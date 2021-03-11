電動牙刷邊隻好？附消委會評測推薦　清潔力強兼實時監察刷牙情況

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-03-11 18:08

天天刷牙，為什麼牙齒還是黃黃的，而且還有厚厚的牙垢堆積？牙齒一黃，整個人都變得不自信了，再差的皮膚都可以借助粉底液遮暇，可是牙齒卻不能奢望粉底液來為你遮住瑕疵。想要養出一口潔白牙齒，在展露笑容時散發迷人魅力？那麼就更應該注重口腔及牙齒護理，重新認真看待刷牙一事。畢竟牙黃不僅關乎你的顏值，而且亦與健康息息相關，一但牙齒出現問題，不止會衍生各種口腔疾病，譬如是如蛀牙、牙周病、口腔發炎等，同時還會帶來痛楚，使你咀嚼無力，嚴重影響食慾和情緒，甚至助長身體其他慢性疾病的發生。

定時刷牙固然是防止蛀牙、牙周病、牙齦問題的關鍵辦法，不過原來牙刷的挑選對於預防口腔問題亦有著舉足輕重的作用。事關我們每日刷牙時，口腔內的死角大概就佔據了40%，使用普通牙刷往往很難徹底清潔這些難洗部位。再者，普遍人難以掌握最正確的刷牙方法、力度、時長及方向，令牙菌斑殘留口腔，繼而引致眾多口腔疾病。

相反，由於電動牙刷能夠利用震動、旋轉或擺動凡方式來去除牙菌斑，因此其清潔力度更均勻，接觸面更廣。目前亦有不少研究數據證實，電動牙刷對於清潔齒垢、抑制牙菌斑的成果的確比普通牙刷更為顯著，也難怪電動牙刷越來越普及起來。

儘管刷牙不是一件簡單的事情，但是我們可以通過電動牙刷把口腔清潔簡單化。不過，坊間電動牙刷商品實在多得令人眼花繚亂，到底該如何入手是好呢？下文嚴選4大熱賣電動牙刷款式及型號，好用之餘口碑亦相當不俗，當中更有由消委會推介款式，絕對值得參考一番。

【1】Oral-B - GENIUS G10000 智能電動牙刷$1399（原價$1998）

消費者委員會曾針對市面上16款電動牙刷進行測試，而報告中Oral-B GENIUS G10000就獲得4.5分整體評分（滿分5分），屬消委會推介最高分電動牙刷之一。雖然原價稍貴，可幸的是現時正進行減價活動，折後只需$1399，非常值得納入考量。

GENIUS G10000 採用3D震動旋轉技術，在每分鐘上下45,000轉、左右9,900轉的超強基礎上，加以獨特的0.01MM超細毛護齦刷頭，在口腔和牙齒間創造出超越潔淨力，能徹底清潔口腔每一個死角位，並震碎超過99.8%牙菌膜。關鍵的是，那柔軟輕柔得如花瓣般的刷頭，配合3內置三重壓力控制和2分鐘定時提醒，能夠智慧平衡力道，不傷牙齦不流血，清潔同時呵護敏感牙齒。

GENIUS G10000最大優勝之處在於其一系列的智能功能，它與舊式的電動牙刷截然不同，能夠以藍牙連接Oral-B App，讓電動牙刷變得智能化、高科技化。Oral-B App配合動態追蹤裝置，可實時偵測刷過的口腔位置，讓用家不會漏刷任何一處。另外，通過Oral-B App還能夠自訂智能護齦程序，全方位記錄和分析，提醒正確刷牙方式，就像牙醫隨時在你身旁，這正正是普通手動牙刷無法實現的。

多達6種的清潔模式，包括標準日常清潔、牙齦按摩模式、敏感牙齒呵護、美白牙齒、深層清潔模式及舌頭潔淨，一次過滿足不同潔牙需求。

附送可替換刷頭，0.01MM超細毛護齦刷頭(敏感) x2 、CrossAction刷頭(日常清潔)及3D White專業美白刷頭(美白)，方便替換。

另外，附送的型格鳶尾花紫USB旅行充電盒，能用1個插頭同時進行電動牙刷和手機充電，提供長達12日電池使用時間，續航力相當優秀。

【2】Oral-B SmartSeries 6000 藍牙電動牙刷$1099

Oral-B SmartSeries 6000屬於轉動式電動牙刷，同樣採用3D震動旋轉技術，每分鐘上下震動40,000次加左右旋轉高達8,800次來清潔牙縫間與牙齒表面的牙菌膜，其清潔次數足足是手動普通牙刷的80倍，清潔能力亦相當出色。

SmartSeries 6000屬於智能牙刷，因此同樣可通過藍牙連接至Oral-B App，透過App為用家提供實時的刷牙指導，用家更可根據自己的刷牙習慣，自訂個人化流程，起到很好的監督作用，並幫助用家養成正確的刷牙習慣。

