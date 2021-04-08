4月大減價｜主婦必買Top 3小家電　Dyson V8吸塵機破天荒價$2188

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-04-08 18:04

所謂「科技始終來自於人性」，隨著科技的進步和人們追求的提高，如今的科技產品都會優先考慮「人性」因素來進行設計，家庭電器當然也不例外。畢竟，家電與我們的日常生活息息相關，一款功能優秀的家電絕對是能夠為生活帶來便利、提高效率，有了它們，或許做家事將比你想象中的輕鬆容易許多。之不過，如今市場各大廠牌百家爭嗚，到底如何從中挑選到最適合、最物超所值的呢？下文將會帶來4月最新的家電網購優惠情報，並附上3大網上口碑高、好用必買的家電推介。

▼4月最新「01mall 數碼家電爆買推介」網購活動 ▼

為慶祝香港01網購平台《 一網打盡 》正式易名為《 01mall 》，於即日起至2021年5月7日期間會舉行「01mall 數碼家電爆買推介」網購活動，場內會有大量爆紅、爆抵的生活家電、廚房電器等，一律特價發售，優惠更低至3折，不容錯過。

如今市場上充斥著各大品牌，家庭電器遍地開花，要從中挑出划算又實用的商品並不容易。所以今次《01mall》不僅僅是要帶來超乎想像的優惠折扣，更重要的是要為讀者們排解疑惑，故此特地搜羅了城中大量熱度極高的爆款家電，務求讓大家在秉持節儉習慣的前提之下，買到真正好用的商品。接下來，立即奉上《01mall》Top 3 必買家電好物推薦！

1）Dyson V8 Fluffy Origin 無線吸塵機特價$2188 零售價$3380

無線吸塵機是近年來發展風起雲涌的家電之一，普及度亦相當之高。雖然坊間也有不少主打平價的品牌，有些價格的確非常誘人，但實際使用之後可能會發現品質不佳，結果容易故障或吸力不足，有的甚至連基本的過濾功能亦沒有。說到底，性能才是選購時的首要考量，性能優異的產品才能長長久久地使用下去，而不只是一時因為便宜而衝動購入。

儘管Dyson無線吸塵機的定價並不親民，但其性能和表現一直都是有目共睹的，不然也不會獲得世界各地無數消費者的愛戴，被譽為無線吸塵機界的「龍頭」。你也想要體驗Dyson的獨特魅力，但礙於價錢關係而不忍心入手嗎？那麼不妨好好把握《01mall》的網購活動，事關今次找來了Dyson的中高階型號「V8 Fluffy Origin」，由原價$3380降至$2188，足足可享64折，優惠力度可謂是史無前例了。更何況Dyson向來就以耐用見稱，相信這絕對會是一筆值得的投資。

若果預算充裕，Dyson頂級旗艦型號V11毫無疑問會是優先選擇。不過，其實V8與V11的主要清潔功能沒有太大的差異，V8的吸力絕對是綽綽有餘，亦比市面上不少品牌表現更佳，這對於預算有限的用家而言，會是CP值最高的入門之選。

簡單介紹一下，V8是由Dyson第八代的先進數碼摩打驅動，每分鐘能旋轉高達110,000次，配合碳纖維軟絨滾筒主吸頭，所有微塵和大顆粒物都可以輕鬆一吸搞定，且不纏繞毛髮，對於飼養寵物家庭和長髮女士用家都非常友好。

V8還加入了「全機過濾系統」，從吸頭到機身，所有接縫都高度密封好。那麼你知道嗎？假如整機過濾系統不能密封到位，細小的灰塵不但會排到空氣之中，還會直接來到你的臉上，所以這項設計是很有必要的，也是V8的過人之處。再配合前後雙裝置濾網，便能有效捕捉並過濾99.97%小至0.3微米的微塵，並排出潔淨空氣，杜絕一切過敏源頭。

更特別的是，只要換上V8隨機附贈的電動床褥吸頭，便能針對床墊、被單、沙發、寵物窩裡的塵蟎進行重點式的深層清除，讓牠們無處可躲，其清潔效果一吸即見，定期時用便能守護一家大小的健康。

而除了主吸頭和電動床褥吸頭之外，另外還有附縫隙清潔吸頭、二合一組合吸頭和一系列的配件，方便用家隨時根據使用場景迅速轉換手提式清潔，輕易清理上至天花板、下至地板，以及門窗等所有難清角落。加上長達40分鐘無衰減的續航力，足以應對整屋的日常清潔需要。

