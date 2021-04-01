淘寶｜小朋友腳大得快？港媽開箱¥69平價返學鞋 囡囡讚舒服唔刮腳

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-04-01 18:00

黑皮鞋和白波鞋是小朋友上學時的必需品，那麼家長為小朋友選購返學鞋時，應該要「買大幾個碼」嗎？相信這是不少媽媽的共同煩惱，總是擔心買剛剛好的鞋子，小朋友很快就會不合腳，畢竟他們還處於發育階段，雙腳長很飛快，很多時候初買的新鞋，短短幾個月已經穿不上了。然而，正正因為小朋友仍在發育階段，假如長期穿著穿不合適的鞋子，不但會影響足部健康，甚至會造成雙腳的畸形發育，導致拇指外翻、高弓足等問題出現。而且，太大的鞋子走起路時特別費勁，稍有不慎更容易摔跤跌倒，影響走路姿勢，後果可以說是得不償失。

發育時期中的孩子，雙腳長得很快，與其買太貴的鞋子，倒不如入手平價舒適的鞋子，一旦鞋碼不合適了，也可以隨時更換。近日就有媽媽在社交平台分享自己在淘寶網上為小朋友購入返學鞋的經歷，價錢不但比香港便宜一大截，鞋子亦出乎意料地舒適，令人驚喜，帖文一出旋即引來熱烈留言。

（圖片來源：Facebook專頁「淘寶開心share」）

港媽指自己以往都是在香港門市購買返學鞋，但由於疫情的關係，如今小朋友一個月才上學幾天，因此新買的黑皮鞋很有可能只會穿幾天，她更在帖中笑言「唔通又比$5xx Dx. Kong 著幾日咩」。她又指，不久後便要更換夏季校服，到時候就要從黑皮鞋改穿白皮鞋，況且可能隨時又要停課。所以，在經過方方面面的考慮之後，最終還是決定在淘寶網上入手了一雙價值人民弊¥ 69的返學鞋。而港媽收到貨品後更發現，鞋子非常柔軟，尺碼亦剛剛好，就連她女兒試穿後都大讚「好舒服」。

其實，家長在淘寶網上購買返學鞋也沒有什麼好大驚小怪，一直以來都有不少家長捧場。加上自疫情爆發之後，現時小朋友需要到學校上課的機會的確不多，但一般有牌子的返學鞋價格也不太親民，假如買回來只穿幾次便扔掉，那的確是太浪費了。

★ 港媽淘寶同款：小中大童 女裝皮鞋¥ 69起

編輯到淘寶網逛一了圈，發現這間店鋪的童鞋款式和尺碼非常齊全，款式從運動鞋到搭配正裝用的皮鞋皆有、碼數從26 ~ 42都有，基本上適合所有幼稚園及小學生，男女裝款也都一應俱全。

除了款式和碼數夠多之外，關鍵是鞋子均採用了耐穿的二層牛皮，材質柔軟得來既富有彈性。鞋墊內裡則以豬皮和海綿製成，好處是有天然的防潮防異味作用，加上多個透氣孔，即使在夏季穿戴也能保持乾爽。配合足弓承托設計的鞋墊，穿上腳後能夠貼合足弓，令孩子走步時更穩定，並起到預防扁平足的作用，非常適合孩子們日常上下學穿戴。

至於鞋底方面就採用TPR軟皮，結合立體防滑水紋設計，使鞋底具有良好的抓地性，小孩不易跌倒，更加安全，非常適合孩子們日常上下學時穿戴。

鞋面上還附有魔鬼氈，如此一來孩子就能自行調整鬆緊度，讓鞋面能夠完全貼合腳背的形狀，走起路來自然更自在，達到最舒適的穿戴感。

★ 同店鋪還有男裝款：小中大童 男裝皮鞋¥ 69起

總的來說，雖然說一分錢一分貨，但花六十多元的價錢能夠買到機能性不錯的童鞋，論性價比來說，這的確算是物超所值了。

▼按下圖放大看淘寶買家秀照片▼

在無法試穿的情況下如何挑選鞋子？

網購返學鞋方便又省錢，但無法試穿的情況下，很多媽媽都不敢買下來。但其實選對尺碼是一件十分簡單的事，利用以下這個方法就可以非常快速地量出來了。

首先，拿一張紙，讓小朋友把腳平放在紙上，然後用筆垂直90度繞著腳畫一個圈（像下圖一樣），再在圈最最凸出兩端畫上標記，這就是最長的腳趾及腳跟曲線的最凸出點，而兩點標記之間的長度就是腳長。

（blitzresults.com）

接下來，在量出來的腳長之上，加上0.5 ~ 1公分，便是鞋子要買的尺碼了。舉例來說，如果量出來是17公分，那麼建議媽媽可以買 17.5 ，但最多不超過 18.5 的鞋子，這樣便能預留半個到一個的手指空間，孩子穿著起來最舒適及安全，雙腳亦能有剛剛好的伸展及成長空間。

媽媽們在勤儉持家的同時，也要照顧孩子的足部健康，應根據季節的變化和孩子腳部的生長速度及時購買新鞋，不要讓他們一直穿著太大或大小的鞋子喔。

如欲購買可以按上面藍色，連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/01）

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