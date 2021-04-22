夏天皮膚變差？拆解C&E最新保濕法寶 補水修護抗老 超多用家讚好

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-04-22 17:00

春去夏來，一貶眼就要進入一年之中最熱的季節了。有沒有發覺一到夏天，臉部肌膚就特別不穩定，一會兒爆痘、油光滿臉，一會兒乾荒、粗糙，看起來像是歷盡滄桑一樣。其實，有許多人至今都搞不清夏季的保養輕重，總是被「美白、控油」沖昏頭腦。但別忘了，其實「保濕」才是一年四季都不容輕視的首要任務！

夏季肌膚保養守則：保濕才是皇道！

炎炎夏日，就算塗了防曬，猛烈的紫外線依然會讓皮膚的保水力下降。更何況都市人工作長時間處於冷氣環境，儘管非常涼快舒適，但我們肌膚的水份卻在無形中被冷氣抽乾。在室外日曬高溫與室內冷氣的雙重夾擊之下，忽冷忽熱的極大溫差便會削弱皮膚皮脂膜的保護力，影響肌膚的保水力及油脂分泌功能，使肌膚油水不保，最終乾燥現形。一但肌膚長期處於缺水狀態，看起來不但臉色暗啞，甚至會乾到痕癢，加速皮膚老化。

所以，不論是在夏天或冬天，保濕才是保養的關鍵。假如忽視了日常的保濕步驟，保濕功夫不到位的話，肌膚問題便會無所遁形。

那麼在迎接夏天之前，不妨先來審視一下眼前的保養品，到底它們的保水力是否足夠，成分又是否足夠安全呢。畢竟，在皮膚狀況不穩定時，我們更需要保養品給予肌膚適當的水分呵護。與其繼續使用不合適的保養品，不如來暸解一下目前市面上有哪些值得信賴的保濕產品吧！

★ Crabtree & Evelyn 五月話題新品登場 —EvelynRose 水凝亮澤保濕面霜（HK$295）

以手部護理產品打出名堂的護膚品牌Crabtree & Evelyn，近日就推出了主打亮澤保濕的面霜新品，其強大的功效經已獲得了不少用家認証，相信可助你重奪年輕水嫩肌，穩定夏日躁動不安的膚況。接下來馬上為 #EvelynRose 新品揭開神秘面紗，與你全方位拆解#EvelynRose水凝亮澤保濕面霜的4大必試原因！

【1】高效保濕成份

#EvelynRose水凝亮澤保濕面霜由玫瑰水精華、維他命B3及微藻三大成分而成。皇牌玫瑰水其舒緩及保濕特性屢獲好評，鎮靜泛紅皮膚及增加光澤之功效不在話下。而維他命B3就有效改善皮膚質感和膚色，減少細紋，使皮膚更光滑。再配合含豐富維他命的微藻成分三管齊下，能夠滋養、改善、順滑和平衡肌膚細胞，從根源上解決一切肌膚問題，達到長效的修護及保濕效果，對抗老化。適用於所有類型的肌膚。

【2】怡人香氣

面霜散發著清新的玫瑰花香，味道甜美而不濃烈，聞起來格外舒適自然。

【3】潤滑質地

雖然是保濕配方，但質地卻意外的柔滑易推，瞬間就被吸收，故尤其適合夏季保養使用，不會帶來黏膩感、負擔感。而且，在化妝前使用更有順滑毛孔的效果，使後續的妝容加倍貼服，順道解決掉夏天底妝總是浮粉的惱人問題。

【4】功效顯著

精心調配的面霜有著強大的修護乾燥肌膚功效，能讓肌膚不再粗糙，變得柔滑，散發從內而外的水亮光澤。經過臨床測試後發現，有93% 用家實證保濕成效顯著增加，長達8小時*。另外，還有89% 用家使用後認同肌膚質感更加光滑及柔軟，功效可說是非常顯著**。（*對28位21至60歲的參與者進行了臨床測試；**為102位使用產品28天後年齡為18至44歲的女性，進行了獨立的消費者測試。）

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/22）

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