Dyson勁敵！主婦新寵Airbot平價無線吸塵機　3大型號實力大比併！

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-04-19 10:50

你也有過這樣煩惱嗎？結束了一天奔波勞碌的工作，回到家後卻發現家裡只剩下滿屋狼藉，地面的頭髮、窗邊的灰塵，還有餐桌上的食物殘渣……即使想要收拾乾淨，但自已壓根就沒有多餘的時間、體力去處理。這時候，一款高效且省時的清潔工具就顯得尤其重要了。而無線吸塵機的出現恰好就解決了以上困境，憑藉「無線、輕巧、高低皆就手」的獨有優點，為現代人減輕家務的負擔，節省下一分一秒的寶貴時間。

如何挑選無線吸塵機？

隨著無線吸塵機的興起，坊間各大廠商品牌百家爭嗚，市面上的款式和選擇越來越多，價格亦有平有貴。那麼越貴的商品，就一定代表越好嗎？那倒也未必。正所謂「細節體現實力」，若然要從細節上來看，不難發現有某些貴價的無線吸塵機，不論是性能及使用體驗根本都未盡人意。那麼面對市場上五花八門的商品，到底該如何從中挑選最適合的呢？

雖然目前市場上的選擇實在多不勝數，但近期網上有一款主打高性價比，並有著「平民版Dyson」之稱的無線吸塵機就突圍而出，成為討論度極高的大熱選手。下文將會從各個方面和細節去探討，包括清潔力、重量、續航力、功能性、使用體驗等，看看到底它是否值得我們入手吧！

【1】Airbot Hypersonics 無線手提吸塵機 27000 Pa - 自動調整吸力 - 附牆掛收納 (平行進口三腳插)特價$1150（原價$1499）

【27000Pa強大吸力，媲美Dyson V10】

Airbot 第三代 Hypersonics 無線手提吸塵機在網上好評不斷，最大的賣點就在於強大的27000Pa 吸力。光聽數字可能還覺得一頭霧水，但可以肯定的是，Airbot Hypersonics的吸力足以媲美Dyson V10，甚至與市場上售價三千元的無線吸塵機相比，亦是有過之而無不及。即便Dyson吸力再強勁，但其高昂的定價卻非一般家庭能夠輕易負擔。反觀Airbot Hypersonics，它既有Dyson V10 的相近吸力，然而售價卻只是Dyson的四分之一，也難怪它會被譽為「平民版Dyson」，實屬價廉物美之選。

【輕巧主機，無感持握】

Airbot Hypersonics 雖然吸力強勁，但體積卻意外地輕巧，主機僅重1.5kg，使用時亦不感負擔。加上主機的重心更加靠近持握把手，能夠縮短重力力矩，故它不但上手後手感輕盈，使用起來亦很省力，讓打掃舉重若輕。

【附贈4大吸頭連除塵蟎刷頭，應對不同場景需要】

Airbot Hypersonics 的產品配套也非常齊全，隨機會附送4款不同吸塵頭，分別是巨輪滾筒強力去污刷頭、除塵螨刷頭、縫隙清潔吸頭、軟毛家具刷頭。換言之它不但可以吸淨家中每個角落、隙縫裡的大小垃圾，同時亦可利用它來吸走床單、枕頭裡的蟎蟲、細菌、皮屑等過敏源，用途相當廣泛，這樣一來便可以直接少買一台除蟎機了。

值得一讚的是，其靈活的拖把設計，使用時可以前後90度自由活動、左右180度隨意彎曲，甚至是180度平放，並且能深入長達90CM的深度探底，因此清潔時毋須低頭變腰，省力之餘亦更方便有效率。

【智能灰塵感應技術，自動調節5段吸力】

用家除了可以手動調節3段吸力，Airbot Hypersonics 內置了罕有的智能灰塵感應技術，在自動模式之下，它能夠實時檢測地面的灰塵水平，從而自動調節5段吸力，以防止阻塞。即使地面灰塵量再多，也可以保証吸力穩定合適，大大提高家居清潔的效率。

