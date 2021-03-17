Price感謝祭｜編輯精選7款抵買減價品 Dyson 4折 Airpods Pro$988

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-03-18 10:30

無論是購買電子產品、家庭電器、個人護理用品，甚至是各式各樣的食材飲料，想在日常生活中慳得更多、買得更划算，購物前當然少不免要價比三家，而香港格價網Price.com.hk相信就是不少港人的格價好幫手。為答謝大眾支持，Price網購將於3月18至31日舉辦「Price 100萬會員感謝祭」，推出一系列低至$1激筍優惠，包括$1 Casablanca Snoopy四季被、台灣微熱山丘鳳梨酥、Disney兒童書、仲有$100 「芒亨」，實在不容錯過。以下立即為大家奉上優惠詳情，以及由編輯精選出7款必買產品。

Price 100萬會員感謝祭購物前必睇6大優惠玩法

1. 晚晚10點準時搶購優惠產品

Price會員感謝祭優惠多不勝數，但假如要數折扣力度最大的活動，必定不可錯過每晚10點的「人氣產品Super Deal」。屆時多款熱賣產品將以優惠價發售，其中包括Sony WH-1000XM4 無線降噪耳機只售$1,838、Apple AirPods Pro半價發售、Dyson產品亦低至4折。除此之外，同場亦有多款減價人氣家電、數碼影音及遊戲娛樂產品，而部分商品的自取運費將會由「Zeek斑馬到家」贊助，讓大家連運費也一併省下。

2. 低至$1必搶產品

優惠當然不止於此，在活動期間，Price會員亦可於每日中午12時，以$1會員價購買Casablanca Snoopy四季被、台灣微熱山丘鳳梨酥、Disney兒童書及Price網購$100購物券等等，優惠產品超過500份。

3. 20+品牌限量優惠碼

優惠活動怎少得了優惠碼？活動期間，多個星級品牌及商戶，包括Samsung、Steelseries、Gigabyte、Ogawa等，將會輪流推出低至3折的全店勁減優惠！不止如此，Price會員更可於全線星級品牌及商戶消費時使用Price網購的限量優惠碼，獲得額外折上折！

4. 會員購物即送過千元禮品包

與此同時，Price會員但凡於Price網購消費，即可以獲得Price送出的禮品包，當中包括HKTaxi $10 電子優惠券、Zalora 78折及5%現金回贈優惠碼、hmvod 新客戶額外1,000點數及JOOX 30日VIP音樂服務，價值逾$1,000。

5. 用指定信用卡買滿$400回贈$100

由2021年3月22日起至2021年3月28日，BLOOM用戶只要將ZA Card連結至BLOOM App內，並於Price網購單一商戶消費滿HK$400，以該ZA Card結帳即可享HK$100現金回贈。優惠名額先到先得，送完即止。

6. 額外送 $800 PriceCare 維修補償

活動期間只要購買指定的原裝行貨產品，除原廠保養外，Price亦會額外贈送6個月，高達$800的PriceCare 維修補償。買家只需在購物後填寫簡單表格即可享有保障優惠。

提提大家，以上大部分優惠只限會員獨享。假如尚未成為Price會員，購物前記得先按此連結於網上進行免費登記，以便將折扣優惠一網打盡。

Price會員感謝祭的優惠商品眾多，加上過往的活動反應均非常熱烈，場內的熱賣產品幾乎不用數分鐘便會全數售出，為了方便大家快人一步搶購，編輯已經率先做定功課，精選出7款超抵買產品：

1. 3月18日必搶：Dyson Supersonic HD03 升級版

優惠搶購價：$1688 原價：$3380 數量：限量5件

不同於一般家用風筒透過吹出強勁熱風來烘乾頭髮，Dyson Supersonic風筒使用了V9數碼摩打，透過吹出可控制且溫和的高速氣流來去除頭髮表面的水分。而內置的智能控溫科技伯每秒自動偵測溫度約 40 次，除了令乾髮速度大大加快，亦防止高溫對頭髮造成熱損傷，避免髮絲因過熱而變得乾旱毛躁。與此同時，高速氣流亦會將納米級的負離子從髮根覆蓋至髮尖，減少頭髮靜電，締造更順滑亮澤的頭髮。

