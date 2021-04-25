Nokia原生Android手機 $1128有齊大Mon大電 安全易用 後備機首選

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-04-25 19:00

智能手機早已成為生活中不可或缺的一部分，除了性能強大的旗艦機外，千元定位的手機近年亦有不少需求。不論因工作關係而需要額外添置備用手機，抑或打算為家中長者、小朋友選擇一部簡單易用的入門手機，功能上當然不會期待它有什麼過人之處，價錢亦無非愈平愈好。儘管國產手機向來以性價比聞名，不過隨著手機功能愈來愈進步，它們的定價似乎也愈來愈貴，其實除了國產機，近年在中低價手機市場默默耕耘的Nokia亦相當值得大家留意。

提到Nokia，大家第一時間想起的或許會是以堅硬程度聞名，曾經留下擋子彈事蹟的3310經典手機。作為曾經叱吒一時的手機界元老，Nokia的聲望大抵已不及從前，甚至有銷聲匿跡之勢，但其實Nokia近年早已轉攻中低價手機市場，主力推出經濟實惠的入門級手機，是國產機以外少見的平價選擇，而且耐用、安全仍然是品牌奉行至今的策略，在性價比方面可說是勝過不少國產品牌。

Nokia 3310手機（網上圖片）

今次介紹的Nokie 3.4手機，它除了做工紮實，基本功能齊全以外，它還有一個相當實在的優點，以下立即來看看，除了價錢相宜以外，Nokia 3.4還有什麼特別之處值得大家入手？

平價千元手機、大芒大電、安全性強：NOKIA 3.4 智能手機

1. 原生Android系統：流暢度、穩定性及安全性佳

手機作業系統對於手機運行及使用體驗向來有著舉足輕重的作用，除了蘋果手機以外，現今常見的手機品牌搭載的大多都是Android作業系統，而由於Android在開發授權上較為開放及容許手機品牌客製化，因此即使是同樣採用Android系統，不同手機品牌的手機在運行表現及使用體驗上亦不盡相同。

而Nokia手機向來的最大賣點就在於它的作業系統，儘管它同樣使用Android，不過它的系統卻不經客製，屬於原生Android系統。使用原生Android系統的手機在配置上當然不及其他旗艦機豐富，不過由於它的內建功能較為精簡，因此不論在流暢度、穩定性及安全性方面都比經過客製化的Android系統更有優勢，而且Bug亦相對較少。這一點對於年輕的手機用戶來說當然不算吸引，不過簡單的配置卻十分適合作商務機、長者機及小朋友機使用。

被不少人評為CP值頗高的Nokia 3.4手機便是主打原生Android 10系統，沒有過多虛耗電力及佔用處理能力的應用程式，確保為用戶帶來安全且純淨的使用體驗。與此同時，Nokia亦會持續三年提供每月安全性更新，持續兩年提供軟體升級服務。

2. 6.39 吋 HD+ 螢幕：入門機中配置不俗

大螢幕是現今旗艦機的標準配置，不過在千元平價機型中卻較為少見。Nokia 3.4手機採用 6.39 吋的HD+窄邊框螢幕，解像度為1560x 720，而前鏡頭位置亦使用開孔設計，與較進階的5.4型號採用的配置相約，無論是螢幕尺寸，抑或屏佔比，整體配置在入門機中皆相當不俗。

3. 北歐式紮實做工：整體手感良好

眾所周知，Nokia是芬蘭的國寶級品牌，旗下的手機無論是設計抑或做工上向來都貫徹著平實的北歐風格。先看外型設計，Nokia 3.4共有「冰藍」、「炭黑」、「晚霞（紫）」三種選擇，以平實低調的漸變色配搭 3D奈米質感機身，重量分佈平均，外型、質感與手感同樣不俗。而機背亦特別加入橫紋設計，除了有防油水效果，同時亦有防滑的作用，特別適合長者與小朋友使用。

Nokia 3.4的右側邊框設有開關及音量鍵，左側是卡槽及Google專屬快捷鍵，機身頂部設有耳機接口，連接耳機後可使用FM收音機功能。而底部則是揚聲器，Type-C充電接口以及咪高峰，至於指紋辨識則放在機身背面。

值得一提的是，Nokia 3.4採用三卡槽設計，支緩4G 雙咭雙待之餘亦可插記憶卡擴充儲存容量。

4. 4000mAh電池：2天電池續航力

電池續航力亦是選購手機時相當重要的一環，尤其是用作備用機、長者機、小朋友機的時候，當然希望電量越大越好，不用經常充電相信會方便得多。而Nokia 3.4手機的電量便完全符合這一點，它內置4000mAh電池，提供長達2天的使用壽命。雖然以數字來說電量不算太大，不過由於它採用的是原生Android系統，耗電量本來已相對較少，加上電池用量最佳化技術，可將電量優先用於頻繁使用的應用程式上，以減少用來處理不必要的事項，令電池續航力提升不少。若非頻繁打機睇片，用上24小時絕對不成問題。

5. Family Link：設定小朋友瀏覽內容及使用時間

Nokia 3.4定位在入門級別，除了後備機以外，相信有不少人會買來給長者或小朋友用，特別一提的是，Nokia 3.4提供Google Family Link功能，家長可於為子女建立專屬帳號並綁定自己的Google帳號，從而在手機中設定小朋友可瀏覽內容、限制螢幕使用時間，以及查看應用程式活動等，確保小朋友使用得當，不會沉迷玩樂並搜尋到網路上的有害內容。

6. 三鏡頭 AI 影像處理技術：支援 HDR 以及 AI 場景輔助功能

相比起手機的系統與電量，Nokia 3.4的鏡頭表現就相對較中規中矩了。它配備800萬像素前置鏡頭、1300萬像素主鏡頭，200萬像素景深輔助鏡頭、以及500萬像素超廣角鏡頭。拍攝表現符合千元手機的定位，不算突出。不過可取之處在於它支援 HDR 以及 AI 場景輔助功能，可進一步改善成像，亦有背景效果和編輯工具，應付一般日常拍攝也問題不大。

7. 隨機配件齊全：手機殼都有 即買可即用

隨Nokia 3.4 手機附送的配件相當齊全，包括果凍手機殼、Type-C 充電線、USB充電器，以及半入耳式耳機，連手機殼都齊備，基本上可說是即開即用，不用額外再添置裝備，以千元售價來說非常貼心。

總的來說，Nokia 3.4 是一部性價比頗高的平價手機，無論是外型設計、機身做工、系統效能，以及電池續航方面的配置都相當不俗，唯一美中不足之處在於鏡頭表現未算突出，因此整體來說會較適合當作後備機、商務機、小朋友機、長者機使用，尤其在「安心出行」的規例下，假如家中長者有意購買手機，Nokia 3.4絕對是簡單易用的選擇。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/25)

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