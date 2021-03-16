繼姜濤後！Crabtree & Evelyn 與《全民造星3》Ben合作推追夢禮盒

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-03-16 17:06

著名護膚品牌Crabtree & Evelyn憑藉潤手霜產品打響名堂，他們家的潤手霜幾乎是每個香港女生手上也擁有一支。然而，除了熱賣的潤手霜之外，目前由Crabtree & Evelyn精心策劃的四大生活及護膚系列同樣值得我們關注。當中的經典Crabtree系列，寄語「重拾本質」，主打去角質煥膚清潔產品，改善乾燥暗啞肌膚，結合中性怡人的的蘋果木清香，男女皆宜，亦吸引了不少忠粉入手。

今個月，Crabtree & Evelyn延續了Crabtree系列「重拾本質」的精神，以 #展現真我、#LiveYourTruth 為主題，與《全民造星III》的冠軍趙祥誠Ben攜手合作，由他親自挑選出別具象徵意義的護膚產品，打造成為獨一無二的限定追夢禮盒。各位《全民造星III》的忠實觀眾，想要知道哪些是Ben在追夢路上的最佳作戰夥伴？繼續閱讀下文，與Ben一起來啟發靈感與夢想吧！

折骨舞新星 — 趙祥誠 Ben的下一個里程碑

Ben於16歲時在網上自學跳舞，曾參加電視節目《這！就是街舞第2季》表演折骨舞，最後憑《全民造星III》一炮而紅，成為新一代「舞王」。雖然成名之路顛簸，卻從沒澆熄他對表演及折骨舞的熱情。他坦言，在比賽中學會了的不是如何取勝，而是在舞台上表演的價值。奪冠後的他並沒有變得驕傲自大，而是選擇忠於自己、做好自己，並將眼光放得更高更遠，希望呈獻更多獨具創意的表演，將折骨舞在亞洲發揚光大。

Crabtree & Evelyn同樣力求創新與蛻變，相信生活中總會遇到困難，無論是在感情路，或是追逐個人目標的旅途中，難免都會有感到怠倦失意的時候，這與Ben不屈不撓的精神如出一轍。今次兩者共同合作，不僅帶來了耳目一新的新品，同時Ben更顛覆傳統，大膽地以詭魅高難度舞姿，為Crabtree & Evelyn合作拍攝多張硬照：

由Ben親自挑選的 Crabtree & Evelyn “ Dream Team ”

今次Ben特地在Crabtree系列中，選出了他在舞蹈旅途中不可或缺的護膚夥伴，讓他在休息時間洗去一天過後的辛勞與汗水，與他繼續前往夢想的下一站。

★ 一套洗去疲勞與煩惱，追夢途上專注發揮：Crabtree日常補濕滋潤套裝（價值HK$600 限時優惠HK$480）

一天緊湊的工作讓你的妝容都溶化了，而且還汗流浹背，渾身濕透。「Crabtree 日常補濕滋潤套裝」由Crabtree系列皇牌的保濕和清潔產品組合而成，涵蓋臉部、手部及身體護理，從清潔、去角質，再到保濕、修護，一個套裝一步到位，讓你從頭到腳洗去所有的疲勞和煩惱，助您精力充沛地面對日常工作，為追逐夢想的一天做好準備！

Crabtree日常補濕滋潤套裝（價值HK$600 限時優惠HK$480）

套裝包括：

1. 柔膚 + 緊緻身體潤膚乳液 - 250ml

蘊含舒緩植物油混合物和蘋果提取物，不僅能夠有效滋潤肌膚、保持肌膚水油平衡，成份中的蘋果酸還能有效溫和地去除皮膚多餘角質層，對於「雞皮膚」問題有明顯改善，堅持使用便能煥白肌膚。關鍵是質地富有水分卻不厚重，加上獨特的蘋果木清爽氣息，瞬間醒腦提神，帶來輕盈又舒適的護膚體驗。

2. 潔淨 + 醒膚沐浴啫喱 - 250 毫升

「潔淨 + 醒膚沐浴啫喱」為你開展護膚日常，帶來醒神的早上。配方含有去角質功能的蘋果果酸成分，有效潔膚並為肌膚重拾光澤，洗後留下Crabtree 的撲鼻芳香。配合「柔膚 + 緊緻身體潤膚乳液」一起使用，功效自然事半功倍。

