小米評測｜寵物智能餵食器、智能飲水機有必要買嗎？選購前必睇！

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-04-15 18:49

如今科技發展越漸迅速，除了家庭電器、3C產品之外，寵物用品亦把「智能」體現得淋灕盡致。就拿寵物智能餵食器來說，儘管它並非新的產物，但它的出現的且而確解決了許多主人在餵養寵物上的困擾，尤其是日常工作忙碌，返家時間又不規律的飼主，即使出門在外也不用擔心毛孩會餓壞肚子了。

智能餵食器的功能顯而易見，或許有些主人依然覺得它有點多餘，隨便買個碗放入飼料不就夠了嗎？到底智能餵食器還有什麼意想不到的好處？對於寵物而言也是一件好事嗎？真的有必要購買嗎？下文將會來逐一折解疑惑。

（圖片來源：小紅書）

寵物智能餵食器的重要性

1. 確保毛孩每天都能按時吃飯

首先，寵物智能餵食器最大的好處在於可以設定餵食時間和次數，哪怕有天你需要臨時加班、外出，抑或是忙於瑣事而忘記添糧，只要預先備妥足夠的糧食，並且提前設置好出糧的時間，它便會自動代替你照顧毛孩，確保毛孩每天都能夠按時享受到餐點，順道養成更穩定和規律的飲食習慣。

2. 定量餵食不怕毛孩「吃太飽」

其次，準確的定量功能能夠避免毛孩「吃太飽」，這對於腸胃不好或需要降低體重的毛孩來說是很有必要的。雖然，家長也可以通過手動餵食來控制份量，之不過需要每日補充糧食較為費工夫。反觀智能餵食器，因為擁有較大的飼料儲存槽，不但可以預先規劃好每餐的飼料量，而且還可以減省每日補充飼料的步驟與時間，可說是一舉兩得。

3. 可遠端控制，隨時隨地為寵物加餐

除此之外，坊間有些較為先進的商品還能連接手機APP，讓主人可以通過APP設置定時定量的自動餵食計劃，觀察牠們的進食情況。即使出門外出也可以遠程操控，隨時隨地為毛孩額外「加餐」。

目前市面上的智能餵食器選擇不算少，如何能夠從中挑選出最符合需要的款式呢？前段時間，編輯就發現小米商城推出了首款養寵神器—「小頑智能寵物餵食器」，它在網上的評價優越，下文就會針對它各個方面的表現來介紹，包括出糧準確度、糧食儲存量、清洗容易度、App遠端操控使用體驗、防護措施等等…

專為貓咪、中小型犬設計：小頑智能寵物餵食器特價$868 （原價$998）

小頑智能寵物餵食器沿用了小米的一貫風格，機器採用米家最經典的白色，搭配簡約整潔的設計，看著十分清新好看，擺在家裡任何一個角落也不會覺得突兀，也不會佔用太多位置。

（圖片來源：小紅書）

【食品接觸級材質 + 可拆卸清洗食盆】

打開包裝之後，就會看到每一個配件，包括主機、食盆、乾燥盒、電源線、説明書，全部採用分體式獨立設計，非常有利後續的清潔和保養。至於內部的儲糧桶、攪糧片、分糧扇葉、食盆通通都符合食品接觸級的要求，食盆還採用了304不鏽鋼，因此在日常使用過程中，也不易堆積油脂，不怕寵物弄髒下巴。

（圖片來源：小紅書）

【1.8kg黃金容量 輕鬆應對日常餵食所需】

專為貓咪、中小型犬而設，可以保鮮貯存約1.8kg的乾糧，相當於一隻普通成年貓咪或小型犬15-20天的食量，基本上主人每個月只需要添糧2次，可應對日常或短途旅行餵食所需。加上內置的實時智能監測功能，一但餵食器缺糧或出現異常時，便會立即通過機身指示燈和米家APP提醒，主人也不需要每天操心糧食剩下多少，相當省心。

（圖片來源：小紅書）

【順暢可靠的出糧系統 有效避免卡糧】

採用了獨特的六格分糧結構，適配直徑5~12mm的乾糧，市面上常見的寵物糧大都不成問題，惟需注意它並不支持凍乾糧和異性顆粒糧。另外，一個順暢又可靠的出糧系統亦至關重要，小頑智能寵物餵食器就通過了上萬次的出糧測試，輸糧過程順暢無阻，主人不用怕會發生卡糧的情況。

【三重密封鎖鮮防潮】

更重要的是，為了保證糧食儲存的密封性和保鮮度，桶蓋採用了360度矽膠密封圈鎖鮮，還提供了內置可替換乾燥盒來應對春天潮濕天氣，維持糧食的乾燥。最後，隱藏式的出糧口不僅可以鎖鮮，同時還會遇阻自動彈開，達到防止寵物撕咬、夾傷愛寵的效果。

