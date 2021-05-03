母親節2021｜慶祝好去處 + 禮物推介！媽媽們最想要的禮物居然係…

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-05-03 18:28

很多時候我們忙於工作、學習，甚至是談戀愛、與朋友社交，往往卻忽略了家人，忘記了向母親表達我們的愛意，把感激之情通通都藏於心裡。眼看2021年母親節馬上就要來到了，這不正正就是大好機會，讓我們去把感恩付諸行動嗎？ 然而，距離母親節只剩幾天，大家都計劃好母親節的慶祝活動了嗎？是否仍然在為母親節禮物而傷腦筋呢？既然母親節一年只得一次，我們當然要趁節日慰勞一下平日辛勞的媽媽，讓媽媽於母親節裡成為「全世界最幸褔的女人」。下文馬上來為煩惱不已的你，推介多個別出心裁的母親節慶祝活動及禮物提案，不想費煞思量的話不妨參考一下吧！

【母親節活動推薦】

母親節許多人都會選擇到餐廳吃飯慶祝，與家人共聚天倫之樂。可當你預訂餐廳時，卻發現心儀的餐廳全都滿座了嗎？既然如此，今年母親節何不搞點新意思，出資帶家人來一次家庭攝影體驗也是很好的點子。當然，作為飯前或飯後的慶祝活動也相當不錯，絕對能讓媽媽留下難忘的回憶。

📷 影靚相之選，專業影樓推薦：

雖然如今科技非常發達，智能手機亦都具備攝影功能。但試回想一下，你有與家人們拍過一輯像樣的全家福嗎？曾經有人說過，世上最美好的事情就是「我已經長大，你還未老」，那趁父母健健康康的時候，與他們一起以鏡頭留住當下那該會有多麼美好。之不過，想要與家人們影一輯像樣的照片，始終還是需要尋找專業人士的幫助。

★映樓 室內影樓實景 1小時家庭攝影套餐$1888（原價$2388）

想要拍攝一輯像樣的「靚相」未必要走遍香港，目前坊間也有不少專業影樓，而今次特地推薦的專業影樓—《映樓》則有別於一般傳統的全家福，他們主理的家庭照是以自然、溫馨為攝影風格，因此拍出來的照片既不呆板土氣，也不尷尬彆扭。

《映樓》室內實景家庭攝影（Facebook Page@yinglouhk）

儘管是在室內拍攝，但《映樓》場內就有多個用心佈置的主題場景，譬如有土耳其地毯、波波池、懷舊木牆書房、日式懷舊場景、文青植物場景等等，讓拍攝對象更容易投入，彷始置身其中。而且，在同一場地內，還可以拍攝出自然光「室內景」，溫馨感十足！

由從事廣告及專業攝影工作十多年的攝影師操刀，捕捉下每個最自然、最寶貴的瞬間，配合專業的影樓設備，相片效果自然不在話下。將來一家人可以一起重溫當日的點滴回憶，留下美好的紀念。

《映樓》位於葵涌葵德街，鄰近葵芳廣場，從葵芳地鐵站步行10分鐘。適逢母親節，現時可以優惠價$1888（原價$2388）預訂1小時家庭攝影套餐，CP值非常高！

《映樓》1小時家庭攝影套餐包括：

- 4名成員以內（額外成員每名$200） - 60分鐘室內影樓拍攝 - 鄰近葵芳新都會廣場，佔地1000呎，同具多個主題場景：土耳其地毯、波波池、懷舊木牆書房、日式懷舊場景（自然光）、文青植物場景（自然光）等。 - 包全部拍攝道具場內使用 - 相片為100內，包基本後製（光暗與色調），送回所有相片電子原檔 - 相片包基本後製（光暗與色調）

【母親節禮物推薦】

母親節送什麼？相信這是許多人的共同煩惱。但要知道的是，媽媽想的可能與你截然不同，比起價格昂貴的名牌禮物，她更想要的可能只是心意而己。與其送得太過貴重，讓媽媽造成額外的心理負擔，不如遵從傳統，媽媽反而可能覺得更感動。

