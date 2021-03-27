久坐久站腰酸背痛? 4款家用按摩工具推介 針對不同部位 一按見效

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-03-27 17:00

動不動就腰酸背痛、走路時感覺四肢沉重、每天的肌肉都非常疲勞……身為上班族的你是不是也有這樣的困擾？以往還可以趁出國旅遊時按摩做Spa放鬆一下，現在卻帶著一身酸痛不知如何是好？在花錢按摩以外，其實只要利用一些簡單的小工具，定期讓肌肉伸展與放鬆，已經可以遠離肌肉酸痛、肩頸背痛等各種擾人問題。

酸痛是怎麼造成的？

香港人生活節奏忙碌，上班幾乎佔去了我們一天中的大部分時間，不論是因工作需要而長時間久坐、久站，還是習慣性低頭滑手機，但凡是長期維持同樣的姿勢而缺少運動，都容易引起酸痛不適。儘管這種酸痛不致於引起生活不便，但長期下來不僅讓人越來越疲勞，假如牽涉到姿勢不良問題，嚴重起來更會引發出各種都市痛症。

簡單利用按摩 遠離各種肌肉酸痛

當然，除了以上原因外，受傷、用力過度亦可能造成身體酸痛，這些情況固然需要尋求專業協助，但假如只是久坐久站、長期低頭而導致肌肉緊繃，解決方法便簡單得多了。只要利用一些簡單的按摩工具，適量為肌肉施予按摩，重新促進血液循環，讓肌肉與筋膜回復回復原來的柔軟及彈性，酸痛與疲憊亦可漸漸得到緩解。

按摩器具如何挑選？不止按摩椅及按摩槍！

提起按摩產品，相信按摩椅及按摩槍都是不少人的首選。儘管按摩椅確實能夠兼顧到全身各個部位，不過價錢相對昂貴之餘，亦需要較大的擺放空間，假如有預算及空間限制，近年市面上亦誕生了不少小型及手提式的按摩器，特別因應不同部位而設計，譬如肩頸、腰部、小腿等，能夠集中按摩重點部位，進而舒緩酸痛、僵硬等問題。選購這一類產品時，建議可格外留意產品是否可調整強度及按摩模式，避免因力度不足或力道過猛而對身體造成負擔。

想知有哪些款式值得入手？編輯找來了4款針對不同部位的小型按摩產品，適合舒緩肩頸、腿部，以及運動後的等僵硬酸痛，大家不妨從中找出最適合自己的款式。

模擬人手按摩、多用途放鬆全身：LOHAS 3D指壓揉捏按摩器

不僅僅是上班族和學生，對於習慣低頭滑手機的現代人來說，因為長時間維持一個姿勢，肩頸及腰部往往是最容易處於緊繃狀態，並出現疲勞的位置。想一解肩頸、膊頭、上臂，以至於腰部的疲憊，LOHAS 3D指壓揉捏按摩器就最適合不過了。它可以說是一款全方位的按摩產品，除了適用於肩頸位置，靈活而且可平放的折疊式設計亦可用來深入按摩腰部、腰部、手臀各種位。

LOHAS 按摩器採用了4大4小，共8個按摩滾球來模彷人手按摩。大小混合的按摩球具有雙向轉動功能，能夠模彷出人手的抓、揉、壓三種動作，既可輕柔地抓捏酸痛位置，亦可深度按壓肌肉，疏通經絡。

可平放的設計讓按摩器的可應用於更多部位之上，當掛於頸上時，可刺激肩部僵硬肌肉、緩解疲勞及肩椎酸痛；同時亦可將它圍繞於腰腹部，透過持續的按摩的減少脂肪堆積。假如想按壓背部及腿部的酸軟位置，只要將按摩器平放於該位置上，便可透過按摩滾球的雙向捶打恢復肌肉的擴張力和彈性消除疲勞，緩解酸痛。

值得一提的是，LOHAS 按摩器還特別加入了熱敷功能，PTC加熱方式讓溫度穩定均衡，配合按摩滾球，感覺彷如以熱石按摩一樣，有助促進血液循環，更快舒緩肌肉僵硬疲勞。

按摩器共有三種力度及雙方向可選，方便用家按個人需要自行調節力度。當按摩器啟動後，亦會同時開啟15分鐘的定時關機功能。更方便的是，按摩器還附設了汽車轉接器，既可在家享受按摩樂趣，亦可在駕駛時按摩及熱敷肩頸，一機多用。

深層放鬆肌肉、緩解運動後酸痛：Booster PokeW 智能深層電動肌肉放鬆筋膜槍

運動是肌肉酸痛的一大原因，除了肌肉受損，筋膜亦會因為緊繃而感到不適，因此運動後亦必須要放鬆筋膜，不過由於人的肌肉都有一定的厚度，一般的徒手按摩只能把力度施加於皮膚及肌肉表層，深處的筋膜很難得到放鬆，因此必須藉由按摩槍的輔助，讓力量穿過脂肪層及筋膜層，幫助加速排走運動後的乳酸，恢復筋膜的彈性，紓緩肌肉疼痛。

