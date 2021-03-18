Adidas波鞋突發折上折！減價鞋款額外低至5折 $225入手Stan Smith

網購攻略 網購攻略

撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-03-18 12:23

踏入三月，春天悄然而至，天氣逐漸回暖，各大品牌爭相推出2021年度的春季新品，其中深受港人喜愛的運動品牌Adidas，今次就特地找來了韓國當紅超級女團BLACKPINK詮釋Adidas Originals 新款女性「Watch Us Move」系列單品。由成員JENNIE、LISA、ROSE和JISOO拍攝一系列形象照，親身示範不同風格的運動穿搭，令一眾粉絲都忍不住紛紛搶購。你也想要趕在夏天來臨前，為衣櫃、鞋櫃換換季，卻又不想荷包失血嗎？那麼就不要錯過以下優惠了！

Adidas 官網波鞋突發折上折！

【Adidas 只限三天：SNEAKERS FLASH SALE】

就在今天（18日），Adidas官網推出了突發限時優惠活動，由即日起至2021年3月20日期間，凡購買指定減價鞋款，購買2對即可享有額外6折；3對或以上額外再有5折，換言之只要購買多過一雙鞋，立即可以享有折上折優惠，非常抵買！

雖然，Adidas官網時不時也會推出優惠活動，但是次優惠可謂比以往更加划算，畢竟減價鞋款額外再有折上折確實少見，加上全網限時免運費活動，連運費也能直接省下。既然機會如此難得，大家不妨好好把握，馬上約上親朋好友一同夾單搶購吧！

編輯到Adidas官網逛逛後發現，今次指定的減價鞋款十分之多，光是女裝款式就有超過300多件貨品；至於男裝款式亦有過300款任均挑選，當中包括SUPERSTAR、STAN SMITH、ULTRABOOST、NMD_R1等經典人氣波鞋，另外還有部份是男女童裝鞋款，數量之多絕對能夠找到心頭好。關鍵的是，不少鞋款原本已經在做4 ~ 8折，這意昧你只要多買 1 ~ 2 雙，隨時可以低至3 ~ 4折超震撼的價格埋單！

以下面減價貨品為例，STAN SMITH 運動鞋原價為$899，現減價至$449。假若購滿2件指定減價貨品，即可享額外6折優惠，即$269.4埋單；但如果是購滿3件或以指定貨品，那麼變相最後可以24折價錢，即$224.5入手這雙運動鞋！

認住以上黃色框內的標籤，標籤代表該產品符合是次優惠活動資格。

惟需留意，部份熱賣貨品只剩下少量尺碼，非常搶手，加入購物車後就要盡快下單了！按此藍色連結立即前往減價活動頁面逛逛吧！

🔻 按下圖看精選特價貨品推薦 🔻

你也有意入手減價鞋款？可以按此藍色連結前往Adidas官網活動頁面。

條款及細則: 1. 此優惠以單一訂單計算，累計訂單恕不適用。 2. 此優惠適用於adidas香港官方網上商店指定特價鞋款。 3. 特價貨品以其減價後金額計算折扣。 4. 所有使用此優惠購買的貨品恕不退換及退款。 5. 此優惠須受有關條款限制，及不可與其他推廣、員工折扣、adiCLUB優惠、及任何電子優惠券/優惠碼同時使用 （除特別註明外）。 6. 此優惠不能全數或部分兌換現金。 7. 折後價格將以四捨五入方式調整至最接近之整數 (如適用) 。 8. 愛廸達香港有限公司（「adidas」）有權隨時更改上述條款，恕不另行通知。 9. 如有任何爭議，adidas 將保留最終決定權。

（產品及活動資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/18）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送獨家優惠碼！