【空氣淨化器級別的HEPA濾芯，高效過濾淨化】

Airbot Hypersonics 採用了空氣淨化器級別的塵氣隔斷系統，經過HEPA濾芯四重過濾，做到隔斷塵氣並深度淨化空氣，防止二次污染，乾淨又節能。加上1L大容量儲塵筒，直接省減多次倒塵的麻煩。配合一鍵倒塵設計，只要輕輕按下倒塵鍵，即可清空塵筒，不怕弄髒雙手。

【採用知名汽車品牌TESLA電池，超長續航】

續航時間向來都是不少無線吸塵機的痛點，現階段一些平價的無線吸塵機，續航時間往往僅有20~30分鐘，只適用於簡單清潔及蝸居家庭。而Airbot Hypersonics 的續航力明顯就比同價位的商品更勝一籌，事關它採用了7組知名汽車品牌TESLA電池，這不但安全可靠，而且在標準檔下使用，持續使用時間竟然長達50分鐘，即使要深度清潔整屋亦可以一次性完成。另外，電池亦可以拆卸下來，方便隨時更換和充電。

簡單來說，不論是從吸淨能力，抑或續航能力來看，Airbot Hypersonics 方方面都比許多品牌優勝，更何況現時只要花1/4價錢，就能享受到高端品牌Dyson V10 的清潔吸力，的確是十分理想的選擇。假如你也追求高性價比，那麼Airbot Hypersonic 絕對值得納入你的首選之位。

Airbot Hypersonic 的價格稍微超出了預算嗎？

其實Airbot 旗下還有兩款型號可選，價錢更加實恵好入手，功能也都一應俱全。當然，吸力相對上自然會比Airbot Hypersonic 遜色，不過其實搭配Airbot 附贈的不同吸頭，亦可達到優秀的清潔效果，畢竟吸頭對於最終的清潔表現始終有著舉足輕重的影響。有興趣的話，不妨可以參考接下來的重點簡介。

【2】Airbot Supersonics PRO 25000Pa 強力無線吸塵機 -平衡進口貨特價$949（原價$1899）

Airbot Supersonics PRO為第二代型號，基本功能、規格與第三代的Hypersonic非常相似，同樣擁有輕盈的握感、50分鐘超長續航力及HEPA濾芯過濾淨化，不過就未有內置智能灰塵感應技術，用家需要手動調節3段吸力。

而Supersonics PRO與Hypersonic 最明顯的分別則在於吸力方面，雖然從數字上來看，前者的吸力較後者稍弱，但事實上Supersonics PRO的25000Pa的吸力，用於應付日常清潔絕對是綽綽有餘的，與Dyson V10相比也毫不遜色。

至於配件方面，雖然少了一個吸頭，但亦有附贈主巨輪滾筒強力去污刷頭、二合一軟毛家具刷頭及電動除塵螨刷頭。因此不論是地板、地毯、天花板都可以輕易清潔，順道還可以清潔寢具上的塵蟎、細菌。

基本規格

【3】Airbot Supersonics 無線手提吸塵機 19000 Pa 大吸力 - 可換電 - 附壁掛收納 (平行進口三腳插)特價$689（原價$1099）

Airbot Supersonics作為Airbot第一代無線吸塵機，即使19000 Pa吸力為三代之中最低，但比起市場上多數同價位僅10000 Pa出頭的商品，吸力明顯是高下立見，可媲美Dyson V8型號。因此Supersonics在平價無線吸塵機之中，可說是CP值之冠，非常推薦給預算不多的小資族和主婦。

惟需注意的是，Supersonics 的除蟎吸頭需要另購，但除了主吸頭之外，亦有附贈多款吸頭，方便用家應付不同場景需要。

基本規格

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/16）

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