【可連接香港米家APP 實現遠程操控】

除了可以手動出糧，作為米家旗下的一款智能設備，當然還可以連接米家APP。透過米家APP，主人可以為愛寵製定一份自動餵食計劃，甚至隨時隨地控制出糧時間和份量，換言之即使外出都可以遠程操控，為毛孩額外加餐，實現安心出行。

【斷電斷網不斷糧】

小頑智能寵物餵食器還有一項非常貼心的設計，就是斷電斷網不斷糧。事關內置了緊急供電系統，主人可以放入四節5號乾電池，以防碰上任何突發的意外斷網、斷電狀況，仍可以按照計劃按時出糧，確保愛寵不需要捱餓。

（圖片來源：小紅書）

【多重安全細節】

對於比較貪吃或頑皮的毛孩，小頑智能寵物餵食器就特地設有開蓋安全鎖和智能出糧口來應對。加上可收納、可自由控制長度的尼龍編織電線，既能防止絆倒，也能避免寵物啃咬電線而造成損壞。總的來說，小頑智能寵物餵食器處處貼心的設計，的確非常值得推薦給專以餵食乾糧為主的飼主們。

智能餵食器到底有沒有必要買？說到底，這都得看你自身的需求。如果你平日工作忙碌，時不時需要加班，返家時間又不規律，又或者你經常「大頭蝦」，容易忘記給毛孩餵食，偏偏家裡又沒有人可以幫忙餵養的話，那麼智能餵食器還是一款非常有必要且值得買的好物！

除了寵物餵食器之外，寵物飲水機亦同樣走向智能化，是近年來越來越受飼主們喜愛的商品之一。畢竟毛孩不似人類一樣能夠隨時為自己補充水分，加上香港夏季天氣特別悶熱，尤其貓咪天性又不愛喝水，假如飼主不多加注意，牠們可能就會因為攝取水分不足而引發疾病，長時間缺水更會對體溫調節、消化、腎臟代謝帶來嚴重影響，後果不容輕視。

可是家裡的貓咪偏偏就是不愛喝水？對於飼主來說，想方設法去吸引貓咪攝取足夠的水分，這正正就是最大的難題。而為了讓貓咪多喝水，寵物飲水機似乎就是解決難題的好幫手了！眾所周之，寵物飲水機是利用了貓咪愛喝流動水的特性，去吸引牠們注意和興趣。那麼寵物飲水機又該如何挑選呢？

榮獲2020年iF國際設計大獎：小頑智能寵物飲水機特價$368

剛好小米商城就有推出一款「小頑智能寵物飲水機」，它的外觀與普遍的寵物飲水機無異，但就勝在加入了智能設定功能。

在連接香港米家APP之後，APP不僅會自動提醒主人加水、清洗和更換濾芯，飼主亦可以透過APP控制出水開關或切換不同出水模式，這樣的操作輕鬆簡單之餘，也更能夠確保水質的乾淨和水量的多寡，確保毛孩能適時地補充水分，主人們亦能夠安心出門工作。

小頑智能寵物飲水機是模擬山澗活泉，使用活氧循環水路，活水含氧豐富，完美滿足貓咪愛喝流動水的天性，從而提升牠們對飲水的興趣。加上7°寬大斜面，不論是狗狗或貓咪都能以自然的姿勢喝水，並且避免沾濕下巴。

另外，基於水質考量，小頑智能寵物飲水機還具備了優於市面上多數商品的「四重深層過濾系統」，可以進行全面淨化，過濾掉毛髮、碎屑等大型異物，同時做到除去異味、攔截重金屬離子、軟化水質等的作用。即使有毛髮、灰塵掉進一直在重複流動的水，也能一一經過四重過濾，確保貓咪更享用到更乾淨的飲用水。

市面上有些飲水機雖然看起來體積龐大，但實際的水箱容量卻十分有限。反觀這款水箱最大容量有足足2升，容量之大能夠滿足一個成年貓咪約4 ~ 7天的飲水量。頂蓋部份也可以儲水，即便斷電也能提供少量的應急飲用水。而水機前面就設有一個小的透明窗口，方便主人觀察水箱水位，一但水量不足時，機身紅色水位指示燈便會亮起提醒主人及時加水。

特別值得一讚的是，小頑智能寵物飲水機採用專利隱藏式電路設計，好處是可以達到真正水電分離，安全之餘也有利後續清洗，讓清洗水槽一事就如同清洗飲水碗一樣方便省力。

為了照顧毛孩子的健康，主人們可說是費盡了苦心。挑選一款合適的餵食器和飲水機，不僅能確保毛孩的飲食健康，也能減輕你的工作負擔。當然，以上的商品都並非「一勞永逸」，即使工作再忙也別要忘了抽時間陪伴牠們，與牠們互動喔！

* 如欲購買可按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/15）

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