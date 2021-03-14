春天濕重經常眼瞓易攰？3款燉檸檬簡易食療　去濕斬病根 捱夜必飲

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-03-14 18:00

春天天氣變得特別潮濕，每天早晨起床的時候感覺特別疲勞？明明已經睡到自然醒，卻總覺得渾身不帶勁，整個人都懶洋洋的，就連上班都無法集中精神嗎？明明到飯點時間卻沒有胃口，或者才吃一點東西就腹脹？然後，晚上排便時大便竟然稀軟不成形，甚至黏在馬桶上很難沖掉？很多人誤以為這些都是感冒先兆，其實可能是「濕邪」上身。

在我們的日常生活中，很常會聽到別人提起「濕氣」兩字。其實，濕氣乃萬病之源，是人體亞健康狀態的表現，假如濕氣在體內排不出來，小則可能會引發一些身體不良連鎖反應，譬如是長青春痘、月經不調、痛經、手腳冰涼、肥胖等；重則更會導致各種慢性病、惡性病的發生，最後大病小病接連不斷，因此濕邪絕對是使我們身體變差的罪魁禍首。

（圖片來源：養生一族官網）

體內濕氣從哪裡來？

偏偏香港空氣濕度高，人體在經過秋涼、冬寒、春濕後，容易受濕氣入侵。而且，大部份都市人上班時長期處於冷氣空間，表皮毛孔收縮，無法散熱之下，便會造成血液循環不良，使你的身體在不自知的情況下一點一點地堆積濕氣。

精神不振可能是濕氣作怪。

「濕」並不只存在於環境中，不良的飲食習慣亦是導致聚濕的關鍵元兇，像是暴飲暴食、過飽或過饑、過度寒涼飲食，或者是吃得太油、太甜、太重口味，通通都會損傷脾胃功能，一但脾胃虛損無法正常代謝時，便會變成一種濕氣。因此，身體除濕要從飲食習慣「健脾」下手，從根源減少濕氣產生。

排濕氣飲食怎麼吃？

想要袪除體內的濕氣，方法其實很最簡單，只需要用上「檸檬」及「薑」。兩者都具有極佳的驅寒去濕功效，放在一起燉之後，並不是怪異的搭配，反而是天然的袪濕補品，是濕氣的最強剋星。唯獨製作過程較繁複，假如覺得麻煩又怕做錯，不妨可以直接購買市面上即沖即飲的產品，方便早晚飲用。

真正的冰糖燉檸檬，色澤是這樣的。（圖片來源：養生一族官網）

★【香港製造，真材實料】養生一族：檸檬薑系列

雖然坊間的養生茶、燉品類的養生商品比比皆是，不過由「養生一族」出品的燉品依然在眾多品牌之中脫穎而出，在網上大獲好評，口碑實在不錯，而靠的就是真材實料。養生一族從由原材料處理、燉製至包裝，全程100%香港人手製造，最高紀錄更月賣2,000多瓶。

（圖片來源：養生一族官網）

養生一族的檸檬薑系列是專門為濕重人士而設，採用的是新鮮西西里檸檬，它沒有酸澀味，味道特別清香，混合老薑及小黃薑，並配合冰糖或黑糖燉足十二小時，過程不加水、防腐劑及無添加劑，綷取最原始的精華，達致更佳的養生保健效果。

而為了保持檸檬軟腍口感，讓客人品嚐到最佳品質，養生一族除了將檸檬薄切之外，亦採用了少糖配方，減少檸檬對糖份吸收，避免變硬，同時也讓健康產品更健康。儘管是少糖配方，但即使用水沖開後仍然相當夠味，味道並非一昧的「死甜」，天然可口。

檸檬薑具有祛濕散寒之力，是濕氣的剋星！

新鮮的西西里檸檬含有豐富的維他命C、B2、糖類、鈣、磷及鐵等營養成份，具有生津健脾、清熱下火及化痰功效。

（圖片來源：養生一族官網）

加上含有豐富薑黃素的老薑及小黃薑，具有溫胃驅寒、消食止痛的功效，驅寒效果極佳，能提升體溫，雙倍加強健脾療效。經常喝檸檬燉薑，便能促進身體排出濕氣，相當有助於日常養生。特別是在早上剛起床胃口不開的時候，喝杯檸檬薑便能暖暖胃，促進腸道消化，而且薑性辛溫，能加快血液流動，帶來提神的功效，喚醒元氣滿滿的一天。

兩款檸檬薑怎麼選擇？

養生一族自家調配兩款不同的檸檬薑，首先「黑糖檸檬薑」採用純正黑蔗糖，中醫認為黑糖可以益氣補血、健脾暖胃、改善經痛、手腳冰冷，活血化淤等功效，因此尤其適合在秋冬季節飲用，及有手腳冰冷、經痛、宮寒困擾的女士及寒底人士。

（圖片來源：養生一族官網）

至於另一款「皇牌檸檬薑」，採用的則是天然的冰糖燉製。而在中醫角度而言，冰糖同樣擁有極高的保健價值，並且有補中益氣、養陰生津、和胃潤肺、止咳化痰的作用，對於肺燥咳嗽、乾咳無痰、咯痰帶血有良好功效。假如你屬容易上火人士，譬如是有便秘、口舌生瘡的情況，為了防止上火則可以選用這款冰糖製的皇牌檸檬薑。

（圖片來源：養生一族官網）

★ 氣管敏感，煙酒過多及經常捱夜人士必飲：陳皮冰糖燉檸檬

檸檬不止可以搭配薑，另外與陳皮結合之後，效果更是相得益彰。養生一族的「陳皮冰糖燉檸檬」是他們店鋪最具人氣的成名之作。事源是老闆為了紓緩女兒的氣管敏感問題，親自鑽研燉品長達三年，得出獨門配方，用上營養豐富的西西里檸檬和屬性溫和的新會十年以上老陳皮，改善了女兒長久而來的氣管敏感。

另外，陳皮冰糖燉檸檬還有健脾、開胃、養肝功效，可以止咳化痰、緩緩舒緩喉嚨不適，用途相當廣泛，屬日常煙酒過多及經常捱夜人士之恩物。

（圖片來源：養生一族官網）

★ Deluxe 尊享優惠：養生一族套裝優惠低至89折

現時凡購買養生一族皇牌套裝即可享有89折，當中包括陳皮冰糖燉檸檬、黑糖檸檬薑、皇牌檸檬薑共三樽，埋單只需$399（原價$444），換言之平均一樽只需$133，相當抵飲！另外還有多款不同套裝，同樣以優惠價發售，按此連結前往選購啦！

▼ 超多媽媽、OL推介，網上好評如潮 ▼

即將踏入濕答答的梅雨季節，每到三四月份，潮濕的天氣使人體更容易產生濕氣。因此養生祛濕，刻不容緩。如果你亦深受濕重情況困擾，甚至嘗試過其他方法依舊無效，不妨試試從食療開始著手改善吧。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/14）

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