3. Crabtree 煥膚 + 再生潔面泡沫 - 125ml

「Crabtree 煥膚 + 再生潔面泡沫」為潔面第一步的必備產品，糅合蘋果萃取物和蘋果水，以發揮出最大的保濕功效。另外，亦添加了竹萃取物及蘋果果酸，有助去除污垢，達致溫和的潔膚效果，使洗後的肌膚變得乾淨又飽滿。

4. 再生 + 滋養護手霜 - 25ml

使用具有多重功效的「再生 + 滋養護手霜」，便能為雙手即時修護補水。成份中的蘋果水與乳木果油，猶如為雙手注入源源水分。質感輕盈不黏膩，快速滲透，令暗淡乾燥的肌膚煥發新生。

★ 天然蘋果纖維成份，輕柔去角質，讓你隨時隨地以最佳狀態應付拍攝：Crabtree 唇部+手部滋潤套裝（價值HK$470 限時優惠HK$376）

你也像趙祥誠Ben一樣，在努力的追逐夢想嗎？使用Crabtree 多功能的「唇部+手部滋潤套裝」，全滿覆蓋你的護膚需要，解決唇部與手部乾裂暗沉的困擾，讓你準備好隨時隨地以最佳狀態示人！

Crabtree 唇部+手部滋潤套裝（價值HK$470 限時優惠HK$376）

套裝包括：

1. 再生 + 滋養潤唇膏 3.5G

在蘋果提取物的基礎之上，加入維生素E、黑加侖籽油、乳木果油四大主要成份，為缺水的雙唇注入滿滿營養。除了深層滋養唇部之外，還有助軟化和舒緩嘴唇的角質層及死皮，特別適合修復受損及敏感肌膚，舒緩敏感情況，促進肌膚細胞更新，令嘴唇皮膚變得更柔軟不脫皮。

2. 磨砂 + 柔膚唇部磨砂膏 - 3.5G

唇部問題一般都是圍繞乾裂、唇紋與暗沉三大方面，想要徹底改善唇部狀態，保濕及清潔缺一不可。只要薄薄塗上「磨砂 + 柔膚唇部磨砂膏」，便能溫和去除角質，同時保持水潤整潔，帶來低調光澤感。

3. 再生 + 滋養護手霜 - 75ML

多重功效的皇牌「再生 + 滋養護手霜」，為雙手即時修護補水。成份中的蘋果水與乳木果油，猶如為雙手注入源源水分。質感輕盈不黏膩，快速滲透，令暗淡乾燥的肌膚煥發新生

▼ 趙祥誠Ben x Crabtree追夢禮盒限時8折優惠 ▼

大家在追逐夢想的同時，也別忘了要適時為疲倦的肌膚與身體放鬆充電。由即日起，以上兩大由Ben親自挑選的追夢禮盒已經正式於Crabtree & Evelyn官網登場，如今「Crabtree 唇部+手部滋潤套裝」限時優惠只需 HK$376（價值HK$470）；至於「Crabtree 日常補濕滋潤套裝」同樣以優惠價 HK$480（價值HK$600）發售，大家不妨趁著是次限定禮遇，一次過試盡Crabtree系列的皇牌產品吧！

▼ 同場加映：Crabtree & Evelyn 2大優惠活動低至8折 ▼

Crabtree & Evelyn同時帶來多重禮遇，包括「Crabtree 探險 + 活力禮盒」限定8折優惠，一個套裝有齊柔膚 + 緊緻身體潤膚乳液 250ml、煥膚 + 再生潔面泡沫 50ml、再生 + 滋養護手霜 25ml三大護膚產品，為暗啞乾燥肌膚修複及補水，帶走雜質及瑕疵。

「Crabtree 探險 + 活力禮盒」限定8折優惠

另外，現時凡購買Crabtree系列任何單品，只要輸入優惠碼「LIVEYOURTRUTH」即可享有85折優惠。惟需注意，以上全部禮遇數量有限，售完即止，大家不妨按此連結或上面藍色連結前往Crabtree & Evelyn官網，趁早把你的心頭好統統加入購物車吧！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/16）

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