HD03是HD01的升級版，隨機附贈全新及重新設計的造型配件，包括順滑風嘴、造型集風嘴、擴散風嘴及柔和乾髮風嘴，適用於不同的髮質及造型需求。譬如擴散風嘴特別適合用於電燙及捲曲頭髮，可更輕柔地吹送出更均勻及擴散氣流，令梳尖更可深入髮根；造型集風嘴的寬薄設計則可形成高速風葉，非常適合特定位置的頭髮造型，而不會破壞其他位置的造型。在乾髮之外，亦令頭髮造型方面更加靈活。

2. 3月19日必搶：Dyson Cyclone V10 Animal

優惠搶購價： $1980 原價：$4980 數量：限量3件

Dyson Cyclone V10 雖然並非新型號產品，不過產品自上市以來一直受到不少用家推薦。全因V10在內部結構上作出了不少調整，機內身所採用的數碼摩打不僅轉速每分鐘可高達 125,000 轉，呈一直線的摩打與集塵筒設計亦可把空氣直接帶入機內的14個氣旋，從而產生79,000G離心力，將微粒如花粉，甚至細菌一一吸入並拋入集塵筒內。

摩打內亦具有智能調控，自動偵測所處環境的高度、氣壓、溫度而調整吸力。不僅可快速並徹底地清潔家居各處，加上全機過濾系統，亦可防止灰塵、致敏原和細菌漏回空氣中，使吸塵機可保留99.97％小至0.3微米的塵垢，並排出更潔淨空氣。

Dyson Cyclone V10型號共有Animal、Fluffy、Fluffy+ 及Absolute 四款組合，不同版本的主機性能相同，不同之處在於配搭的吸頭適用於不同的環境及清潔需求。是次優惠的Animal版本搭配地毯專用嘅碳纖維刷毛深層吸頭，可將床墊和傢俬內中的毛髮和深層塵垢吸起及去除，特別適合飼養寵物的家庭使用。

3. 3月20日必搶：Nintendo Switch 動森版主機

優惠搶購價： $1850 原價：$2340 數量：限量5件

Switch迄今為止共推出了三款主機，分別是標準版紅藍主機、電池持續時間加長版主機，以及輕量版的Switch Lite。是次優惠的主機屬於標準版型號，不過在設計上卻用上了大熱的動物森友會作主題，機身使用湖水綠與Tiffany Blue柔和配色，而機背及底座均印有動物森友會的角色圖案，非常可愛。

Switch是目前掌機中畫質最佳的遊戲機種，6.2吋的螢幕具備1280x720的解析，玩家可通過體感、連線、多人對打等方式進行遊戲，而使用模式亦相當全面，除了可透過主螢幕，以掌機模式遊玩，亦可利用HDMI連接線及底座接駁電視機，當投射到電視上則可輸出1080p的影像。除此之外，Switch亦內建32GB儲存空間，並支援Micro SD儲存卡，最多可擴充2TB容量。而電量方面則可使用2.5至6.5小時，加上採用了USB Type-C充電，因此即使是在外使用時電量不足，亦可透過行動電源替遊戲機充電。

4. 3月21日必搶：Apple AirPods Pro

優惠搶購價： $988 原價：$1999 數量：限量5件

AirPods Pro是Apple首款配備ANC主動抗噪功能的入耳式耳機。而所謂的降噪耳機，顧名思義就是透過降低周遭噪音，從而提升聆聽音質。加上採用了長行程的新振膜單元，音色方面也比起上兩代AirPods做得更加專業細膩，低音更加渾厚有力，帶來更高層次的音樂體驗。

除了具備廣為人知的降噪功能外，經過去年的蘋果發布會上，現時Airpods Pro可透過偵測用家頭部及裝置的移動，來精巧地調整音場和聲音方向。簡單來說，就是模擬出如戲院般的環繞音效，讓用家在觀賞電影時更能身歷其境。

與此同時，Airpods Pro亦新增了自動切換裝置功能。故名思義就是讓用家可以在登入了同一Apple ID的裝置之間自動切換。舉例來說，假如你正在使用iPad觀看電影，突然接到來電，那麼耳機便會立即自動與iPhone連接，方便用家接聽電話。