吸塵完畢後的清潔動作也相當簡單，全因V8採用的是清空集塵筒設計，只要向上拉動塵筒頂端的紅色按鈕，塵筒就會即使清倒灰塵和碎屑，過程毋須觸及垃圾，既衛生又方便。至於濾網和刷條配件，亦可以直接折卸水洗，方便保養和重覆使用。

2）家の逸 - Yohome 5合1 折疊煮食焗爐 香港行貨特價$559

都市人每天都為了工作忙得不可開交，當然沒有閒情逸致親自烹調一日三餐。可是，天天吃餐廳外賣，始終也會有吃膩的一天。假如想要培養起健康營養的飲食習慣，卻又沒有太多的時間煮飯，那麼不如借助一些簡單實用的廚房家電來解決困擾吧。事關今時今日的廚房家電已經走向智能化、高科技化，多功能廚具更是應運而生，憑藉一物多用的特點，讓都市人可以花更少的時間和功夫，做出更多變的料理。

就譬如是來自日本品牌的「Yohome 5合1折疊煮食焗爐」，它與坊間普遍的多功能料理鍋相比，最大優勢在於功能更加廣泛，集五大功能於一身，包括焗爐、火鍋、小炒、煎肉和燒烤，換言之一部機器就可以實現五種需求，如此一來不僅可以節省購買不同電器的花費，同時還為蝸居廚房騰出空間，烹飪後的整理也變得簡單、愜意。關鍵是現時售價只需$559，可以說是物超所值了。

機身採用了創新的折疊式設計，可以180°展開，當機身合起之時，就是一台實用的小焗爐，可以用來製作Pizza、Cup Cake、吐司等任何甜點，用家還可以自訂時間，讓料理毋須守候。加上用心的玻璃視窗設計，讓用家在使用焗爐模式的時候，能夠隨時觀察食物變化和狀況。

至於展開機器之後，馬上就由焗爐切換成一台多功能煮食爐，配合原機配送的深鍋、煎鍋、烤網，用家可以分別在兩個鍋上同時使用火鍋和煎烤模式，同步烹調兩道料理。兩鍋均採用獨立的溫度調節，方便用家針對不同的料理、食材進行溫度控制，讓煮飯一事變得省時、快捷之餘，也不太容易失手。

底部附有抽拉式的接油盤，因此在使用煎烤功能時，可以將油收集在接油盤之內，事後拆出來直接沖洗非常方便。另外，深鍋、煎肉盤都採用了食品級防粘塗層和防鏽鋁材質，不僅可以安心地使用，同時亦可有效防止粘鍋。

3）BIYI 比依多功能空氣煎炸鍋 3.6L 1500W AF-02 白色特價$428

提到廚房家電，又豈能少了近幾年討論度極高的空氣炸鍋呢？假如你也有在網上爬文過，相信對「比依」這個品牌亦不感陌生，不管是在Facebook、Youtube、小紅書等社交平台，都獲得許多網民的推薦。

與同樣走平價路線的國牌山本、九陽比較，比依在網絡上的人氣似乎更勝一籌。雖然平價，但勝在操作非常簡單，功能一應俱全，就好比這款「比依 多功能空氣煎炸鍋AF-02」，它採用了慣流式加熱和旋渦式鍋底設計，通過強力勁吹雙風葉，讓熱空氣在鍋內循環均勻，達致快速加熱和烹熟食物的效果。哪怕過程中沒有使用一滴油，都能烤出令人食指大動的炸物。而除了氣炸之外，亦可以實現煎、烤、焗、焙、燜多種料理需求，真正的一機多用。

比依多功能空氣煎炸鍋AF-02具溫度調節及定時功能，只要輕輕扭動機身上的轉盤即可精準地控制溫度和時間，操作特別簡單。加上隨機附贈的多樣化食譜，新手都可以輕鬆煮出一桌美食。3.6L的大容量亦足以2至4人份量，一家大小的食物。

至於清潔和安全性方面，由於採用的是經美國FDA、德國LFGB有機認證的矽塗層，故使用時大可放心，而且還不粘易潔，清潔上絕對不成問題。

另外，機身配備快速散熱系統，烹調過程不怕過熱和產生油煙。手柄亦附有防燙設計，當抽取提籃時便會馬上斷電，方便烹調時隨時檢查、翻面食物，使用時亦更安全放心。

提提大家，以上產品一律提供免運費送遞服務，就連運費都可一一省下，下單後只要安在家中即可等待收貨。惟需注意，全部貨品數量有限，售完即止，如欲購買可以按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往該產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/08）

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