鬆鬆安坐家中，一站式買齊熱門零食、糧油雜貨，那就絕不能錯過這次的大好機會！

最近國內興起不少網紅零食，假如你特別愛吃，那就千萬別忘了到天貓超市逛逛。天貓超市是淘寶打造的網上零售超市，不論是米麵雜糧、清潔用品、護理用品、母嬰用品、家居百貨等一應俱全，購買後貨品更直接送到家門口，既方便快捷，又省時省力，要是趁著優惠期間入貨，還能省下一大筆呢。

隨著「淘寶38節」活動舉行得如火如荼，相信有不少人已經發現天貓超市並沒有參與是次優惠活動，但儘管如此，天貓超市其實不時會有隱藏的優惠券及小型的降價促銷，譬如是「第二件0元」、「2件5折」、「滿¥199減¥100」等，假如想趁「淘寶38節」把生活百貨一併買齊，編輯整理了近期必領的優惠券，現時正進行的降價促銷活動，以及必買推薦。

1. 購買指定食品滿¥199減¥100

由即日起至2021年3月31日，用戶可於產品頁面中領取優惠券，並於會場內購買指定食品滿¥199即可立減¥100，領取數量不限，可與其他優惠券疊加使用。

【必買推薦：山藥薄片】

淘寶上的零食種類之多有時實在令人難以選擇，假如想一嚐香港難以買到的零食，又不知哪款值得購買，那麼把網紅零食山藥薄片加入購物車中就準沒錯了。皆因這款零食採用傳統工藝製作，將山藥切片烤烤，製成品比薯片更薄更脆，熱量亦相對更低，酥脆之餘，口感更比薯片清新不油膩，好吃的程度就連李佳琦亦推薦過它呢！

2. 購買指定糧油雜貨滿¥99減¥50

除了指定食品，購買糧油雜貨同樣可享優惠。由即日起至2021年3月31日，用戶可於產品頁面中領取優惠券，並於會場內購買指定糧油雜貨滿¥99即減¥50，這款優惠券同樣可多次領取，可與其他優惠券疊加使用。

【必買推薦：稻香黑土五常有機大米】

雖然在淘寶買米不比在超市購買方便快捷，不過編輯卻不時在Facebook淘寶分享群組上發現有不少網友均非常推薦出產自中國東北的大米，更大讚吃光來飯香濃郁，口感筋糯，非常值得一試。

這款稻香黑土五常有機大米產自黑龍江省五常市，早已是國內家喻戶曉的大米代表，當地出產的大米之所以如此受歡迎，甚至擁有「米中翹楚」的稱譽，主要是由於當地的黑火層厚達40cm，可供給稻米生長的謍養元素十分豐富，加上優質的水源及足的日照時間，令東北米的直鏈性澱粉值恰到好處，因而帶來軟糯可口，富粘性但不粘牙的口感。而米粒在蒸煮後更粒粒飽滿，香味濃郁，對「無飯不歡」的家庭來說，實在是不得不試！

3. 指定品牌紙巾第2件0元

紙巾及飲料都是需要定期補貨的物品，不想每次都「一抽二褦」辛苦提回家，但每次到超市補貨時非常麻煩又費力氣，倒不如轉戰網購把它直送家中，那就最適合不過了。現凡於天貓超市購買指定品牌紙巾及飲料，第2件即可享0元優惠，與此同時，場內部分產品亦可享2件75折、滿¥138減¥45等優惠，大家可到會場逛逛。

【必買推薦：維達藍色經典卷紙】

雖然維達的卷紙在香港隨處可見，但天貓超市的價錢卻遠比香港街價及藥房價更便宜，尤其是優惠期間，大手掃貨絕對可以讓你省回不少。譬如這一款十卷裝的經典卷紙，於HKTVmall上的平均售價約$35元一條，約$3.5一卷，但假如在天貓超市購買，適逢「第2件0元」的優惠，只要¥39.9就可以買到兩條卷紙，平均$1.9一卷，即使是計算匯率後仍比香港便宜。既然紙巾是需要經常補貨的消耗品，把握優惠一次過買多點，自然也就慳得更多。

「淘寶38節」多重優惠必搶超級紅包

最後提提大家，淘寶「淘寶38節」活動正進行得如火如荼，如果有意在淘寶及天貓超市購買任何產品，記得先按此連結領取超級紅包。另外，由於天貓超市的優惠繁多，大家購物前記得先於商品詳情頁面領取天貓超市購物券，再結合信用卡、集運優惠一同使用，將所有優惠一網打盡！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/04)

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