衣服放久起皺有異味？懶人必學快速急救法 除皺消臭殺菌 煥然一新

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-03-19 18:00

俗話說「人靠衣裝，馬靠鞍。」在如今「看臉」的時代，學會穿衣打扮的確很重要。然而，這並不是指穿衣品味，更重要的是一身整齊得體的衣服。即使你穿得再新潮、再昂貴，假如衣服渾身上下都是皺巴巴的褶痕，那麼依然會給人一種很邋遢的感覺，瞬間就會毀掉一套衣服的質感。可最惱人的是，衣服不論是機洗或手洗，洗後的衣服往往都會變得非常皺，加上最近踏入了濕答答的春季，潮濕天氣之下衣服不但難以乾透，還會帶有一股難聞的「噏」味，令人煩惱不已。

許多衣服洗後容易起皺，在衣櫃放久後甚至可以產生異味。

對於忙碌的現代人來說，能夠快速熨平衣服並有除臭效果的蒸氣熨斗，可以說是日常生活的不可或缺的家電之一了。不過，市場上的熨斗商品琳琅滿目，既有手提式又有掛熨式，各有各的用法，種類之多往往令人花多眼亂，不知如何挑選出最符合自己需求的款式。

近年就有一款主打「納米」技術的迷你熨斗引起注目，它不僅僅體積迷你、容易收納，關鍵是會釋放出強勁且持久的納米蒸氣，短時間就能除去衣服上的皺褶，並且達到加速衣物乾透、高溫殺菌、除異味的強勁效果，使熨燙後的衣服煥然一新，穿上身更舒適自在。

聽起來似乎非常實用，而且特別適合在出門前臨時為衣物「急救」使用，那麼下文就來暸解更多這款納米蒸氣熨斗，到底是否真的值得入手？

近年就有一款主打「納米」技術的迷你熨斗引起注目。

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【拳頭大小 收納和使用都超方便！】

由香港品牌JNC推出的首創「納米」蒸氣熨斗，比傳統的熨斗更輕盈更精緻，光看外表亦難以察覺它的「真實身份」。首先，體積相當迷你，主機身只有約拳頭般的大小，重量450克，甚至比一部iPhone更小巧，因此不論是貯存、使用或攜帶都相當輕鬆方便。加上高級的外觀設計，配備簡約時尚的白色手提盒，主機有紅色及深紫色兩色可選。

【超細納米蒸氣 極速加熱 快速高效】

儘管體積小巧，但其專業性能卻不容小覷。JNC 把「納米」技術加入於蒸氣熨斗之中，以最細、最快的蒸氣份子穿透布料，實現連續蒸汽噴射。整個熨燙過程都很順手，開啓5秒即會放出蒸氣，短時間之內便能撫平各種不同大小的摺痕，即使是在出門前才發現衣服皺巴巴也可以馬上處理，除皺效果相當不錯。過程中持續釋放的高濃度的負離子，更能令衣物恢復柔軟狀態，像新的一樣。

更重要的是，它一改普遍蒸氣熨斗會弄濕衣服的通病，事關它所產生的納米蒸汽水份子非常細膩穩定，且滲透力超強，熨後的衣服不但不會被打濕，亦不會看到明顯水珠和水漬。

【平燙及掛燙皆可 呵護不同衣物面料】

面對不同材質和不同厚度的衣物，譬如是尼龍、絲綢、纖維、羊毛、滌綸、絨毛、棉等等，JNC 納米蒸氣熨斗就支援平燙及掛燙兩種方式，加上強、弱兩檔控制，讓用家可以根據衣物的質地來選用合適的模式。而在「納米」蒸氣的打理之下，各種衣物都能在不破壞質料的前提之下一熨全平，甚至連夾克、西裝等也能達到快速除皺的效果。

【疫情必備 99.9%高效消毒 除菌除味】

除了擁有優秀的除皺效果，還有高溫深層消毒的作用。掛燙最高溫度可達200℃，平燙最高則可達150℃，輕輕一噴就能殺死99.9%大腸杆菌、白色念珠菌及超過96.7%金黃葡萄球菌。

兼且可以除去布料上的汗臭、菸味、潮濕霉味等，因此不止適用於衣物，就連家中的沙發、窗簾、小朋友的公仔玩具都能順便消毒保養，讓大家在疫情期間保持衛生乾淨，可說是用途非常廣泛的實用小家電了。

疫情期間，除了要保持個人衛生，家居環境衛生同樣不容輕視。不僅要勤於清潔家中每個角落，同時家居空氣質素亦是相當重要的一環。如今有不少人會在家裡放置空氣清新機，但假如客廳地方淺窄，那麼想要再添置多一部電器似乎就不太可行了。

於是，集多項功能於一身的電器便應運而生，更適合時下的蝸居家庭。而編輯近來亦發現了一部與眾不同的「3合1冷暖風機」，它不止有熱、冷風功能，最特別的是還具備了最新的水觸媒抗菌處理技術，能夠有效壓抑儲水滋生病菌，並分解空氣中的各種污染物，從而提升空氣品質，達到徹底淨化家居的卓越效果。

JNC 3合1水觸媒抗菌冷暖風機

自疫情開始，我們經常會聽到或見到「水觸媒」的字眼，但始終對它一頭霧水，到底水觸媒是什麼，與抗疫又有何幫助？

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「水觸媒」是什麼？

其實「水觸媒」是指以高技術聚合的「複合金屬化合物」，這種物質具有電子屬性，會形成具有半導體性質的納米級網格狀膜層，而經日本測試證實，它的確能有效分解空氣中游離的揮發性有害污染物質、微生物，並抗殺肺炎桿菌、綠膿菌、大腸菌及金黃葡萄球菌等細菌。簡單來說，它就是一種抗菌塗層物質，能為不同環境建立出一個持續抗菌的防護罩。

【抗菌、除臭、防潮、除甲醛四大功效】

JNC 3合1冷暖風機與普通的小型冷風機截然不同，它經過專業噴塗水觸媒抗菌處理，配合負離子空氣淨化技術雙管齊下，去除空氣中的懸浮污染物。至於煙味、廁所味以及亞摩尼亞氣味，水觸媒亦有顯著的除臭效果，一機就能滿足抗菌、除臭、防潮、除甲醛四大需求，提高空氣品質。

關鍵是，水觸媒的持久力極強兼無毒性，它能夠依附在物件表面形成堅硬薄膜，在轉化的過程也不會產生任何有害物質造成二冷污染，即使與人體皮膚接觸亦不會造成傷害，因此吹出來的風健康又清新，在家使用也大可以放心。

擁有２段熱風及２段冷風，配合12小時定時設置，四季皆適用，實現冬暖夏涼。

每次加滿水之後可以長時間使用達8小時，免卻反覆注水的麻煩。加上機頂附有智能觸控屏幕，可以實時顯示室溫，隨機更會附送遙控，方便遠距離操作，非常貼心。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/19）

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