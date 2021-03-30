「折骨Ben」簽名版Crabtree & Evelyn護膚禮盒明日開搶　限量50盒

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-03-30 18:05

護膚從來都不是女士的專利，男士也需要懂得護膚，這不但有助保持整潔的儀容、塑造良好的個人形象；適當的保養還能為你洗去一整天的疲勞，讓你重拾自信和光采，繼續專注於工作，向夢想進發！

知名護膚品牌 Crabtree & Evelyn 同樣相信夢想的力量，冀在背後支持每一位鍥而不捨的追夢者，因此特地找來了《全民造星III》的冠軍「折骨Ben」趙祥誠合作，延續Crabtree 系列「重拾本質」的精神，以 #展現真我、#LiveYourTruth 為主題，由 Ben 親自選出5件在追逐夢想的道路上，對他別具象徵意義的護膚產品，打造成為獨一無二的限定追夢禮盒，與大家一起來啟發靈感與夢想。

不久前，Ben更在社交平台Facebook上開Live，與主持人和觀眾互動聊天，大談拍攝及演出期間的點滴趣聞。而在當日直播的中途，Ben還為觀眾們準備了驚喜環節，突然「臨時加碼」即場簽名，送出親筆簽名的限定追夢禮盒，氹得一眾粉絲驚喜連連，不少粉絲亦留言大讚Ben「真係好sweet」，亦有粉絲表示好感動！

你也想要擁有由Ben親筆簽名的限定追夢禮盒？你也想要享受與Ben同款的星級護膚體驗？

Crabtree & Evelyn x 趙祥誠Ben 親筆簽名禮盒 - 限量50盒 準備開搶！

儘管較早前，Crabtree & Evelyn舉辦的三大人氣護膚禮盒Giveaway活動已經完滿結束。但錯過了Giveaway的粉絲亦毋須喪氣，事關如今仍有最後機會，只要在明天2021年3月31日，中午12點正準時前往Crabtree & Evelyn官網，凡購買「Crabtree 日常補濕滋潤套裝」，即可獲得附Ben親筆簽名的禮盒。惟需注意，限量只得50盒，可想而之屆時搶購情況將會非常激烈。各位Ben Ben粉絲，假如不想再一次錯過機會，那就記得要Mark好時間，待明日開賣準時去搶了！

▼ 趙祥誠Ben x Crabtree 追夢禮盒限時8折優惠 ▼

提提大家，由Ben親自挑選的追夢禮盒經已於Crabtree & Evelyn官網上架，並以限時8折優惠發售，大家不妨趁著是次禮遇，馬上和Ben一起展開探索之旅，一次過試盡Crabtree系列的皇牌產品吧！

【1】Crabtree 日常補濕滋潤套裝（限時優惠HK$480，價值HK$600）

一天緊湊的工作讓你的妝容都溶化了？而且還汗流浹背，渾身濕透？「Crabtree 日常補濕滋潤套裝」是熱愛跳舞的Ben，在追夢道路上的最佳作戰夥伴。套裝由 Crabtree系列皇牌的保濕和清潔產品組合而成，涵蓋臉部、手部及身體護理，從清潔、去角質，再到保濕、修護，一個套裝一步到位，讓Ben在放鬆時間洗去所有的疲勞和煩惱，同時細心修護因不停練習而磨損的肌膚，以最佳的狀態迎接每個挑戰！

套裝包括：

1. 柔膚 + 緊緻身體潤膚乳液 - 250ml 2. 潔淨 + 醒膚沐浴啫喱 - 250 毫升 3. Crabtree 煥膚 + 再生潔面泡沫 - 125ml 4. 再生 + 滋養護手霜 - 25ml

【2】Crabtree 唇部+手部滋潤套裝（限時優惠HK$376，價值HK$470）

你也像趙祥誠Ben一樣，在努力的追逐夢想嗎？然而追夢向來不易，但崎嶇道路中的任何挫折就讓Ben蛻變成為更好、更強的表演者。這正如Ben親自挑選的Crabtree磨砂柔膚唇部磨砂膏，能夠先溫和去除角質、乾紋，再配合Crabtree再生滋養潤唇膏雙管齊下，為缺水的雙唇注入滿滿營養，令嘴唇變得柔軟不脫皮，瞬間容光煥發，可以自信地展現自最完美一面！

套裝包括：

1. 再生 + 滋養潤唇膏 3.5G 2. 磨砂 + 柔膚唇部磨砂膏 - 3.5G 3. 再生 + 滋養護手霜 - 75ML

▼ 同場加映：Crabtree & Evelyn 2大優惠活動低至8折 ▼

Crabtree & Evelyn為大家同時帶來多重禮遇，包括「Crabtree 探險 + 活力禮盒」限定8折優惠，一個套裝有齊柔膚 + 緊緻身體潤膚乳液 250ml、煥膚 + 再生潔面泡沫 50ml、再生 + 滋養護手霜 25ml三大護膚產品，為暗啞乾燥肌膚修複及補水，帶走雜質及瑕疵。

另外，現時凡購買Crabtree系列任何單品，只要輸入優惠碼「LIVEYOURTRUTH」即可享有85折優惠。惟需注意，以上全部禮遇數量有限，售完即止，大家不妨按此連結前往Crabtree & Evelyn官網，趁早把你的心頭好統統加入購物車吧！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/30）

（圖片來源：Crabtree & Evelyn）

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