按摩槍近年推陳出新，不過要數當中最多人推薦的必定是來自台灣的按摩槍品牌Booster，其性價比之高令它成多番成為市場上數一數二的品牌，就連不少明星及運動員，譬如Coffee都是它們的粉絲。

Booster PokeW 是Booster按摩槍最迎型號，對比起以往的款式， PokeW加入了LED屏幕，可顯示當前使用的力度、電量、壓力程度等資訊，方便用家掌握使用時的狀況。

除了LED屏幕的革新，PokeW最大的特點是使用了全新的智能晶片，在AI模式下，輸出的力度及壓力可按肌肉的狀態自動調節，無須再手動控制，加上實時監測、三重按摩模式，對於搶心因力度錯誤而誤傷肌肉的用家來說是頗為實用的一項功能。

PokeW配備4個按摩頭，轉速最高可達 3200rpm，瞬間爆發出5KG的擊打力度，而由於機身採用浮動式電機懸架加雙軸傳動結構，機器在運作時的音量可降至45db，減輕震動帶來的噪音，保持靜音。

而在按摩頭方面，除了適用於大腿肌的「大圓頭」及適用於全身肌肉的「扁形頭」，當中亦配備兩個剌激性較強的「子彈頭」及「脊柱頭」，為了防止並減少肌肉損傷，這兩款按摩頭都特別加入了矽膠緩衝墊，確保使用時更加安全。

一如其他型號，即使採用了高強度結構及鋁合金機身，但PokeW的機身繼續保持僅有500g的重量，大小如同一部手機一樣，即使把整支按摩槍放進口袋也毫無難度，輕巧便攜，特別適合攜帶到健身室或在外使用。

按摩槍採用Samsung 2900mAh鋰電池，即使每天使用低檔位按摩10分鐘，仍可連繽使用約90天，與此同時亦支援Type-c快充，即使拿出拿入忘記充電，亦不怕電量會快速耗盡。

低頭族舒壓神器、按摩解壓同時助眠：樂範助眠按摩頸枕

香港人經常工作家庭兩頭奔波，在肌肉緊繃的同時，精神緊張亦是不容忽視的課題之一。假如每次起床時都覺得身體沉重，精神不足，以下這款小工具就具有不錯的保健功效，在按摩解壓的同時，亦可助你更快入眠，睡上一夜好覺。

樂範按摩頸枕的外型有如一般頸枕一樣，除了可當作飛機枕使用，當中亦加入了「按摩模式」及「睡前按摩模式」，在提供支撐以外，亦可以按摩肩頸、促進睡眠。

「按摩模式」可於日常任何時候使用，尤其適合每日久坐的上班族，在午休時間徹底放鬆頸部及兩肩的緊繃；而「睡前按摩模式」則與「按摩模式」的震動效果略為不同，它根據人體入眠前後的心率及呼吸頻率而設計，震動的節奏與睡眠時的呼吸頻率將會保持一致，以增強睡意，特別適合睡前好好放鬆，更好人眠。

為了不打擾睡眠，頸枕內部使用了抗干擾降噪設計，可將運作聲量降至45db，確保睡眠質素。

雖然頸枕以按摩功能作為賣點，不過設計亦特別針對頸部壓力而選用了較為耐用的記憶海棉４為物料，而且整個下型根據人體頭部三點核心而設計，可緊密貼合頭頸曲線，無論靠各哪個方向都能保持睡姿平衝。

作為一款便攜式的頸枕，收納是否方便是很多人關注的部份。不同於一般飛機枕需要透過不斷擠壓來減少體積方便收納，這款頸枕便特地加入了磁吸鎖扣，只要將頸枕卷壓，然後把磁扣吸合，即可以快速地縮小並固定頸枕，方便出行攜帶。

全面包覆、腿足兼用舒緩久站壓力：樂範無線按摩美腿儀

雙腳是人體最重要的支撐點，假如工作需要長時間久站、需要常穿高跟鞋，雙腿不僅容易感到疲勞，長時間下來還會使腳部血液不流通，影響腳部的曲線事小，任由壓力存在而不理會，甚至可誘發靜脈曲張問題。

想舒緩久站壓力，除了可透過適度運動和泡腳來放鬆肌肉，市面上亦有不少針對腿部的美腿儀誕生，譬如這款樂範無線按摩美腿儀，它的設計能夠360度全方位包裹小腿，配合氣囊按摩達到舒緩小腿肌肉緊繃的效果。

美腿儀採用的按摩方式是氣囊按摩，內置的靜音氣泵可溫和地持續充氣放氣，以波浪式起伏來按壓腿肚、腿骨及腳踝，效果及力度就有如人手按摩一樣。

美腿儀提供三種按摩模式，包括「溫和舒緩」、「節奏放鬆」及「舒適按摩」，三段不同的強度可滿足不同的按摩需求。

使用上亦相當簡單方便，只要將美腿儀套在腿上即可。內置的2800mAh鋰電池在充滿電的情況下可單腿使用8次、雙腿使用3次，每次15分鐘，貼合的設計在使用時不會用家妨礙進行其他活動，更方便每天連續使用，除了可舒緩久站壓力，長期下來更可重塑小腿線條，一舉兩得。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/27)

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