而自母親節成為正式節日以來，送花一直都是必不可少的動作。許多媽媽都希望能夠收到子女送上的一束花，故以花束作為母親節禮物幾乎是不會出錯的選擇，我們還可以花來表達平日說不出口的感謝。

🌷 母親節花束，永生花推薦：

鮮花的絢麗與香氣只是曇花一現，雖然很美、很香，但總會凋謝的一天，所以保鮮花、永生花也變得越漸流行。

★母親節法國保鮮花配玻璃盒底座（紅玫瑰花與粉紅康乃馨）$980（原價$1,088）

母親節法國保鮮花配玻璃盒底座（紅玫瑰花與粉紅康乃馨）

★母親節法國保鮮花配玻璃盒底座（粉紅與黃色康乃馨）$780（原價$980）

母親節法國保鮮花配玻璃盒底座（粉紅與黃色康乃馨）

經過先進技術處理的法國保鮮花，可以維持亮麗長達三年，比起需要澆水又會枯萎的鮮花，更適合買來贈送給媽媽，既不枯萎又可以保存心意，關鍵是毋須打理，把它放在家裡點綴角落也屬一件賞心悅目的擺設品，心愛的媽媽一定會很喜歡的！

★母親節繁花粉紅花盒$1,380（原價$1,480）

母親節繁花粉紅花盒

★母親節繁花豔紅花盒$1,380（原價$1,480）

母親節繁花豔紅花盒

包羅康乃馨、鬱金香、牡丹、藍色小星花、麝香花、繡球花等春日花種，不僅看起來華麗且份量十足，盛開的花還像是在表達對媽媽的無限感謝心意，並有祝福媽媽心花滿開、青春快樂之含意。豐富的花種再配以高貴典雅的花盒，看起來非常精緻，無論是擺放在睡房、客廳，抑或餐桌上，都為家裡增添了色彩，實屬得體又實用的母親節禮物！

🎁 呵護媽媽雙手，超級護手霜推薦：

除了最經典的康乃馨之外，保養品也是幾乎不會出錯的選擇，畢竟愛美之心無分年齡，所以送保養品不但能擄獲媽媽的心，同時還可展視自己對媽媽無微不至的關心。而媽媽平日忙於打點大小家務辛勞無休，很容易會忽略了手部保養。加上因為疫情的關係，養成了勤洗手的習慣，假如沒有好好保養的話，雙手也會變得乾燥、脫皮，甚至乾到痕癢。

★ARRAN蘇格蘭三十年品牌超級補濕護手霜3支套裝$480（原價$548）

ARRAN蘇格蘭三十年品牌 超級補濕護手霜3支套裝

三十年品牌ARRAN是源自於蘇格蘭西岸一個零污染叫Arran的小島，創辦人羅素夫人從家中廚房窗中得到啟發，她看到Arran這片土地美好，希望將這景象一草一木以最美好的方式繼續保存下來。故品牌仍然保持傳統，現在的廠房仍然在她家小屋後面。近日，品牌更落腳亞洲，而香港就成為了第一個海外據點。

ARRAN蘇格蘭三十年品牌 超級補濕護手霜3支套裝

此套裝包含3款ARRAN最熱賣的超級補濕護手霜，含有活性植物成分，可以提供長達72小時的深層保濕功效，增強肌膚自然保濕功能和減少衰老的跡象。加上三種清新自然的獨特氣味，讓媽媽每天可隨著喜好，更換不同系列的護手霜來配合當下的心情。

3種不同香味的超級補濕護手霜：

1. 「雨後系列」- 青檸、玫瑰、檀木。 2. 「柚子系列」- 柚子、綠葉。 3. 「無花果系列」- 無花果、伊蘭伊蘭。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/03）

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