至於刷頭方面，採用的是專業小頭圓形刷頭，刷毛大小形狀剛好完美地覆蓋每顆牙齒，溫柔呵護的同時也令清潔做得更徹底及仔細。而且，SmartSeries 6000與所有正品Oral-B牙刷頭兼容，日後需要更換刷頭亦相當方便。

SmartSeries 6000雖然較GENIUS G10000少一種清潔模式，不過亦有5種專業模式可選，包括日常清潔、專業清潔、敏感、牙齦控制和美白，能一次過照顧到多種潔齒需要，功能絕對綽綽有餘。

【3】Oral-B P2500 (Pro 2500) 黑魂版 3D電動牙刷$478

市面上電動牙刷選擇之多，讓消費者可以按預算和需求去挑選。而這款Oral-B P2500雖然平價，但性能卻相當不俗，清潔效果比起使用普通牙刷絕對更乾淨。關鍵的是，它在消委會測試中，於潔齒效能和方便程度兩方面均獲得4.5高分，惟寧靜程度稍為遜色只得3.5分，但整體評分也有4分，以$478這個價錢來說，CP值甚高，實屬平價之中的最佳選擇。

P2500配備3D震動旋轉型技術，來回旋轉及振動能夠達每分鐘54,900轉，配合完美16度刷毛角度CrossAction刷頭，對比普通手動垂直刷毛牙刷能清除最高達99.8%的牙菌膜。

設有標準日常清潔及牙齦保護刷牙兩種模式，及30秒4段計時器，確保每次刷牙都達到牙醫推薦的刷牙時間，而且每個區域都刷得乾乾淨淨。加上內置壓力感應器提示減輕力度，因此敏感牙齒及有牙肉問題人士同樣適用。同時，隨機會附送專屬全黑輕便旅行盒，日後出差或旅遊時攜帶出門也非常方便。

【4】飛利浦 Philips 聲波震動牙刷 HX6809$449（原價$799）

飛利浦 HX6809同為平價之中的戰鬥機，性能不容小覷，它與Oral-B P2500不同的是，HX680採用Sonicare的先進聲波技術，具有每分鐘31,000次的頻率振動，不僅可以清潔牙齒表面，並且能有效引導水流在齒間和牙齦線移動，產生流動潔力，全面沖刷口腔盲區，相較普通牙刷去除多達7倍牙齦線區域的牙菌斑，達到更強更徹底的清潔效果。

相比起其他電動牙刷，雖然HX6809的功能不算太多，只得強或弱2種震動強度可選，但勝在價格公道，基本功能俱全，另外還有壓力感測器、2分鐘智能計時和30秒時般定時器，能夠通過改變震動聲音和頻率來提醒用家力道過大，確保刷牙時長正確，功能非常貼心。

想要維持口腔健康和潔淨，有效清潔齒縫亦是降低齲齒、牙齦發炎等疾病發生的關鍵。然而，牙籤清潔效果成疑，並且存在牙縫變大風險；而牙線操作麻煩又需要特定技巧，因此水牙線機（又稱家用沖牙器）便應運而生，藉由噴射水柱和特定頻率的震動來沖入口腔，清潔牙縫間之污垢，特別是一些隱秘部位，像是牙縫隙丶牙齦溝等普通牙刷難以觸及的位置，其清潔效果夠徹底之餘，使用起來也相對溫和，適合所有人士使用，尤其是本來牙縫較闊、有牙垢或牙菌斑困擾、箍牙、敏感智齒、牙周病患者等。

【5】Waterpik 潔碧無線型水牙線機 WP-462E2$699

潔碧為美國牙醫協會推薦的口腔護理世界品牌，旗下推出的水牙線機，經臨床試驗證明能夠深入牙縫和牙齦溝，清除食物殘留和清除應用部分99.9%的牙菌斑，相比使用傳統牙線，能夠帶來3倍以上的高效清潔效果，只要14天就能切切實實地體會到水牙線帶來的良好效果。

內置雙壓力控制系統，擴大清潔面積之餘，同時減輕水柱對敏感牙齦的壓力較低，讓水流溫和不刺激，使用過程中不會產生痛感。可與你最喜歡的漱口水一起使用，留下乾淨、新鮮的感覺。

潔碧無線型水牙線機隨機附送噴頭，分別是標準噴頭、正畸噴頭、牙菌斑噴頭、舌苔清潔噴頭。尖端還可以旋轉360°，直達嘴巴的所有區域，例如是齒縫、齒齦、牙齦邊緣、大牙後側、舌側及所有死角位，快速噴除一些惱人的食物殘渣、牙垢、牙菌膜，抑制細菌滋生，從而大大減少患上口腔疾病的機率。

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