5. 3月22日必搶：Sony WH-1000XM4

優惠搶購價： $1488 原價：$4980 數量：限量3件

WH-1000XM4搭載的高清降噪處理器QN1採用全新演算法，耳機上的每個耳罩均有兩個麥克風，可捕捉環境噪音並將數據傳到高清降噪處理器 QN1，而此處理器會與Bluetooth® Audio SoC同步運作，以每秒逾700次的速度感應來調整音樂和噪音信號，並進行即時降噪處理，再配應用程式調節環境音效，降噪性能比一般頭戴式耳機的更加強大。

聲音表現方面，雖然WH-1000XM4同樣不支援AptX高清音質傳輸制式，不過卻提供了SBC、AAC和LDAC傳輸方式，LDAC比傳統藍牙音效傳輸的數據多約三倍，音質效果可足以媲美有線連接。加上40mm動圈配合液晶聚合物振膜、DSEE 數碼音質提升技術，令低音飽滿清晰之餘亦強而有力。

另外，WH-1000XM4同樣具備智能而板，用家可於面板上以輕觸的方式操控耳機及音樂播放，假如收到來電又無法騰空雙手接聽電話，耳機用家開始說話，耳機的Speak-to-Chat及 Precise Voice Pickup 技術就會自動識別到用家的聲音並作出反應，停止音樂並引入環境聲音，方便進行通話。

6. 3月23日必搶：Super Mario 3D World

優惠搶購價：$188 原價：$428 數量：限量 10件

Mario遊戲系列向來是任天堂的皇牌之作，適逢Mario誕生35週年，任天堂今年便將過往Nintendo Wii U 上推出的Mario 3D 動作闖關遊戲升級至Switch上。玩家將會化身瑪利歐角色們，於滿佈機關的「妖精國」展開冒險，勇闖3D世界拯救被庫巴捉走的妖精公主。遊戲玩法當然亦有不少突破。除了支援4人同樂合作模式，本作中亦加入了更多的好玩的變身能力道具，譬如可變成「貓咪瑪利歐」的超級鈴鐺，亦可分身成二人，甚至變成各種姿態來讓能力升級！同時角色的移動速度、空中滑行的時間等元素亦有所升級，大大提升了遊戲的可玩性，令闖關過程更有趣味！

7. 3月24日必搶：SAMSUNG 55" TU7000 Crystal UHD 4K

優惠搶購價： $4999 原價：$7980 數量：限量5件

作為大型家電，電視機售價向來不便宜，想找一部質素好一點的，八九千也絕對少不了。假如有意更換電視機，是次的活動中亦有不錯的優惠，55吋的Samsung智能電視、具備4K畫質、HDR，搶購價不到五千，相當抵玩！

SAMSUNG TU7000 外型上貫徹品牌一向的簡約風格，機身纖薄並採用無邊框設計，配合機內搭載的Crystal 處理器 4K，除了帶來極致大屏幕視覺效果，影像質素亦比一般的全高清電視提高近4倍。與此同時，內置晶片亦可為影像進行色彩協調、高對比度最佳化和控制HDR，帶來的不止是清晰銳利畫面，電視的光位表現上亦更為明亮生動，即使在觀賞最暗場景時，亦能享受到更廣闊的色域和每個視覺細節。

值得一提的是，SAMSUNG TU7000 除了具備一般智能電視可下載應用程式，直接看Netflix及YouTube等智能功能，它同時亦可兼容智能家居生態系統，可與AirPlay 2無縫運作，把Apple裝置中的內容透過串流或共享功能投放在大屏幕上，在連接及操作方面也相當靈活方便。

以上的編輯推薦都是減價幅度較大，以及近期較為熱門的產品，不過由於數量有限，想要以最平最筍的價錢搶到心頭好，就記得要預早登記成為Price.com.hk會員，並於3月18至24日，每晚22:00準時到網站搶購。

同場還有更多優惠產品未能盡錄，有興趣的可按此連結，或以上「立即前往」按鈕到Price網站選購。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/17)

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